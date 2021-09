Los socialdemócratas alemanes de Olaf Scholz lograron en las elecciones de este domingo una mínima ventaja sobre los conservadores de Armin Laschet, que sufrieron una gran pérdida de votos, pero el escaso margen deja muy poco claro quién gobernará el país tras Angela Merkel.

El margen de hasta cinco puntos con el que llegó en los últimos días a los comicios Olaf Scholz -quien aseguró tras conocerse los primeros datos del escrutinio que se considera elegido por los votantes para ser el nuevo canciller- quedaron reducidos a apenas un punto, según los datos del escrutinio a las tres horas del cierre de los colegios.

Sin embargo, los conservadores de la alianza entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) y sus aliados de la Unión Socialcristiana (CSU), que partían como líderes del Gobierno de gran coalición presidido durante los últimos cuatro años por Merkel, no pudieron evitar una fuerte sangría de votos.

Mientras Scholz vio "claro" que tiene el encargo de ser el próximo líder del Gobierno en Berlín, Armin Laschet rehusó en un debate televisado entre los líderes que compitieron en estos comicios conceder que no será quien lidere el nuevo Ejecutivo. Habrá que ver quién tiene la mayoría en el parlamento, insistió.

"Solo será canciller quien obtenga mayoría en el Bundestag"

"Quien quiera ser canciller tiene que lograr unir varios grupos parlamentarios en el Bundestag. En Alemania no siempre el partido mayoritario ha sido el partido que elige al canciller", comentó Laschet.

"No se trata de lograr una mayoría aritmética, sino de lograr una alianza en la que cada socio se reconozca. Eso a final no ocurría con la gran coalición", agregó el conservador en alusión al acuerdo que ligó a los conservadores con los socialdemócratas durante los últimos cuatro años.

"No tenemos los resultados completos. Solo será canciller quien obtenga una mayoría en el Bundestag. Lo importante es definir los temas programáticos", dejo claro Laschet. "Una situación como la de ahora en la que en la noche de las elecciones no se sabe todavía quien será canciller no lo habíamos tenido hace mucho tiempo en Alemania", reconoció.

Acuerdo antes de navidades

Por su parte, Scholz se mostró confiado en que el acuerdo de Gobierno se alcanzará "antes de navidades" y Laschet coincidió en ese horizonte temporal. Hasta entonces Merkel seguirá cumpliendo con las tareas de Gobierno, aunque ya desde este domingo deja de ser diputada.

Según el escrutinio de los comicios -que comenzó tras el cierre de los colegios electorales a las 18:00 horas locales- el SPD lograba tres horas después un 25,7% de los votos, seguido del 24,5% de la CDU/CSU, del 14,3% de Los Verdes, el 11,5% de los liberales del FDP y el 10,5 % de los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD).

La Izquierda alcanzaba un 5% de los sufragios, límite que les permite entrar en el Bundestag, pero peligrosamente en el margen y por eso sin clara influencia en la composición del nuevo Gobierno.

Desde este lunes comienza en Alemania un intenso proceso de negociación de coaliciones posibles, un tiempo que podrá demorarse meses dado el resultado de las elecciones, en el que la eventual caída de La Izquierda se traduciría en una opción menos, la del acuerdo entre ellos, el SPD y los Verdes.

En los comicios alemanes aparecen como clave en la negociación de la composición del Gobierno tanto los liberales como los Verdes, que mostraron su disposición a entrar en el juego de las conversaciones.

El líder del FDP, Christian Lidner, aludió a la "responsabilidad especial" que tiene su partido y dijo que está dispuesto a hacer una contribución para facilitar la formación del Gobierno, para lo cual hizo un claro guiño en dirección a los ecologistas.

Liberales y verdes, interlocutores inevitables

Con sus porcentajes, todavía provisionales, liberales y Verdes aparecen tras estos comicios como interlocutores inevitables si se quiere llegar a una constelación que sea viable en Berlín.

"Tiene sentido que partidos diferentes hablen entre ellos", declaró por su parte Annalena Baerbock en dirección a los liberales en la ronda de líderes celebrada ante las cámaras tras el cierre de las urnas.

Y aseguró que ese Gobierno deberá contar con hacer de Alemania un país "climáticamente neutral", pero Baerbock tuvo que reconocer que la ambición con la que comenzaron la campaña se ha encontrado con la realidad de que todavía existen dos grandes bloques con los que hay que contar.

Los Verdes llegan al final de la carrera electoral teniendo que aceptar que no pondrán a otra mujer al frente de la Cancillería, pero Baerbock quiso verse responsable de haber obligado a una "renovación" en el país al poner en primera línea de las prioridades de un futuro Gobierno la gestión y la solución de la emergencia climática.

La de Los Verdes fue no obstante una caída clara desde las cumbres a las que ascendieron en primavera, antes de que errores no forzados de su candidata contribuyeran al declive de sus expectativas, que no pudieron recuperar a pesar del impacto de las graves inundaciones de este verano en el oeste del país.

Opciones de coaliciones

Desde este lunes los partidos alemanes se libran a una intensa, y probablemente prolongada, negociación a varias bandas, en la que existen diferentes posibilidades.

Teóricamente todavía sería posible reeditar una Gran Coalición entre socialdemócratas y conservadores, que contaría con una mayoría suficiente; también funcionaría un acuerdo entre ambos más los liberales, así como un trío entre socialdemócratas, Verdes y liberales.

La opción Jamaica también tendría futuro, consistiría en un acuerdo entre conservadores, verdes y liberales, que ya se intentó alcanzar, sin éxito, tras los comicios generales de 2017.

Así, el candidato del FDP, Christian Lindner, no ha descartado formar parte de esa coalición Jamaica, liderada por los conservadores, y aseguró que los liberales se esforzarán en que los verdes reciban un trato mejor por parte de conservadores y FDP que el que le dispensaron conservadores y verdes a su propio partido en 2017.