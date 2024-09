Gisèle Pélicot, a las víctimas de violencia sexual: "Esta lucha os la dedico a vosotras, no estáis solas"

Gisèle Pélicot, quien fue drogada por su exmarido durante casi una década para ser violada por numerosos hombres en estado inconsciente, ha enviado este lunes un mensaje de apoyo a otras víctimas de violencia sexual: "No estáis solas".



En declaraciones a la prensa antes de la audiencia en Aviñón (Francia), donde se juzga a Dominique Pélicot y a otros 50 hombres por violación, Gisèle ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido desde el inicio del proceso. Ha destacado especialmente las manifestaciones organizadas en Francia este sábado.

"Gracias a todos vosotros tengo fuerzas para llevar esta lucha hasta el final. Esta lucha que dedico a todas las personas, mujeres y hombres que en el mundo son víctimas de violencia sexual. A todas esas víctimas, quiero decir hoy, mirad a vuestro alrededor, no estáis solas", ha señalado.

Se suspende el juicio en Aviñón

Estas palabras las ha pronunciado Gisèle minutos antes de la hora programada para el inicio de la audiencia, a la que no ha asistido Dominique y que finalmente ha sido suspendida. Según su abogada, Béatrice Zavarro, no ha podido acudir debido a que se le ha detectado una piedra en la vesícula y sufre de una infección renal.

Roger Arata, presidente del Tribunal de lo Criminal de Vaucluse, ha anunciado una suspensión indefinida del juicio, que se espera que dure varias horas. Durante este tiempo, Arata se reunirá con los abogados y designará a los expertos que deberán evaluar si Dominique estará en condiciones de asistir al proceso en los próximos días.

Esta decisión será crucial para determinar si el juicio continuará o si se aplazará, ya sea por unos días o por un período mucho más prolongado. Un aplazamiento extenso requeriría una reprogramación completa de la agenda para las decenas de personas implicadas en el proceso. El juicio, que comenzó el 2 de septiembre, estaba previsto que se prolongara hasta unos días antes de Navidad.



Miles de manifestantes apoyan a Gisèle Pélicot

Miles de manifestantes se movilizaron este sábado en París para expresar su apoyo a Gisèle. En las protestas, también se mencionó a España como referente en la lucha contra la violencia machista, evocando casos como el de La Manada (2016).



Personas con pancartas con los mensajes "Hay violación, eso es todo" y "Vivas, libres y fuertes" durante una manifestación feminista en apoyo a Gisèle Pélicot, a 14 de septiembre de 2024. — Teresa Suarez / EPA/EFE

A diez días de que comenzara el mediático juicio en Aviñón, alrededor de 2.000 personas se manifestaron para denunciar "el laxismo de la Justicia y la ineficacia de la Policía en la condena e investigación de casos de violación contra mujeres".

Anne-Cécile Mailfert, de la asociación Fondation Femmes, afirmó: "Vamos a hacer de este proceso contra Gisèle un caso histórico, porque no pasa un día sin que una mujer me escriba diciendo: 'Yo soy Gisèle Pélicot'. Lucharemos contra la impunidad y la cultura de la violación, ya que más del 90% de las denuncias por violación no se admiten a trámite y muchas ni siquiera se investigan".



Uno de los eslóganes más coreados por los participantes en la protesta fue "Violador te vemos, víctima te creemos". En la protesta, se destacaron consignas contra "la cultura patriarcal" que, según los manifestantes, impregna el sistema policial y judicial. "Nos dicen que tenemos que respetar a la Justicia, pero la Justicia no respeta a las mujeres. Solo el 0,5% de las violaciones desembocan en una condena", afirmó la activista desde el pedestal de la estatua que representa a la República Francesa.