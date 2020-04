El actor Jon Kortajarena ha sido el protagonista en las redes sociales durante la mañana de este sábado, todo por unos mensajes que él mismo publico en su perfil de Instagram.

El modelo publicó una dura crítica hacia Glovo porque tardaba demasiado en llevarle a casa una tortilla de patata. En repetidos mensajes, Kortajarena afea las maneras de trabajar de la empresa.

Cualquiera pensaría que la polémica iba a girar en torno a los ingredientes de la tortilla, pero la precariedad a la que han sido condenados estos trabajadores ha indignado a las redes. Ante la avalancha de críticas, Kortajarena ha pedido perdón a su manera.

Para la gente que no quiera molestarse en ver los stories, sólo explicaros que en primer lugar, yo no vivo en España y no conocía las condiciones de los trabajadores de globo. Honestamente. No volveré a trabajar con ellos. Segundo, llegaba a mi casa después de 3 meses fuera y

— J O N K O R T A J A R E N A (@jonkortajarena) April 25, 2020