La victoria de Trump, un problema añadido para el Sáhara Occidental

Donald Trump ha vuelto a ganar las elecciones presidenciales de EEUU. La incertidumbre sobre qué políticas llevará a cabo en pleno auge de la extrema derecha se cierne sobre la Unión Europea y a nivel global. En el plano internacional se mira especialmente a Ucrania y Oriente Medio. Pero hay una derivada muy preocupante en el conflicto del Sáhara Occidental.

Los hechos hasta la fecha son los siguientes. En diciembre de 2020, cuando estaba a punto de terminar su primer mandato, Trump anunció que había firmado una "proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental".

El anuncio incluía también un acuerdo según el cual Marruecos e Israel pactaron el establecimiento pleno de relaciones diplomáticas. El reino marroquí se sumó así a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán, que también firmaron acuerdos similares bajo el paraguas de EEUU.

La decisión de Trump no fue revertida específicamente por la Administración liderada por Joe Biden. Pero tampoco se avanzó en acciones concretas que reflejaran ese apoyo. Es más, en septiembre del pasado año se produjo un viaje de un alto representante diplomático de EEUU, Joshua Harris, a los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf (Argelia).

Allí se encontró con el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Polisario, Brahim Ghali. También visitó Argel y Rabat. La visita fue interpretada como un espaldarazo de EEUU a la búsqueda de una solución política negociada en el seno de la ONU.

¿Qué pasará ahora en la segunda etapa de Trump en la Casa Blanca? De momento el rey de Marruecos, Mohamed VI, aprovechó la victoria de Trump para felicitarle y agradecerle su "posición histórica" en relación al anuncio realizado en 2020 sobre el Sáhara Occidental. El monarca resaltó que ambos países forjaron una alianza que alcanzó "niveles sin precedentes" durante la primera etapa de Trump en la Casa Blanca.

El Frente Polisario recuerda que el contexto ha cambiado porque la Justicia europea ha dado la razón a los saharauis

La visión del Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui ante las instituciones internacionales, es que todavía es muy pronto para hacer valoraciones al respecto. "Cierto es que el pueblo saharaui, con su reelección, vuelve a tener muy presente el tuit que publicó semanas antes de abandonar el cargo en la anterior legislatura", explica a este medio Abdullah Arabi, delegado del Polisario en España.

Sin embargo, recuerda Arabi, más allá de ese hecho, "el contexto ha cambiado". Hay varios elementos que lo justifican según el representante saharaui. El más relevante es la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a principios de octubre. "Se constata e insiste en el estatuto distinto y separado del territorio del Sáhara Occidental respecto de Marruecos. Ninguna duda cabe albergar que la naturaleza jurídica de la cuestión no se ha movido ni un ápice, es sólida, y la base de la que partir para permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia", señala.

"Por tanto, confiamos en que, especialmente ante el contexto geopolítico actual, la nueva administración esté a la altura de las exigencias que el momento requiere. El pueblo saharaui, por su parte, ha enfrentado coyunturas muy complejas a lo largo de las más de cinco décadas de resistencia, pero sigue luchando con total determinación para su derecho a la autodeterminación e independencia", concluye Arabi.

Por su parte, Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, destaca en conversación con este medio que el anuncio de Trump "tuvo relevancia política en el sentido de que indujo a que otros países siguieran sus pasos". En esos momentos hubo algunos países, especialmente africanos, que abrieron consulados en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

La declaración de Trump en 2020 no tuvo consecuencias concretas en la política exterior de EEUU

Pero "no tuvo consecuencias concretas en materia de política exterior de EEUU", añade Barreñada. Pone como ejemplo que las maniobras militares conjuntas que hace EEUU con Marruecos no se hacen en el Sáhara o que los estadounidenses no han abierto consulados. Una visión que comparte Laura Casielles, periodista, poeta e investigadora. En conversación con Público incide en mirar a la situación en Oriente Medio, habida cuenta de la relación entre el posicionamiento estadounidense y el papel de Israel.



"Trump llega al poder de nuevo con un escenario mucho más duro respecto al genocidio palestino en Gaza y es de esperar que sus medidas sean contundentes. Si a Marruecos se le pide algo es de esperar que tenga su efecto rebote en el Sáhara. Si Marruecos hace un favor a Israel quizás se lo devuelva Marruecos", reflexiona.

