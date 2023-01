Muere el ministro ucraniano del Interior en un accidente de helicóptero contra una guardería de Kiev

Al menos 18 personas, entre ellas el ministro del Interior de Ucrania, otros altos cargos ministeriales y tres niños, murieron este miércoles por la mañana al estrellarse un helicóptero cerca de una guardería a las afueras de Kiev, según han confirmado las autoridades ucranianas.

El gobernador regional ha comunicado que 29 personas también resultaron heridas, entre ellas 15 niños, cuando el helicóptero cayó en una zona residencial de Brovary, en la periferia noreste de la capital.

Varios cadáveres envueltos en mantas de papel de aluminio yacían en un patio cercano a la guardería. El jefe de la policía ucraniana, Ihor Klymenko, ha informado de que el ministro del Interior, Denys Monastyrskyi, ha muerto junto a su primer adjunto, Yevheniy Yenin, y otros responsables en un helicóptero del servicio de emergencias estatal.

"Había niños y (...) personal en la guardería en el momento de esta tragedia", ha detallado a través de la aplicación de mensajería Telegram el gobernador de la región de Kiev, Oleksiy Kuleba.

Las autoridades no han dado una explicación inmediata sobre la causa del accidente de helicóptero. Por el momento no ha habido reacción desde Moscú, mientras que las autoridades ucranianas no han hecho referencia a ningún ataque ruso en la zona en el momento del siniestro.

Monastyrskyi, responsable de la Policía y la seguridad en el interior de Ucrania, sería el responsable ucraniano de más alto rango fallecido desde que comenzó la guerra.

Por otra parte, Ucrania ha informado de intensos combates durante la noche en el este del país, donde ambos bandos han sufrido enormes pérdidas a cambio de escasos avances en la intensa guerra de trincheras de los últimos dos meses.

Las fuerzas ucranianas repelieron los ataques en la ciudad oriental de Bajmut y en la aldea de Klishchiivka, al sur de ésta, según informa el ejército ucraniano. Rusia se ha centrado en Bajmut en las últimas semanas y la semana pasada afirmó haber tomado la ciudad minera de Soledar, en su periferia septentrional.