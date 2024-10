Elisa Mouliaá, tras denunciar a Errejón: "Es un psicópata narcisista"

Elisa Mouliaá, la actriz que denunció en comisaría a Íñigo Errejón por un episodio de acoso sexual, ha vuelto a hablar este martes, tras conocerse que el juez había admitido a trámite su demanda. La presentadora ha reconocido que tiene la "conciencia tranquila" y dice estar todavía un tanto sorprendida con las reacciones. "Estaba ilusionada con él porque admiraba su discurso político, pero lo más importante son las mujeres. Las mujeres que están relatando esto [los episodios de violencia sexual] tienen razón", ha reivindicado.

El juez ha admitido la denuncia de la actriz contra el exdiputado de Sumar y le citará como investigado. Los hechos denunciados por Mouliáa ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual, castigado con penas que van hasta los cinco años de cárcel. La decisión del magistrado tiene lugar después de que el Congreso confirmase que Errejón ya no gozaba de la condición de diputado y, por lo tanto, podía ser investigado.

"No quiero ir de víctima, porque no me afectó ni quiero que me afecte, simplemente tenía que contarlo, porque no hacerlo iba a recaer sobre mi conciencia", ha esgrimido Mouliaá. La actriz asegura que le están llegando más relatos de víctimas y espera que su denuncia sirva para poner en marcha un "me too" en España. "La manera en la que actuó conmigo esa noche, lo de las tres normas que me puso, era un patrón", asegura.

La denuncia recoge las tres reglas a las que se refiere Mouliaá y que las mujeres, según su relato, debían cumplir para satisfacer al expolítico: mantenerse cerca suya, no alejarse más de 20 metros y darle un beso antes de terminar la noche. "Es una persona que no está bien de la cabeza, un psicópata narcisista", insiste la actriz.



Mouliaá dice haberle silenciado las notificaciones tras el encuentro, pero no le dejó de seguir en redes "por ser quien era". "Lo que he contado en la denuncia es lo que aparece en las capturas con mis amigas, puede parecer contradictorio, ni siquiera yo sé por qué lo hize. Estaba ilusionada con él. La que me salvó fue mi hija, porque hizo que me despertara del shock que tenía y me largase [de la casa de Errejón]", continúa.

La denuncia relata que Errejón llevó a cabo, al menos, tres agresiones sexuales –si bien en el momento en el que ocurrieron aún estaban tipificadas como abuso– en la misma noche. Los hechos se remontan a septiembre de 2021, concretamente antes, durante y después de una fiesta en casa de unos amigos de la presentadora. Los episodios denunciados consistieron en tocamientos y besos no consentidos, además de comentarios de índole sexual. La última agresión tuvo lugar en el domicilio del propio dirigente político, donde la víctima tuvo que decirle: "Solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo".

Preguntada por el posible recorrido jurídico de la denuncia, Mouliaá responde: "No tengo ni idea de lo que puede pasar, he contado mi relato. Lo que tengo entendido es que acosar a una persona sin su consentimiento es delito. Solo sí es sí y van a salir todos, de un bando y de otro, me han llegado más nombres de gente, tanto de izquierdas como de derechas, porque gentuza hay en todos lados".