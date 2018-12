Vox, el partido de ultraderecha antifeminista, antieuropeísta y xenófobo, logró escaños por todas las provincias de Andalucía. Doce en total, cuatro mujeres y ocho hombres. Público ofrece un somero perfil de cada uno de ellos. Como puntos en común tienen que todos ellos llevan tiempo trabajando en sus ciudades. Son gente imbricada en el tejido social de los lugares en los que habitan y con propuestas pegadas a sus territorios, que en ocasiones, por la cercanía de la convivencia en las ciudades, ocultan su pensamiento real sobre los temas de los que habla el presidente de Vox, Santiago Abascal. Profesionales, sobre todo del mundo del derecho, que comparten como elementos de su discurso, el antifeminismo, la unidad de España y el miedo a la inmigración.

Francisco Serrano, candidato a la Junta

El candidato a la Junta de Andalucía por Vox se llama Francisco Serrano. Lideró la lista por Sevilla. Es magistrado, un viejo conocido del mundillo periodístico sevillano, porque llevó, hace dos décadas el caso Iván y Sara, un caso de retirada de menores por la Junta de Andalucía, que él llevó desde el juzgado de familia en el que tenía la plaza. Después, Serrano fue condenado a dos años de inhabilitación por prevaricación judicial alargar la custodia de un padre para que su hijo fuera a una procesión sin preguntar a la madre. Serrano es un reconocido antifeminista.

María José Piñero, diputada por Sevilla

Maria José Piñero es médica y es la presidenta de Vox Sevilla. Con arraigo en la sociedad sevillana, lleva tiempo trabajando en la ciudad a favor de Vox. Una muestra de su pensamiento está aquí, en este vídeo que grabó con motivo de la huelga feminista del 8M, que consideró inapropiada. En él, manifiesta que España por sus "raíces cristianas" es un "fermento de los derechos humanos que hemos podido exportar a otros países". "Hombre y mujer tenemos las mismas posibilidades de educación, formación profesional o de lograr un trabajo o crear una familia. Solo desde una perspectiva de enfrentamiento contra el hombre por el hecho de serlo es el motivo de esta huelga. Por tanto, considero que el día de la mujer lo mejor para nosotras es pasarlo trabajando".

Rafael Segovia, diputado por Huelva

Rafael Segovia es sobrino de un regidor franquista de Huelva, Antonio Segovia (1955-1960) y fue él mismo candidato a la alcaldía en las municipales de 2015.

Es médico con consulta en la zona de La Merced, en el centro de la ciudad y está bien asentado en el tejido social de Huelva. En esta entrevista se define como humanista y cristiano.



Manuel Gavira, diputado por Cádiz

Manuel Gavira es un abogado gaditano. Conoce bien su ciudad. En esta entrevista se declara de derechas, defiende la derogación de la Ley de Violencia de Género, y también habla de cerrar la puerta a la inmigración: "Si nos quieren situar en la derecha por nuestros principios, adelante. No tenemos complejos. Eso es lo que le pierde al PP y a Cs, que cuando se les acusa de ser de derechas reculan. Nosotros no reculamos. Queremos derogar la ley de violencia de género porque una ley que no es igual para todos es una ley injusta. Aquí se criminaliza al hombre sólo por ser hombre. Ojo, no queremos que esos delitos queden sin castigo. Lo que queremos es que ese castigo sea igual para un hombre que para una mujer. Y si se quiere endurecer las penas, pues se debate. Y en cuanto a la inmigración, lo que queremos es controlarla. Es que mi país es mi casa, y en mi casa entra quien yo quiera. Y cuando me voy de mi casa, cierro las puertas, no las dejo abiertas. Esto es de sentido común y hay mucha gente que piensa igual que nosotros. Lo que queremos es que esa gente salga del ropero y vote a Vox".

Ángela Mulas, diputada por Cádiz

Ángela Mulas es una abogada y asesora empresarial de San Fernando (Cádiz). Estudió derecho en Jerez. Y como sus compañeros, conoce bien el territorio en el que trabaja.



Alejandro Hérnandez, diputado por Córdoba

Alejandro Hernández es también abogado, de Córdoba. Como sus compañeros y sus compañeras. En esta entrevista, muestra los tres ejes que nutren el voto a Vox, la unidad de España y el centralismo, la inmigración y el antifeminismo.



Eugenio Moltó, diputado por Málaga

Eugenio Moltó es Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba. Funcionario por oposición del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía. Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía. Para él, el franquismo no fue una dictadura.



Ana Gil, diputada por Málaga

Natural de Estepona. Secretaria. Fue Candidata a la alcaldía de Estepona en 2015. Aquí, en este vídeo de su candidatura municipal defiende una política "sin derroche ni despilfarro".

Benito Morillo, diputado por Jaén

Benito Morillo, es exguardia civil. En esta crónica, se puede comprobar cómo trabaja Vox en lo local. Mientras los discursos de los líderes se ocupan de los grandes ejes, los candidatos provinciales critican con dureza al Gobierno andaluz y proponen soluciones, de derechas. Eso sí.

Francisco Ocaña, diputado por Granada

Francisco Ocaña es empresario autónomo y piloto de aviones. Al igual que Morillo en Jaén y el resto de candidatos en sus ciudades, conoce bien los problemas locales y combina en su actividad fuertes discursos. Así, por ejemplo, en un mitin en Granada esta campaña, quedaron claras las similitudes de su programa para la provincia con las del PP. Desde impulsar la construcción de un teleférico de Granada a Sierra Nevada, a la presa de Rules para aumentar la exportación de frutos subtropicales. También, reivindicó el aeropuerto de Granada en ese acto: "Está infrautilizado, pero hay otras posibilidades: junto con la Universidad de Granada, hagamos el campus universitario aeronáutico, que pongamos a Granada en la élite de la profesionalización de pilotos, [y también] una escuela de mecánicos de aviones". "Sé de lo que hablo, soy profesional de la aviación".

Luz Belinda Rodríguez, diputada por Almería

En Almería, tierra de invernaderos, inmigración y explotación laboral, Vox obtuvo su mejor resultado, con el 16% de los votos. Luz Belinda Rodríguez. Estudia derecho, fue militar y se dedicó a la seguridad privada.

Rodrigo Alonso, diputado por Almería

Rodrigo Alonso es el segundo diputado por Almería de Vox. Es emprendedor. Es el dueño de una empresa. Y ha hecho ya sus pinitos en la política, en su pueblo. Antas.