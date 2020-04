Así se prepara Europa para el desconfinamiento

La mayoría de los países de la Unión Europea (UE) ya caminan hacia el desconfinamiento. Unos están más cerca de superar la actual crisis sanitaria, otros menos. Algunos han optado por la gradualidad en los tiempos, otros por la desescalada dividida según los sectores económicos.

Italia apuesta por volver a la normalidad el 18 de mayo, a cambio de convivir con el coronavirus aplicando todas las medidas de seguridad. Francia aboga por la libertad de los movimientos de los más mayores y de una progresiva vuelta a los colegios. Reino Unido fue de los países que más tiempo tardó en reaccionar ante la emergencia y, por el momento, será de los últimos en arrancar su desconfinamiento.

Italia: el 18 de mayo reabrirán los bares y los restaurantes

El primer país en sufrir a gran escala las consecuencias del coronavirus en Europa, arrancará su desescalada este mismo lunes. En confinamiento desde el 9 de marzo, el Gobierno del premier Giuseppe Conte ha puesto en marcha una desescalada, conocida en el país como "Fase 2", que se aplicará gradualmente en las próximas tres semanas.

Con más de 106.000 positivos actuales, más de 60.000 curados y más de 26.000 fallecidos por coronavirus hasta ahora, el Ejecutivo italiano aprobó hace diez días la reapertura de las librerías como señal de distensión para la primera población europea que entró en cuarentena nacional.

A partir de este lunes 27 de abril empezarán a abrir las fábricas que todavía no han vuelto a la actividad en las últimas semanas, el 4 de mayo se pondrán en marcha las obras públicas y privadas; y el 11 de mayo abrirían las tiendas. El 18 de mayo reabrirán los bares y los restaurantes, lo cual, si todo va como previsto, significaría la vuelta a la normalidad en el país transalpino. Eso sí, con la condición de respetar las medidas de seguridad actuales, para así convivir con el coronavirus: mascarillas, guantes y distancia social; medidas que serán obligatorias en todos los lugares públicos, así pues, también medios de transporte como autobuses, metro, trenes y aviones. En el caso de que hubiera un repunte en los contagios, los plazos para el desconfinamiento podrían variar y posponerse.

Francia: desescalada educativa a partir del 11 de mayo

El país galo aplicará su desconfinamiento a partir del 11 de mayo. Pero hasta este martes 28 de abril no se conocerán, con precisión, las fases exactas de la desescalada defendida por el presidente francés Emmanuel Macron. Aunque ya se conocen algunos detalles del borrador ahora en fase de estudio, como por ejemplo la controvertida idea de que los ancianos no tengan que quedarse en casa, aunque representen el colectivo más expuesto en la actual crisis sanitaria por el coronavirus.

Se prevé que todos los comercios puedan abrir el 11 de mayo, siempre que se garanticen las medidas de seguridad. Tras el contagio de más de 160.000 personas en total y el fallecimiento de más de 22.000 personas por Covid-19 en el país; es muy probable, que el Gobierno francés apruebe la obligatoriedad de las mascarillas en los transportes públicos. La desescalada educativa arrancará el 11 de mayo con los estudiantes de primaria, hasta acabar el 25 de mayo con los alumnos de bachillerato.

Alemania: reapertura de los centros educativos el 4 de mayo

En el motor económico de Europa, hasta el 3 de mayo, se seguirán las vigentes obligaciones de circular una sola persona por vehículo y la de mantener una distancia interpersonal de al menos un metro y medio. Con más de 150.000 contagios, pero "sólo" 5.000 víctimas mortales; desde el pasado 20 de abril en Alemania han vuelto a abrir las tiendas de hasta 800 metros cuadrados, librerías y concesionarios de coches.

Por lo general, la desescalada promovida por la canciller alemana Angela Merkel no sólo será gradual, sino que además dejará un importante margen decisorio a las regiones las cuales, en base a las necesidades del momento y al ritmo de contagios, podrán relajar o reforzar las medidas de seguridad para sus poblaciones.

Los centros educativos arrancarán su reapertura el 4 de mayo, dando la prioridad a los niveles superiores de enseñanza, aunque son las regiones las que tendrán la última palabra. Para los grandes eventos públicos, como conciertos o partidos de fútbol, los germanos tendrán que esperar, al menos, hasta finales de agosto. Los restaurantes y los bares, por el momento, podrán sólo ofrecer comida a domicilio. En algunos territorios ya están abiertos también los zoos. Las peluquerías abrirán el 4 de mayo, pero cines, teatros, piscinas, gimnasios y museos tendrán que esperar, por el momento, sin fecha.

