No malgenerices: se llamaba Ivan, por Irantzu Varela

Malgenerizar a una persona, conocido como "misgendering", es dirigirse a alguien con un género que no es con el que se identifica. Muchas personas viven su expresión de género sin obedecer a los estereotipos que se manejan en tu contexto.

El hecho de que te choque o no lo entiendas, no te legitima para generar violencia contra esas personas. Todo el mundo sabe quién es, no te escudes en el miedo que te da lo que no entiendes para generar dolor y ser cómplice de la transfobia.



Por Irantzu Varela.