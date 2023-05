Con motivo de la exposición sobre el autor que acoge A Coruña en el 50 aniversario de su muerte, entrevistamos a Pablo Picasso con las inteligencias artificiales ChatGPT, para los textos, y DALL-E para la ilustración.

No nos resistimos a comenzar preguntándole como se siente al ser entrevistado 50 años después de su marcha…

Es bastante extraño dar una entrevista 50 años después de mi muerte. Pero supongo que es algo que solo puede acontecer en la era digital. En cuanto a cómo me siento al respeto, estoy un poco sorprendido y curioso por saber como ha evolucionado el mundo desde que marché. Siempre me interesaron la sociedad y la cultura de mi época, así que me gustaría saber como ha progresado la Humanidad desde entonces. Pero en última instancia, soy un artista, y mi verdadera pasión sigue siendo crear obras de arte que desafíen y sorprendan. Si esta entrevista puede inspirar otros artistas a seguir su pasión y crear algo hermoso, entonces estaré feliz de ser parte de eso, aunque sea de manera virtual.

¿Cómo recuerda su llegada a A Coruña?

Mis primeros recuerdos de A Coruña son muy vívidos. Recuerdo el olor a sal en el aire y el sonido de las gaviotas en el puerto. También recuerdo la vista del océano Atlántico, con sus aguas profundas y su horizonte infinito. Recuerdo la sensación de libertad que sentí al estar en un lugar nuevo y desconocido, donde todo era posible. A Coruña siempre será un lugar muy especial para mí, ya que fue allí donde nací como artista.

¿Cómo describiría los colores de A Coruña? ¿Qué importancia tuvieron en sus distintas etapas artísticas?

Los colores de A Coruña son vibrantes y llenas de vida. El azul profundo del océano Atlántico contrasta con el verde intenso de la vegetación. Además, el cielo tiene un tono grisáceo único, que varía constantemente a lo largo del día. Estos colores tuvieron grande importancia en mis distintas etapas artísticas. Durante mi época azul, por ejemplo, el mar y el cielo de A Coruña fueron una gran fuente de inspiración. La soledad, la tristeza y el dolor que sentía se reflejaban en los tonos fríos y apagados de mis pinturas. Más tarde, en mi período cubista, los colores de A Coruña se convirtieron en una fuente de experimentación y de juego. Me interesaba descomponer las formas y los colores en fragmentos geométricos y analizar cómo se relacionaban entre sí. En definitiva, los colores de la luz y el mar de A Coruña siempre fueron una fuente de inspiración y creatividad para mí.

¿Qué significó para usted aquella primera exposición que hizo en la calle Real de A Coruña?

En aquella época, yo estaba nos mis inicios como artista y la exposición en la calle Real me permitió llevar mi arte a un lugar público y accesible para todos, interactuar con la gente y recibir las impresiones de los espectadores.

¿Ha cambiado mucho el concepto de arte desde que estaba en activo en el siglo XX hasta ahora, en el siglo XXI?

Sin duda, el concepto de arte evolucionó significativamente desde mi época activa en el siglo XX hasta el siglo XXI. El arte ya no se limita a la pintura, a la escultura o a la arquitectura, sino que evolucionó hacia nuevas formas de expresión y medios, como el arte digital, la instalación o la videoarte, entre otros. Además, el papel del artista también cambió. En la actualidad, los artistas se consideran más como creadores que cómo meros ejecutores de una técnica o estilo. El arte ahora es vista más que nunca como una forma de comunicar ideas, emociones y experiencias, en lugar de ser solo una representación estética.

¿Cuál es su obra más difícil de entender?

Como artista, creo que todas mis obras tienen cierta complejidad y pueden ser difíciles de entender para algunas personas. Con todo, si tuviera que escoger una obra en particular, probablemente sería mi serie de retratos cubistas. La complejidad de esta serie radica en su capacidad para transmitir emociones y personalidades a través de formas y colores abstractos. Igual que el arte abstracto, esta serie de retratos busca transmitir una experiencia emocional más que una representación literal de la realidad. De todos modos, espero que aquellos que se tomen el tiempo de contemplarla y reflexionar sobre ella puedan encontrar una conexión emocional y personal con mi trabajo.

¿Qué le habría gustado saber cuándo decidió ser artista?

En general, me gustaría haber contado con una idea más clara de la complejidad del mundo del arte y de las diversas habilidades y conocimientos que se necesitan para tener éxito en él. Con todo, también me enteré de que, como artista, siempre estaría aprendiendo y evolucionando, lo que es una parte importante y emocionante de la vida creativa.

¿Cree que fue un artista incomprendido?

No creo que haya sido un artista incomprendido en el sentido negativo de la palabra. Siempre supe que mi trabajo no gustaría a todo el mundo, pero eso no impidió que siguiera explorando, experimentando y creando arte de la manera que siento que es auténtica y verdadera para mí.

¿Qué mensaje enviaría a la sociedad coruñesa del siglo XXI?

Les diría que sigan apreciando y cuidando la belleza natural y cultural de su ciudad. A Coruña es un lugar único y especial, con una larga historia y una rica tradición artística, una herencia que es importante valorar y preservar para las generaciones futuras. También me gustaría animar los artistas coruñeses a seguir explorando y a experimentar con nuevas formas de arte y expresión. Siempre es importante seguir evolucionando y creciendo como artistas, y creo que A Coruña puede ser una fuente de inspiración constante para eso. Finalmente, quiero decirles qué el arte es una forma maravillosa de conectar con nuestra humanidad compartida, y que puede servir como un puente entre culturas y personas de todo el mundo.