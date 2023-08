Victoria Rosell tras el comité de crisis: "Hay que insistir a la juventud de que los mensajes no pueden ser negacionistas"

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha hecho este martes un llamamiento hacia los más jóvenes, afirmando que "es importante insistir a la juventud de que los mensajes no pueden ser de negacionismo" hacia la violencia de género. Así lo afirmó tras el comité de crisis convocado por Igualdad tras la acumulación de asesinatos machistas del mes de julio, en el que ocho mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.

Hasta este martes, las cifras oficiales reconocen siete feminicidios de género, aunque en la reunión llevada a cabo por Igualdad también se analizó un octavo caso: el de la joven de 22 años asesinada el 31 de julio en Sevilla.

Rosell arrancó la comparecencia tras el comité de crisis recordando que el mes de julio es uno de los más mortíferos en los registros de los asesinatos de la violencia de género, por lo que toca extremar las medidas de prevención. A 31 de julio se han reconocido de forma oficial siete feminicidios por violencia de género (la ejercida por la pareja o expareja de la víctima). Una cifra que sitúa a julio de 2023 entre uno de los más mortíferos, superado en seis ocasiones a lo largo de los últimos 20 años de registros.

Víctimas muy jóvenes

Se da el caso que, incluyendo a esta última mujer de Sevilla, tres de las asesinadas eran muy jóvenes y no llegaban a los 30 años.

"Creemos importante que los mensajes que les están llegando a la juventud no pueden ser de relativización de la violencia machista y mucho menos de negacionismo. Que violencia no es solo el asesinato y que agresión no es solo una violación grupal con heridas y sangre", ha afirmado Rosell en una comparecencia sin preguntas.

Sólo una denuncia previa

De los ocho casos analizados, en sólo uno se había presentado una denuncia previa por violencia de género contra su expareja. Se trata de Carmen, de 54 años, asesinada el pasado 20 de julio en Málaga. Las demás no habían presentado denuncias por malos tratos.

Por este motivo, los reunidos en el comité de crisis contra las violencias de género han resaltado la importancia del entorno y de la necesidad de que la denuncia no recaigan sólo sobre los hombros de las víctimas, que en muchas ocasiones no están preparadas para dar el paso.

Rosell se refirió al amplio catálogo de servicios disponibles para las víctimas, haciendo una especial mención de los puntos violetas en fiestas y lugares con grandes concentraciones de personas o el servicio del 016, que atiende en 53 idiomas y que está disponible las 24 horas del día. También hizo un llamamiento a los medios de comunicación para que transmitan la información sobre los distintos servicios disponibles y a ser una herramienta clave para erradicar esta violencia.

Cuarto comité en siete meses

El celebrado este martes es el cuarto comité de crisis convocado en los últimos siete meses después de que el 28 de diciembre del año pasado se iniciaran estas reuniones tras un mes fatídico que se saldó con 11 víctimas mortales por la violencia de género. Enero de este año, cuando se registraron siete asesinadas por esta violencia fue la segunda ocasión, seguido por otro en el mes de mayo, cuando se contabilizaron cinco víctimas.

Este mes de julio se convocó cuando se habían registrado cinco feminicidios, pero en el momento en el que se reunió, el número de asesinadas por violencia de género había ascendido a siete aunque dos casos aún permanecen en investigación.

El objetivo de estos comités es analizar de forma pormenorizada cada uno de los asesinatos ocurridos para aprender de los errores e intentar dar respuestas que prevengan nuevos feminicidios. La convocatoria de estas reuniones, a las que acuden las diversas comunidades autónomas en las que se han registrado los asesinatos, el Ministerio del Interior, el de Justicia, el de Igualdad y la Fiscalía de sala contra la violencia de género, se produce cuando se acumulan cinco asesinatos en el plazo de un mes, lo que ha ocurrido en cuatro ocasiones desde el pasado mes de diciembre.