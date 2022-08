Ucrania critica que el papa compare "al agresor y a la víctima" en su condena al atentado contra la hija de Duguin

Ucrania ha reaccionado con dureza a las palabras del papa Francisco sobre el atentado a Daria Dúguina, hija de Alexander Duguin. El Ministerio de Exteriores convocó al nuncio apostólico del Vaticano, Visvaldas Kulbokas, para expresarle su protesta y expresar su oposición a que compare "al agresor y a la víctima".



El pasado miércoles, el papa Francisco dijo ante la audiencia general que piensa "en la pobre chica que voló por los aires por una bomba debajo del asiento de un coche en Moscú" a lo que añadió: "Los inocentes pagan la guerra". La mujer a la que hace referencia es Daria Dúguina, de 29 años, que falleció tras el ataque contra su automóvil el 20 de agosto.

Así, ha pedido oraciones que imploren "por la paz del Señor para el amado pueblo ucraniano que sufre el horror de la guerra desde hace 6 meses", que se cumplen este miércoles.

Además, ha denunciado que "los que se benefician del comercio de armas son criminales que matan a la humanidad" y ha pedido que se tomen medidas para "evitar el riesgo de una catástrofe nuclear en Zaporiyia", la ciudad del sureste de Ucrania donde se encuentra una de las mayores centrales nucleares de Europa y donde cientos de personas llevan meses atrincheradas.



El Pontífice ha exclamado que son los inocentes los que pagan la "locura de la guerra": "Tantos muertos, pues, tantos refugiados, hay tantos aquí". "Muchos niños ucranianos y rusos heridos se han quedado huérfanos. La orfandad no tiene nacionalidad, han perdido a su padre o a su madre. Que sean rusos, que sean ucranianos. Pienso en tanta crueldad para tantos inocentes que están pagando la locura, la locura de todos los bandos, porque la guerra es una locura. Y nadie que esté en guerra puede decir que no, que no estoy loco. La locura de la guerra", ha dicho el Papa.



Haciendo referencia a Rusia y Ucrania, Francisco ha recordado que "ambos países los he consagrado al Corazón Inmaculado de María". "Que la Madre vea a estos dos países, que vea a Ucrania, que vea a Rusia, que nos traiga la paz. Necesitamos la paz", ha concluido.



La respuesta de Ucrania ante las declaraciones del papa

El primero en protestar fue el embajador ante la Santa Sede, Andrii Yurash, que escribió en un tuit que el discurso papal sobre la guerra de Ucrania en la audiencia fue "decepcionante".



"Me hizo pensar que las categorías de agredidos no pueden compararse a las de agresores, víctimas y verdugos, de violados y violadores. ¿Cómo es posible citar al ideólogo del imperialismo ruso (Alexandr Dúguin) como víctima inocente? Fue asesinada por los rusos como víctima de sacrificio y ahora es un escudo de guerra", escribió el diplomático.

"Al mismo tiempo, es un asunto grave la decisión del papa Francisco de mencionar en el contexto de la guerra ruso-ucraniana la muerte de un ciudadano ruso en el territorio de Rusia, con la que Ucrania no tiene nada que ver", añadió la diplomacia de Kiev en un comunicado.



"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania llamó la atención del nuncio apostólico sobre el hecho de que, desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa, el pontífice nunca ha prestado especial atención a las víctimas concretas de la guerra, entre las que se encuentran 376 niños ucranianos que murieron a manos de los ocupantes rusos", agregaron.

En la nota se expresaba el deseo de "que en el futuro la Santa Sede evite declaraciones injustas que causen decepción en la sociedad ucraniana". Al recordar los seis meses del inicio del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, Francisco afirmó el miércoles: "Muchos heridos, muchos niños ucranianos y niños rusos quedaron huérfanos. Los huérfanos no tienen nacionalidad, han perdido a su padre y a su madre, que sean rusos, que sean ucranianos. Pienso en tanta crueldad a tanta gente inocente que está pagando esta locura por todos lados, porque la guerra es locura".



La reacción de Ucrania enfría la posibilidad de que Jorge Bergoglio viaje a Kiev como ha expresado que tiene intención y tras la invitación de las autoridades del país.