Modi firma su tercera victoria consecutiva en las elecciones de la India

La alianza que encabeza el primer ministro de la India, Narendra Modi, logró este martes la tercera victoria consecutiva en las elecciones del país asiático, al obtener una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar, aunque significativamente inferior a la pronosticada por los sondeos.

La Comisión Electoral de la India anunció, tras catorce horas de recuento, la mayoría de la coalición gobernante, conocida como Alianza Democrática Nacional (NDA, oficialistas), y que está liderada por el Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi.

Los 285 escaños reportados hasta el momento, concederían a la alianza un número de parlamentarios suficiente para elegir al futuro primer ministro de la India, que salvo sorpresa mayúscula, volverá ser Modi.

Para ostentar la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento indio o Lok Sabha, se precisan 272 representantes.

El BJP, punta de lanza de la coalición, obtuvo 239 asientos, que le convierten, una vez más, en la mayor fuerza política de la futura legislatura, aunque muy lejos de los 303 parlamentarios que logró en los últimos comicios de 2019.

Esto le obligará a depender del resto de sus aliados para gobernar por primera vez desde que Modi llegó al poder en 2014.

Tanto el primer ministro como otros líderes de su partido se habían fijado como objetivo que la NDA alcanzara los 400 escaños en estas elecciones, por lo que el resultado final supone un duro varapalo para sus aspiraciones.

De haberlo logrado habrían tenido acceso a impulsar reformas constitucionales, para lo que se requiere una mayoría de dos tercios en la cámara.

Aunque la victoria oficial de la alianza de Modi no se hizo oficial hasta casi la medianoche, el primer ministro proclamó su victoria horas antes durante un acto en la sede central de su partido en Nueva Delhi.

Sin embargo, estará obligado a depender de sus aliados, lo que puede provocar inestabilidad en el Gobierno, especialmente en la India, dada la facilidad vista en el pasado de los líderes de la alianza para cambiar de bando.

Una derrota con sabor a victoria

La opositora Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India (INDIA) que agrupa a varios partidos de la oposición nacionales y regionales y que está liderada por el histórico Partido del Congreso y el delfín de la dinastía Nehru-Gandhi, Rahul Gandhi, logró 191 escaños.

Pero estos asientos, a los que esperan sumar otros diez que lideran en la etapa final del recuento, deja un buen sabor de boca para esta coalición de fuerzas opositoras, para la que los sondeos pronosticaban una dura derrota.

El escenario de este martes es un giro nunca previsto en las semanas y meses previos a las elecciones de más de seis semanas de duración, que comenzaron el pasado 19 de abril, con la mayoría de las encuestas y analistas vaticinando el ocaso de las fuerzas opositoras en una escena dominada por el BJP y la mesiánica figura de Modi.

"Cuándo todos pensaban que la oposición no era capaz de enfrentarse al partido gobernante, lo han hecho excepcionalmente bien. El Partido del Congreso, por primera vez después de muchos años, está pasando la cifra de 200 escaños, y quizás 250. Junto a sus aliados está luchando codo con codo con el gobernante BJP", dijo a EFE el analista político Gautam Lahari.

El recuento muestra que "la oposición es mucho más fuerte que antes. Jamás, en los últimos diez años, se había registrado una contienda tan reñida", añadió.

"No creo que haya un cambio de Gobierno. Pero será más débil. No será fácil para ellos tomar decisiones audaces, y eso será una vulnerabilidad. Su Gobierno no será tan dominante como lo fue en los últimos 10 años", indicó a EFE por su parte el analista Lalit Ambardar.

Queda además un grupo de partidos no alineados con ninguna de las dos principales fuerzas que llevan la delantera en unos 55 puestos de la cámara que podrían cobrar importancia durante las negociaciones para formar gobierno.