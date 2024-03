Ser mujer y artista, una lucha contra los estereotipos y la violencia patriarcal

Fuentes:



- Feminist interventions in art's histories de Griselda Pollock



​- Cuerpos disidentes: cuerpos en resistencia desde el arte y el feminismo de Irene Ballester

​

- El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo de Irene Ballester

​

​- Why Have There Been No Great Women Artists? de Linda Nochlin