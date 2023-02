Sánchez confirma frente a Zelenski el envío de diez tanques Leopard para Kiev, cuatro más de los acordados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este jueves en Kiev ante el jefe del Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, que el envío de tanques Leopard que hará a España a Ucrania pasará de seis a diez unidades.

Sánchez ha asegurado que la entrega de los carros de combate se realizará "en las próximas semanas o meses". Lo ha dicho en una rueda de prensa que se ofrece en diferido junto al presidente de Ucrania.



Además de confirmar el envío de tanques, que fue adelantado el miércoles por la ministra de Defensa, Margarita Robles, Sánchez también ha recordado que España formará a soldados ucranianos en el manejo de estos vehículos de guerra.

Durante su alocución, el presidente español también ha remarcado que no se opone al envío de aviones, pero que es un tema que conviene abordar "con los aliados". Sánchez ha subrayado que el camino de la paz pasa por armar a Ucrania. "No me cabe duda", ha apostillado.

Pedro Sánchez: "El apoyo militar es para defender a Ucrania, no para atacar a Rusia"

Asimismo, Sánchez se ha comprometido a apoyar las aspiraciones europeas de Ucrania durante la próxima presidencia española del Consejo Europeo. "España está preparada para apoyar el proceso de satisfacer las aspiraciones legítimas de Ucrania de pasar a ser un miembro de pleno derecho de la Unión Europea (UE)", ha esgrimido.

Zelenski, por su parte, ha respondido que Ucrania "cuenta con ese apoyo" para "cumplir su objetivo estratégico de integrarse plenamente en el espacio euroatlántico".

España ocupará la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de este año. En ese sentido, Sánchez ha destacado la necesidad de unidad en la UE para continuar con las sanciones a Rusia mientras ésta no cese su agresión a Ucrania.

"Estamos ante un caso claro de imperialismo", dijo Sánchez sobre la invasión rusa de Ucrania, antes de alertar contra cualquier "equidistancia" entre el país agresor y el agredido.

"Todo el apoyo militar que ofrecemos es para defender a Ucrania, no para atacar a Rusia", ha declarado el jefe del Gobierno español, en la línea de otros líderes occidentales que han insistido en los últimos días en que no quieren desmembrar o atacar a Rusia.

Sánchez ha hecho hincapié en la importancia de que la UE siga sosteniendo "financiera y económicamente" a Ucrania, y ha dicho que España trabaja con Kiev y con la comunidad internacional para que los crímenes rusos en Ucrania no queden sin castigo.