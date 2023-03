La UE acuerda destinar 2.000 millones para enviar munición a Ucrania ante una contraofensiva en primavera

"Decisión histórica". Así ha celebrado Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, el acuerdo para enviar de forma urgente balas a Ucrania. La UE da una patada hacia adelante en torno al tema que más le ocupaba y preocupaba en las últimas semanas: el envío de munición al frente de guerra. Tras varias semanas de debate, los 27 ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, en una reunión conjunta celebrada este lunes en Bruselas, han llegado a un acuerdo para destinar 2.000 millones de euros para proporcionar balas a las filas de Volodímir Zelenski. Formarán parte de la primera compra conjunta de material bélico en la historia del proyecto pacifista.

La hoja de ruta, sin embargo, está muy abierta y cuenta con demasiados flecos abiertos: ¿quién negociará con la industria? ¿comprar solo en suelo europeo? ¿llegará la munición a tiempo? ¿de dónde sacar el resto del dinero para financiar una guerra que no cuenta con visos de concluir?

Ucrania asegura que necesita unos 350.000 proyectiles al mes, pero la industria europea solo es capaz de producir 650.000 rondas en un año. La ambición de la UE es enviar un millón de cartuchos en los próximos 12 meses para apoyar a Kiev en la feroz batalla que se está librando en el Donbás y para emprender una contraofensiva en primavera. Con este fin ha dado las primeras puntadas para confeccionar un plan que cuenta con tres aristas. La primera pasa por destinar 1.000 millones de euros a financiar el envío inmediato de munición guardada en los almacenes de los Ejércitos nacionales. Hungría no se ha interpuesto en el acuerdo, pero no participará.

Además, la UE pone en marcha su primera compra mancomunada de material bélico con un fondo de otros 1.000 millones de euros para empujar a las compañías armamentísticas a que produzcan más armas. De momento, estos 2.000 millones de euros totales solo servirán para pagar el traslado y producción de munición. Y beberán de los fondos del paradójico como bautizado Fondo Europeo para la Paz, que ya destina 8.000 millones para financiar la guerra. El tercer pilar, con vistas a largo plazo, es impulsar la capacidad de la industria. A este fin, la Comisión Europea se ha comprometido trabajar en una nueva propuesta.

El plan ha recibido la luz verde de los políticos pocas semanas después de que Estonia, uno de los países más halcones en la contienda, lo presentase ante sus homólogos comunitarios. Pero todavía queda lo más complicado: aterrizar los detalles, concluir el trabajo técnico, plasmarlo en el texto legal y ponerlo en marcha.

Por un lado, los países europeos no terminan de acordar si limitar esta macrofinanciación bélica a suelo europeo. Algunos como la Francia de Emmanuel Macron, obsesionada con promover la autonomía estratégica europea, quieren que solo se compre a compañías del club. Otros creen que la industria europea por sí misma carece de recursos y apuestan por ampliar el espectro a otras como la surcoreana. Otro alto en el camino es el calendario. La entrega a Ucrania de estos proyectiles no será ipso facto. "Incluso si firmamos los contratos de munición mañana, no se traducirá en un envío inmediato a Ucrania", reconocían recientemente fuentes europeas.

La otra cuestión abierta es cómo se concretará la compra conjunta. En un principio iba a ser coordinada por la Agencia Europea de Defensa (EDA), pero Alemania ha dado el alto. El motor germano quiere negociar por su cuenta. Y quiero hacerlo con sus empresas. El ministro germano de Defensa, Boris Pistorius, ha invitado al resto de países a unirse a estos contratos.

Preguntado sobre esta postura de Berlín, que muchos consideran que busca primar sus intereses nacionales, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, le ha restado importancia: "Seamos prácticos; no entremos en una batalla de competencias y egos. Tenemos que proveer de munición a Ucrania rápido, en grandes cantidades y en buenas condiciones financieras para nosotros". Las capacidades de las industrias nacionales son diferentes. Bruselas ha identificado 15 compañías en 11 Estados miembros, entre ellos España, con capacidad de producir munición. En este despertar armamentístico, los países también quieren sacar rédito para sus empresas. Así, algunas capitales apuestan por limitar la financiación a los calibres de 155 milímetros -los estándares de la OTAN- y otros incluso ampliar la cobertura a los misiles.

Así, el documento que sale es lo suficientemente amplio como para incluir todas las opciones y contentar a todas las partes. El reto es comprar munición con más celeridad y a precio más bajo. Hace dos años, la Comisión Europea concentró la adquisición de vacunas durante la pandemia con este mismo fin. Pero todavía está por determinar quién negociará con las industrias y sobre qué base. España prefiere que todo se condense en torno a la EDA y se limite a terreno comunitario, pero no descarta ningún escenario. De hecho, Noruega formará parte del acuerdo.