La Unión Europea despliega una estrategia de mediación para reducir la tensión entre EEUU y Rusia por la crisis en Ucrania

La diplomacia europea se mueve este lunes para hacerse oír e intentar tomar el control en la crisis de Ucrania: el presidente francés, Emmanuel Macron, se entrevista en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y el canciller alemán, Olaf Scholz, es recibido en la Casa Blanca por el mandatario estadounidense, Joe Biden.

El despliegue de los dos pesos pesados de la Unión Europea (UE) —conocidos como la "locomotora francoalemana"— se completa con visitas de titulares de Exteriores a Kiev y se produce después de un fin de semana de advertencias desde Washington de que la guerra podría ser inminente.

Los encuentros se producen tras el anuncio del Pentágono de que Rusia está preparando una invasión que lograría tomar la capital ucraniana en dos días, y tendría como consecuencia 50.000 víctimas civiles, entre muertos y heridos.

El Kremlin no espera grandes avances

El Kremlin declaró que no espera grandes avances en la reunión que mantendrán Macron y Putin. "La situación es demasiado compleja como para esperar grandes avances en el curso de una reunión", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Agregó que Rusia espera que las consultas entre los dos mandatarios sean "sustantivas y prolongadas". Según el portavoz, en las conversaciones ruso-galas "dominarán el tema de la tensión en Europa, vinculada a la situación en torno a Ucrania, y el tema de las garantías de seguridad para la Federación de Rusia".

Macrón, destacó Peskov, es "el jefe del Estado que preside la Unión Europea y esto es muy importante". El portavoz del Kremlin añadió que el mandatario francés trae a Moscú "determinadas ideas para la búsqueda de posibles variantes para disminuir la tensión en Europa". Según París, la visita de Macron a la capital rusa no solucionará por sí sola el conflicto, pero podría ser un buen punto de partida para evitar la degradación de la situación actual, tras el despliegue de más de 100.000 soldados rusos junto a la fronteras de Ucrania.

EEUU discute sobre las sanciones a Rusia

Por su parte, el presidente estadounidense discutirá con el canciller alemán el "importante paquete" de sanciones que preparan contra Rusia en caso de que invada Ucrania, entre los que figura paralizar el gasoducto Nord Stream 2, informó la Casa Blanca.

En una llamada con periodistas, una alta funcionaria de la Casa Blanca, señaló que los dos líderes comentarán sus "preocupaciones compartidas" sobre la escalada militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Asimismo, analizaran su "compromiso compartido" tanto "en los esfuerzos diplomáticos para animar a Rusia a rebajar las tensiones así como los dedicados a asegurar la disuasión ante una mayor agresión rusa".

En este sentido, la funcionaria estadounidense remarcó que Biden y Scholz discutirán la preparación de un "fuerte paquete de sanciones" que "impondrían un grave coste si Rusia invade Ucrania". En concreto, uno de los temas de la conversación será el gasoducto Nord Stream 2, que transporta gas natural ruso a través del mar Báltico directamente a Europa Occidental, esquivando Ucrania.

Alemania rehusó hacer referencia a una posible suspensión de los permisos del Nord Stream 2

Su proceso de certificación, no obstante, se encuentra bloqueado, por lo que no ha empezado a funcionar. La posición de EEUU, recalcó la funcionara, es que si Rusia invade Ucrania "de un modo u otro, Nord Stream 2 no comenzará" el bombeo de gas. A juicio de Washington, indicó, el gasoducto "es un proyecto geopolítico que socava la seguridad energética y la seguridad nacional de una parte significativa de la comunidad euroatlántica". Poco antes de viajar a Estados Unidos, sin embargo, el canciller alemán rehusó una vez más hacer referencia explícita a una posible suspensión de los permisos del Nord Stream 2, aunque destacó que el potencial castigo sería "de amplio alcance y muy duro".

Borrell también acude a EEUU

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, estará en Washington este lunes y martes para reconfirmar la "fortaleza" de la asociación atlántica e impulsar la cooperación en seguridad energética en un momento "crucial". El mandatario mantendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, a fin de "discutir temas urgentes de la agenda internacional para reconfirmar la fortaleza de la asociación transatlántica en un momento crucial para la diplomacia global".

El jefe de la diplomacia comunitaria se reunirá también este martes con miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. El Consejo de Energía UE-EEUU se va a celebrar diez días después de que las dos partes respondiesen a las amenazas de Rusia en las fronteras de Ucrania reforzando su alianza energética para garantizar un suministro "continuo, suficiente y oportuno" de gas al bloque comunitario en caso de una crisis como un eventual ataque de Moscú a Kiev.