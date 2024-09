Aumentan a 37 las exempleadas que denuncian haber sufrido violencia sexual por parte de Al Fayed, exdueño de Harrods

Un equipo de abogados han anunciado este viernes que representan a un total de 37 mujeres que denuncian haber sufrido violencia sexual por parte del fallecido millonario Mohammed Al Fayed, antiguo propietario de Harrods, cuando este todavía estaba al frente de la empresa. Estas declaraciones tienen lugar después de la emisión de un documental emitido en la cadena británica BBC, donde unas 20 exempleadas relataban las violaciones y los abusos que el magnate perpetró contra ellas.

El letrado Dean Armstrong ha expresado en la rueda de prensa que hubo un "fracaso abyecto de la responsabilidad corporativa y un fracaso para proporcionar un sistema seguro en el trabajo" en los grandes almacenes de lujo de Londres, que el multimillonario vendió en 2010.

El documental titulado Al-Fayed: Predator at Harrods revela testimonios de una veintena de antiguas trabajadoras que señalan a Al Fayed como autor de múltiples abusos sexuales y hasta cinco violaciones. Según la BBC, la empresa bajo su dirección, no solo no intervino en estas situaciones, sino que ayudó a encubrir las acusaciones de abuso. Según han declarado los abogados, el magnate "era un monstruo", al que ayudó "un sistema interno establecido" en los grandes almacenes.

Los actuales dueños de Harrods, propiedad de Qatar Investment Authority, han mostrado su "horror" ante las denuncias y se han comprometido a atender las reclamaciones de forma rápida para evitar largos procesos judiciales. En un comunicado, subrayaron que la gestión actual de Harrods es muy diferente a la que existía bajo el control de Al Fayed.

En la rueda de prensa, el equipo legal –acompañado por una de las víctimas, Natacha– ha señalado que se investigarán posibles agresiones del empresario en otros de sus negocios, como el club de fútbol londinense Fulham –del que fue propietario entre 1997 y 2013– y el hotel Ritz de París, que controló desde 1979 hasta su muerte en 2023, a los 94 años.

Tocamientos, violaciones durante viajes de trabajo, humillaciones, amenazas y el control ejercido por su equipo de seguridad fueron algunas de las vejaciones que sufrieron las trabajadoras, algunas de ellas menores de edad. Estas mujeres fueron obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad o no denunciaron al empresario por temor a represalias.

Este último fue el caso de Gemma, que trabajó como asistente personal de Al Fayed entre 2007 y 2009. La exempleada relató en el programa Today de la BBC que fue acosada sexualmente casi de inmediato tras ser contratada y que Al Fayed la violó durante un viaje a París.

La superviviente destacó que se sentía atrapada en la casa donde ocurrió el abuso, ya que su pasaporte estaba en posesión del magnate y no podía recurrir a la Policía. "Incluso ahora, estas últimas semanas, tener que revivir todos esos momentos ha devuelto ese miedo. Ahora estoy aterrorizada por alguien que está muerto porque tenía ese poder sobre ti", declaró.

"En mis años de experiencia nunca he visto un caso tan horrible como este", ha remarcado Armstrong durante la rueda de prensa. "Combina algunos de los peores elementos de los de Jimmy Savile, Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein", tres notorios depredadores sexuales y pederastas.

Armstrong ha denunciado que había en Harrods "un sistema de tráfico de mujeres para la gratificación sexual" de Al Fayed, que incluía un proceso de selección y exámenes ginecológicos invasivos, y ha acusado a la compañía de haber incumplido su deber de velar por la plantilla y "garantizar la seguridad en el trabajo".

El letrado ha revelado que su bufete ya representa a 37 exempleadas dispuestas a llevar el caso a los tribunales y espera que otras se acerquen tras ver el documental televisivo. Ha remarcado que su meta es "obtener justicia para las víctimas" y que va "mucho, mucho más allá del dinero".

Por su parte, el abogado Bruce Drummond ha afirmado que se trata de "uno de los peores casos de explotación sexual corporativa" jamás vistos y mantuvo que Harrods "debe aceptar la responsabilidad por el daño que estas mujeres han sufrido".

Mohamed Al Fayed se convirtió en una figura destacada en el Reino Unido tras llegar al país en 1974 y adquirir Harrods en 1985. Además, su familia fue ampliamente conocida por su hijo Dodi, novio de la princesa Diana y con la cual iba en el coche cuando ambos sufrieron un accidente de tráfico mortal en París en 1997.