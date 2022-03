La invasión de Rusia a Ucrania ya ha superado las dos semanas de duración. Una encuesta de 40dB para Unidas Podemos (UP) a la que ha tenido acceso Público revela que un 57% de los entrevistados están poco o nada de acuerdo con enviar tropas a Ucrania con órdenes tanto defensivas como ofensivas, mientras que casi un 30% está muy o bastante de acuerdo. Los votantes de UP y el PSOE rechazan esta medida: un 73% de los de UP están poco o nada de acuerdo, por un 61% de los del PSOE. En la derecha, sus votantes tampoco están muy a favor: un 45% de los del PP y Vox se muestran en desacuerdo, y un 50% de los de Ciudadanos.

Según el denominado Sondeo de las actitudes de la población española sobre la invasión rusa a Ucrania, la invasión de Ucrania le preocupa mucho o bastante a casi todos los encuestados (un 95%) y la gran mayoría culpa al Gobierno ruso o a Vladimir Putin (77%), mientras que un porcentaje minoritario señala a EEUU (13%)

En cuanto la diplomacia como vía para resolver el conflicto, las opciones están muy divididas: un 50% la apoya, mientras que un 43% también la ve bien aunque no cree que sirva en este caso. Por su parte, solo un 7% apuesta claramente por la guerra. La mayoría valora favorablemente la actuación del Gobierno ante la guerra (alrededor de un 68%).

Envío de armas

La posición de los votantes sobre el envío de armas a Ucrania, según una encuesta de 40dB. — 40dB

La posición de los votantes de los diferentes partidos políticos sobre el envío de tropas defensivas y ofensivas a Ucrania, según una encuesta de 40dB.

Sobre las medidas que el Gobierno de España ha tomado o podría valorar tomar en un futuro para hacer frente a la guerra, casi un 59% está muy o bastante de acuerdo con que se envíen armas a Ucrania. En cuanto a los partidos, en el bloque de la izquierda, algo más del 60% de los votantes del PSOE está muy o bastante de acuerdo, por el 30% de los de Unidas Podemos, un porcentaje considerablemente menor. En la derecha, algo más del 75% de los votantes del PP están muy o bastante de acuerdo con esta medida; un porcentaje algo superior en los votantes de Vox (alrededor de un 78%) y en los de Ciudadanos (80%).

Envío de tropas con órdenes defensivas

La posición de los votantes sobre el envío de tropas defensivas a Ucrania, según una encuesta de 40dB. — 40dB

La posición de los votantes de los diferentes partidos políticos sobre el envío de tropas defensivas a Ucrania, según una encuesta de 40dB. — 40dB

En cuanto al envío de tropas a Ucrania con órdenes únicamente defensivas (como proteger a la población civil), el 54% de los encuestados están muy o bastante de acuerdo. Por bloques ideológicos, cerca de un 59% de los votantes del PSOE están muy o bastante de acuerdo, un porcentaje que desciende sensiblemente entre los votantes de Unidas Podemos: un 41%. En la derecha, los del PP y Vox que están muy o bastante de acuerdo son cerca del 60% (un porcentaje llamativamente similar a los del PSOE), y algo más los de Ciudadanos (alrededor de un 64%).

Sanciones y refugiados

La posición de los votantes sobre las sanciones a Rusia, según una encuesta de 40dB. — 40dB

Los encuestados están "muy de acuerdo" mayoritariamente con las sanciones económicas a Rusia (el 81%). En el bloque de la izquierda están muy o bastante de acuerdo más del 80% de los votantes del PSOE y casi un 70% de los de Unidas Podemos. En el bloque de la derecha, cerca del 90% de los votantes del PP, alrededor de un 80% de los de Vox y más del 90% de los votantes de Ciudadanos.



La posición de los votantes sobrela acogida de refugiados de Ucrania, según una encuesta de 40dB. — 40dB

En cuanto a la acogida de refugiados, la mayoría de encuestados (el 84%) también está muy o bastante de acuerdo. En la izquierda, cerca de un 85% de los votantes del PSOE está muy o bastante de acuerdo, un porcentaje muy similar a los de los de Unidas Podemos: alrededor de un 75%. En la derecha, los votantes del PP que están muy o bastante de acuerdo son cerca del 90%; los de Vox, alrededor del 80%, y los de Ciudadanos cerca de un 90%. Los primeros refugiados ucranianos están ya en España. Además, el convoy humanitario de taxistas en el que viaja Público tiene previsto volver al país con 150 personas que huyen de la guerra.

Sobre que España se erija como mediador entre Rusia y Ucrania para lograr un acuerdo de paz, el 81% de los encuestados estaría bastante o muy de acuerdo con esta opción. Por bloques ideológicos, en la izquierda, cerca del 82% de los votantes del PSOE están muy o bastante de acuerdo, mientras que este porcentaje aumenta algo más en los votantes de UP (cerca de un 87%). En la derecha, el porcentaje de los votantes del PP es muy similar a PSOE y UP (un 85%); un dato que baja algo entre los partidarios de Vox (75%) y que se sitúa muy similar a UP entre los de Ciudadanos (sobre un 89%).

Consecuencias de la guerra

La posición de los votantes sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania, según una encuesta de 40dB. — 40dB

En cuanto a las consecuencias de la guerra, lo que más preocupa a los españoles (a un 46%) es que el conflicto escale hasta convertirse en una guerra a nivel europeo o global. Muy cerca de ese porcentaje están aquellos cuyo mayor temor son los posibles crímenes contra la humanidad que se puedan cometer, con un 42%; para el 35% la principal preocupación es la crisis económica; para un 28%, el incremento de los precios, y para un 23%, la crisis de refugiados. Por último, un 15% y un 5%, respectivamente, muestran preocupación por un posible desabastecimiento de gas y petróleo y por unos eventuales ciberataques rusos como contrapartida por las sanciones impuestas al Gobierno de Vladímir Putin.

Partidarios de mostrar unidad en el Gobierno frente a la guerra

El Gobierno tiene posiciones encontradas con respecto al envío de armamento a Ucrania. En la encuesta de 40dB también han preguntado sobre ello. Un 54% de los entrevistados es partidario de mostrar unidad en el Ejecutivo en asuntos tan graves como la invasión de Rusia. Casi 20 puntos por debajo, con un 35%, están quienes opinan que es importante que cada ministro o ministra pueda opinar diferente en este tema. El 11% restante no ha definido su postura al respecto.

Sobre qué partido político es más próximo al presidente ruso, Vladímir Putin, las respuestas a esta pregunta revelan una profunda división de los encuestados: un 44% cree que es UP el partido más próximo a Putin y otro 44% piensa que lo es Vox. Hay que recordar que ha habido una campaña mediática y política de la derecha para tratar de vincular a UP con Putin al calificarlo de comunista con la intención de demonizarlo y vincularlo con la izquierda.

Este trabajo se ha realizado a través de 1.000 entrevistas hechas de manera online entre los días 7 y 10 de marzo a personas mayores de 18 años residentes en el país, con excepción de Ceuta y Melilla.