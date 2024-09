El presidente palestino, Mahmud Abbás, ante la ONU por la venta de armas a Israel: "El mundo entero es responsable"

El presidente palestino, Mahmud Abbás, ha afirmado este jueves, ante la Asamblea General de la ONU, que "el mundo entero es responsable" de lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania por la venta de armas a Israel.

"Detengan el genocidio. Dejen de vender armas a Israel. Esta locura no puede continuar", ha pronunciado Abbás en su discurso cuando se cumple casi un año de la guerra en Gaza, que ha dejado ya más de 41.000 muertos, una gran parte de ellos civiles.

Abbás fue recibido en la Asamblea con una larga salva de aplausos, algo poco frecuente en la sala. En su discurso, lanzó críticas a Estados Unidos –a la que nombró de forma irónica como "la mayor democracia del mundo"– por haber vetado en tres ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad que pedían un alto el fuego en Gaza.

"EEUU se quedó solo y dijo: No, que sigan los combates. Usó su veto, y peor aún, proveyó a Israel de armas mortíferas que mataron a miles de civiles", exclamó, en una crítica también infrecuente por su contundencia hacia el Gobierno de Washington, principal aliado de Israel en el mundo.

El presidente palestino ha anunciado que solicitará a la Asamblea General que actúe para expulsar a Israel de las Naciones Unidas, con el argumento de que lleva desde 1949 incumpliendo resoluciones de las propias Naciones Unidas.

Asimismo, Abbas presentó ante el organismo un plan de 12 puntos para la posguerra en Gaza, que incluye la petición de "protección internacional para los palestinos", la celebración de elecciones próximamente (aún sin fecha) y la extensión de la Autoridad Palestina a los dos territorios de Cisjordania y Gaza (donde gobierna Hamás).

También solicitó una conferencia internacional auspiciada por las Naciones Unidas para implementar la solución de los dos Estados, israelí y palestino y terminó anunciando una próxima visita suya al territorio de Gaza, para la cual pidió ayuda internacional y a la propia ONU de cara a "presionar al Gobierno ocupante y que no impida esta iniciativa".

Al termino de su discurso, dos ciudadanos palestinos que se encontraban entre el público comenzaron a gritar "Free Free Palestine" (Palestina libre) y "From the river to the sea" (Del río hasta el mar), como muestra de condena al genocidio que se vive en el país.



Los negocios con empresas israelíes están el punto de mira

Desde el inicio del conflicto en Gaza, los negocios que realizan los países occidentales -entre ellos, España- con las empresas israelíes involucradas en la guerra se encuentran en el punto de mira. En un informe remitido al Tratado de Comercio de Armas (TCA), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina ha pedido el cese de los acuerdos comerciales con aquellas compañías que surten de armas al Ejército de Israel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina denunció ante el TCA el papel de las compañías armamentísticas en la masacre en Palestina, entre las que figuran dos contratistas del Ejército español.

La denuncia interpela a aquellos países que mantienen acuerdos con empresas armamentísticas israelíes, entre los que se encuentra España. Según datos recogidos por Público, desde el pasado 7 de octubre el Ministerio de Defensa ha firmado contratos con cuatro fabricantes de armas con sede en Israel.