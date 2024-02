El PP se aferra al 'caso Koldo': impulsa una comisión de investigación en el Senado y señala a Sánchez, Illa y Armengol

El Partido Popular exprime el 'caso Koldo'. El comité de dirección de este lunes ha sido un monográfico sobre la trama que envuelve al exasesor del exministro y diputado por Valencia José Luis Ábalos, investigado por ​​el cobro de posibles comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Borja Sémper, portavoz nacional del PP, ha anunciado en una rueda de prensa posterior al comité que los populares han registrado su propia comisión de investigación en el Senado, donde tienen mayoría absoluta. Su intención es que solo se circunscriba a este caso.

El PSOE había avanzado poco antes que, en respuesta al escándalo que cerca a Ábalos y por el que le han pedido que entregue hoy su acta de diputado, impulsarían una comisión en el Congreso para investigar los procedimientos de compra de material sanitario durante la pandemia de todas las administraciones.

"No nos fiamos nada de una comisión que se vaya a celebrar en el Congreso cuya presidenta está implicada", defendió Sémper. Aun así, según fuentes de Génova, los de Alberto Núñez Feijóo todavía no han tomado una decisión al respecto de apoyar o no la comisión presentada por el PSOE. De salir adelante, también se investigaría aquí la compraventa de material sanitario por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de la que se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Según ha defendido Sémper, el PP está investigando en las comunidades autónomas donde gobierna "hasta donde llegó, en su caso, las fechorías de esta trama".



Con todo, la intención del PP es darle vuelo al caso y señalar a las más altas instancias del PSOE. "Las responsabilidades no acaban con el señor Ábalos, empiezan con el señor Ábalos", apuntó Sémper, para quien el PSOE está usando al todavía diputado como "cortafuegos".

El portavoz popular ha señalado a Salvador Illa, Ángel Torres, Fernando Grande-Marlaska y Francina Armengol: "Solo hay dos cosas que todos estos nombres tienen en común: Pedro Sánchez y PSOE", subrayó. La intención del PP es que todos ellos comparezcan en la comisión de investigación que han registrado en el Senado y para la que todavía no hay fecha.

Además, Sémper le ha pedido a Ábalos "que tire de la manta" porque su partido, dijo, le va a dejar "tirado".