El partido de Milei propone "privatizar el mar" para "que no se extingan las ballenas"

La ola de privatizaciones que propone La Libertad Avanza, formación política de Javier Milei, en caso de llegar al poder en Argentina —como son la privatización de las empresas estatales, la salud y la educación— no solo no conoce límites, sino que a la lista de "las cosas por vender" ahora se le suma el mar. Esta ha sido la propuesta de Alberto Bertie Benegas Lynch, candidato a diputado nacional de dicha formación.

Tras la propuesta de romper relaciones con el Vaticano de su padre, el economista Alberto Benegas Lynch, el hijo no quiso ser menos y sumó la original idea de "asignar derechos de propiedad" para combatir la crisis climática. Específicamente, habló de privatizar el mar para evitar la extinción de las especies marinas, como las ballenas.

"Las gallinas y las vacas no se extinguen porque hay un propietario, hay un uso económico", defiende el candidato

"Me parece que el tema del medioambiente se resuelve con asignaciones de derecho de propiedad. Ahi terminás con todo", afirmó Benegas Lynch, en una entrevista con Filo News. Luego, amplió su explicación con un ejemplo muy particular: "Las gallinas y las vacas no se extinguen porque hay un propietario, porque hay un uso económico, hay gente que valora eso, que pone sus recursos para tener buenos planteles y vender la carne".

Ante la repregunta del periodista Julio Leiva de si estaba proponiendo que las ballenas tengan dueño para evitar la extinción de la especie, el candidato respondió: "Hay trabajos sobre la privatización del mar que recomiendo". Pero no terminó allí, siguiendo la línea de su líder político, Benegas Lynch desligó la responsabilidad del hombre sobre la crisis climática y habló de "procesos naturales".

"Todos los días se extinguen 25 especies. Independientemente de lo que haga el hombre", sostuvo. "En lo que ha existido en el planeta, el 95% de las especies se han extinguido, haga o no haga nada el hombre", insistió. "Hoy se está extinguiendo algo. ¿Acaso vamos a poner una ley del mosquito africano no sé qué, para que no se extinga? es un proceso natural", enfatizó.