Reino Unido: cuarentena hasta la primera semana de mayo

Reino Unido ha sido uno de las naciones que más han tardado en actuar para contrastar el coronavirus. Tras registrar las primeras víctimas mortales en la primera semana de marzo, el país no prohibió los eventos públicos hasta el 17 de marzo y la apertura de los comercios hasta el 20 del mes pasado. Tras la imposición del cierre de los centros educativos el 22 de marzo, el Ejecutivo de Boris Johnson no declaró el confinamiento nacional hasta el 23 de marzo. Según se aprende de los principales medios de comunicación del país, la actual cuarentena nacional se prolongará, al menos, hasta la primera semana de mayo. Actualmente, el Reino Unido registra hasta hoy más de 139.000 contagios y casi 19.000 fallecidos por coronavirus.

Portugal: cuarenta hasta el 3 de mayo como mínimo

Portugal fue uno de los territorios europeos que menos tardó en activarse contra el Covid-19. El país lusitano, tras el auge de la crisis sanitaria por Covid-19 en Europa, decidió cerrar todos los centros educativos a mediados de marzo, cuando en el país había tan sólo 112 positivos y ninguna víctima mortal.

Unos días después, siguiendo de cerca la grave situación en el país vecino, España; el Gobierno de Antonio Costa aplicó el confinamiento generalizado como en el resto del continente. No obstante casi un cuarto de su población tiene más de 65 años, los números de la epidemia en el país han sido muy contenidos, ya que hasta hoy, respecto a las impactantes cifras europeas, se registran tan sólo 23.000 contagios y casi 900 fallecidos. Por el momento, las actuales medidas de cuarentena estarán vigentes hasta el 3 de mayo.

Bélgica: sin aglomeraciones hasta septiembre

En Bélgica las actuales medidas de seguridad estarán vigentes hasta el próximo 3 de mayo, todo ello mientras el Gobierno del país medita un plan para impulsar el uso generalizado de las mascarillas y fomentar el teletrabajo. También habrá graduales reaperturas, como las que ha habido a mitad de abril a favor de las tiendas pequeñas y las residencias de ancianos, que pueden recibir la visita de un solo miembro familiar.

Por el momento no hay fecha prevista de vuelta a los colegios, pero los edificios escolares permanecerán abiertos para los hijos de los padres que no puedan teletrabajar. Las aglomeraciones no estarán permitidas hasta principios de septiembre. Actualmente, el país registra un total de 44.000 positivos totales y más de 6.000 víctimas mortales causadas por la Covid-19.

Dinamarca: aglomeraciones prohibidas hasta el 10 de mayo

Dinamarca ha sido el primer país de Europa en reabrir las escuelas. Con más de 8.000 contagios totales y 400 fallecidos, desde el pasado 15 de abril el territorio escandinavo ha permitido la vuelta a los colegios de los niños de hasta 11 años. Las autoridades del país han dispuesto que dentro de las aulas los estudiantes tienen que estar a una distancia interpersonal de dos metros y tendrán que desinfectarse las manos al llegar a las escuelas, lugar donde los conserjes serán los encargados de limpiar las instalaciones al menos dos veces al día.

Desde el pasado lunes 20 de abril, han reabierto autoescuelas, dentistas y peluquerías; pero tendrán que garantizar las medidas de seguridad sanitarias. Los bares y los restaurantes, por el momento, permanecerán cerrados. Las aglomeraciones con más de 10 personas estarán prohibidas hasta el 10 de mayo.

Noruega, Suiza y Austria, primeros países en la desescalada

En Noruega, a lo largo de esta semana han vuelto a abrir las guarderías, los psicólogos, las peluquerías y los dermatólogos. Este lunes, sin embargo, reabrirán las escuelas primarias. Las aglomeraciones públicas estarán prohibidas hasta el 15 de junio.

En Suiza, este lunes empezará la desescalada en tres diferentes fases, en las que el 27 de abril abrirán peluquerías y dentistas; el 11 de mayo las tiendas y los mercados; y donde el mundo de la hostelería permanecerá cerrado, al menos, hasta el 8 de junio.

En Austria, el primer país europeo en anunciar su desconfinamiento, las tiendas de menos de 400 metros cuadrados y los jardines públicos llevan abiertos desde el pasado 14 de abril. A partir del mes de mayo podrán retomar su actividad los centros comerciales y las peluquerías; y se permitirán los deportes al aire libre. Los sectores de la hotelería y hostelería tendrán que esperar a partir de mediados del próximo mes. No estarán permitidos los eventos públicos hasta junio y, por el momento, no hay clases obligatorias, aunque los colegios permanecen abiertos para los hijos de los padres que no puedan teletrabajar.