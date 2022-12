Seúl denuncia la entrada de drones norcoreanos en su espacio aéreo y responde con el envío de sus propios dispositivos

Corea del Sur ha detectado la entrada en su espacio aéreo de varios dispositivos no identificados en la mañana de este lunes, en torno a las 10.25 horas (hora local). Posteriormente, las autoridades surcoreanas han denunciado que se trataba de cinco drones procedentes de su vecina Corea del Norte. No obstante aún no ha habido una respuesta oficial por parte de los norcoreanos.

Las naves han sobrevolado áreas de la provincia de Gyeonggi, que rodea Seúl, y han sido localizadas en las poblaciones de Gimpo, Ganghwa y Paju.

Una vez conocida la intrusión, el Gobierno surcoreano ha respondido enviando sus propias naves para derribar los drones y ha procedido a mandar varios aparatos a territorio norcoreano para que vigilen y tomen fotos de varias instalaciones, según ha informado la agencia Yonhap.

En el marco de estas operaciones, una avioneta KA-1 se ha estrellado en el condado de Hoengseong, 140 kilómetros al este de la capital. No obstante, los dos pilotos que la tribulaban consiguieron eyectarse y salir ilesos.

Asimismo, la detección de estas aeronaves ha supuesto que el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte suspendiese temporalmente todo aterrizaje y despegue en los dos aeropuertos internacionales que dan servicio a Seúl: Gimpo e Incheon. La suspensión de los vuelos se ha mantenido durante una hora.

El director de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Lee Seung O, ha declarado que este incidente "es una clara provocación por parte de Corea del Norte, que ha irrumpido en nuestro espacio aéreo". "Nuestro Ejército responderá de forma exhaustiva y firme ante estas provocaciones", ha manifestado.

Se trata de un incidente nunca visto desde 2017, que ha hecho aumentar la tensión entre las dos naciones vecinas. Asimismo, esta escalada en las hostilidades se produce justo después de que Seúl y Washington hayan comenzado a realizar maniobras militares conjuntas.