Tanto Barreñada como Casielles coinciden en que Marruecos puede seguir aprovechando la relación generada con Israel pero también tiene que sopesar mucho que tiene una opinión pública muy crítica, como la de la mayoría de sociedades árabes, sobre la ofensiva militar israelí.

No es una cuestión entre republicanos y demócratas

EEUU, destaca Barreñada, es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y encargado de redactar los borradores de las resoluciones que tienen que ver con el Sáhara. También está en el grupo de amigos del para el Sáhara creado por el secretario general de la ONU y son uno de los países de confianza del enviado especial, actualmente Staffan De Mistura. "El problema es que EEUU, junto con Francia y España, se ha colocado en un grupo de miembros que han perdido cierta legitimidad", apunta.

"Trump no sabía situar en el mapa el Sáhara Occidental", señala el profesor Isaías Barreñada

El profesor apunta a que en el asunto saharaui no hay una línea divisoria clara política entre los demócratas y los republicanos. "Están divididos los dos partidos históricamente. Hay demócratas críticos con la ocupación marroquí como la Fundación Kennedy y otros como Hillary Clinton que tuvieron siempre cierta proximidad a Marruecos", afirma. Por el otro lado existe la "vieja escuela republicana", representada por ejemplo por John Bolton. Son más críticos con Marruecos y están más cerca de la centralidad de Argelia en la región.

¿Cómo va a actuar Trump? "No hay elementos para hacer muchas predicciones. El acuerdo a tres bandas fue una jugada meramente transaccional. El propio Trump no sabía situar en el mapa el Sáhara Occidental, lo cocinaron otros. No es producto de una cuestión propia de Trump y está sujeta a la imprevisibilidad. Pero también podemos encontrar lo contrario", añade Barreñada.

¿Consulado? ¿Inversiones económicas?

"No veo indicios de que EEUU se implique más. Hay algunos analistas argelinos que dicen que ya han llegado al límite y que no es prioritario, menos en este giro aislacionista que ha caracterizado a Trump", apunta el profesor universitario. En todo caso añade que si algo caracteriza a Trump es que le importa poco el Derecho Internacional o las normas. "Eso sí puede ser un problema para los saharauis", afirma-

Sobre el consulado, Barreñada comenta que EEUU no es Haití, país que ha puesto consulado y no tiene ni personal. "EEUU no hace esas cosas, abriría un consulado si le interesa. El tema es que el Sáhara esté entre sus prioridades. Me sorprendería mucho. Habrá que ver cómo evoluciona. A diferencia de antes, ahora tiene apoyos de lobbys que saben cómo funciona el Departamento de Estado", concluye.

"Quizás sea eso algo que puedan querer recuperar", señala por su parte Casielles sobre el consulado. Pero la periodista se centra más en el "entramado económico". "Si entran nuevas inyecciones económicas, esto puede ser una compensación a lo que se esté perdiendo por otro lado", destaca en relación a cómo afecta la sentencia del TJUE. "Quizás unos acuerdos preferentes con EEUU podrían servirle de compensación a Marruecos", añade.

50 años de la ocupación

En 1975 se cumplen 50 años de la Marcha Verde, el abandono de España de su antigua provincia y la ocupación marroquí del territorios saharauis. "Es un año donde probablemente Marruecos quiera dar visibilidad a esta cuestión y que ocurran hechos o declaraciones simbólicas que ayuden a hacer valer sus intereses. Las peticiones de explicitud pueden ser más visibles que en otros momentos", alerta Casielles.

En 1975 se cumplen 50 años de la Marcha Verde y el abandono de España de su antigua provincia

La especialista recuerda también que hace ya tiempo que se vienen destapando archivos históricos clasificados que revelan el importante papel que cumplió EEUU en el momento del abandono. "No deja de ser un recordatorio de que la presencia estadounidense en todo el conflicto no es nueva y con Trump puede vivir un nuevo y terrible episodio", añade.

La victoria de Trump, además, coincide con el paso dado por Francia y Emmanuel Macron, que ha reconocido también, de manera mucho más explícita que Pedro Sánchez, la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Unos hechos que han provocado el enfado de Argelia, que decidió bloquear las relaciones económicas. Y, de paso, desbloquearlas con España pese a que el Gobierno no ha variado su posición. Sobre este acontecimiento, fuentes de Exteriores prefieren no realizar comentarios.