Una persona fue asesinada a tiros en Portland en la noche del sábado cuando manifestantes de grupos rivales se enfrentaron en la ciudad del noroeste de EEUU, que ha visto frecuentes manifestaciones durante meses que a veces se han vuelto violentas.

La policía dijo en declaraciones que tanto la muerte como los choques ocurrieron en el centro de Portland. Sin embargo, no relacionaron inmediatamente la muerte por disparos con las protestas.

"La policía acudió al lugar y localizaron a una víctima con una herida de bala en el pecho. El personal médico llegó y determinó que la víctima había fallecido", dijo un portavoz de la policía de Portland en un comunicado enviado por correo electrónico. "Se está llevando a cabo una investigación de homicidio".

La policía dijo que no estaban divulgando información sobre los sospechosos. Preguntado por Reuters si los disparos estaban relacionados con enfrentamientos entre manifestantes rivales en la misma zona, el portavoz dijo que "es demasiado pronto en la investigación para sacar ese tipo de conclusiones".

The New York Times y los periódicos de Oregón informaron de que un gran grupo de partidarios del presidente Donald Trump viajaban en una caravana que se dirigió al centro de Portland después de realizar un mitin proTrump que atrajo a la ciudad a cientos de coches llenos de partidarios.

El Times citó a dos testigos no identificados que dijeron que un pequeño grupo de personas inició una discusión con otras personas en un vehículo y alguien abrió fuego.

El hombre al que dispararon y mataron llevaba un sombrero con la insignia de Patriot Prayer, un grupo de extrema derecha con sede en Portland que se ha enfrentado a los manifestantes en el pasado, según The New York Times. Reuters no pudo verificar la información de manera independiente.

La policía de Portland dijo en un tuit que "una manifestación política está recorriendo el centro de Portland en caravana" y que había habido "algunos casos de violencia entre los manifestantes y los contramanifestantes". Los agentes han intervenido y han realizado algunos arrestos, dijo la policía.

The New York Times informó de que partidarios de Trump y contramanifestantes se enfrentaron en las calles, con personas disparando balas de pintura desde los vehículos contra los manifestantes, que respondieron arrojando objetos.

La caravana pro-Trump comenzó cerca del centro de la ciudad de Clackamas antes de llegar a Portland el sábado por la noche, y a partir de entonces se produjeron enfrentamientos entre los partidarios de Trump y los contramanifestantes, informó el diario Oregonian.

Añadió que el tiroteo tuvo lugar después de que la mayor parte de la caravana ya había abandonado el centro.

Las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial han barrido los Estados Unidos desde la muerte en mayo de George Floyd, un hombre negro de 46 años que murió después de que un policía de Minneapolis presionara la rodilla sobre su cuello durante casi nueve minutos.