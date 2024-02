Ábalos dimite de la presidencia de la Comisión de Interior mientras piensa si abandonar el escaño

El exministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentado su renuncia a la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Así lo confirma a Público él mismo horas después de que el PSOE le haya exigido la renuncia a su acta de diputado.

Mientras tanto, confirma que ha recibido la petición de la Ejecutiva Federal y se remite al plazo dado por Ferraz para tomar una decisión definitiva sobre su escaño en la Cámara Baja. Ábalos señala también que en estos momentos no hay conversaciones abiertas ni negociaciones con la dirección socialista.

El exsecretario de Organización del PSOE denuncia, por otra parte, que hay medios de comunicación que están ofreciendo dinero a su expareja para hacerle alguna entrevista. "También hay medios pidiendo mi dirección para fotografiarme en casa", añade.

Del mismo modo alerta sobre su situación personal al afirmar que su banco le ha anulado una operación tras las noticias aparecidas sobre su exasesor, Koldo García Izaguirre, y las comisiones que cobró por la compra de mascarillas en plena pandemia.

"No me queda más que luchar", insiste Ábalos. El todavía diputado socialista se ha defendido en los últimos días. "No he hecho nada", afirmó el pasado viernes a este medio. Desde el PSOE consideran que sí tiene "responsabilidad política" aunque no esté señalado ni acusado en la investigación.