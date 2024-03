Acoso sexual en el CSIC: la ministra de Ciencia reconoce "errores" y anuncia un protocolo para las mujeres en los barcos

La investigación de este diario sobre los casos de acoso sexual de las científicas y trabajadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha estado presente este miércoles en el Congreso de los Diputados, a través de una interpelación de la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Pilar Vallugera a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a cuyo ministerio pertenece el CSIC.

La diputada Vallugera ha expuesto las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo que se producen en el CSIC sin que el protocolo para estas situaciones esté dando una respuesta efectiva a las mujeres que denuncian, tal y como evidenció Público. Entre 2019 y 2023, han sido 12 denuncias las que han activado el protocolo frente al acoso sexual, que se ha saldado con tres sanciones a dos acosadores sexuales de la plantilla: dos apercibimientos y otra de seis meses sin empleo y sueldo.

Además, la portavoz de ERC ha incidido que estas conductas que soportan las mujeres en el CSIC son "incompatibles con una Administración que se dice feminista". Y ha recordado que en el comunicado de la agencia estatal de investigación con motivo del 25 de noviembre pasado, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que incluía unas guías en torno a la igualdad, se recomendaba "cosas ambiguas", como tener cuidado con la vestimenta en los barcos científicos o mantener una distancia prudencial entre personas, sin que se lanzara un mensaje claro a los hombres sobre el acoso sexual a sus compañeras. "Esto es arcaico", ha dicho Vallugera.

Por su parte, la ministra Morant ha contestado que el acoso sexual y por razón de sexo es "un problema estructural" y ha reconocido errores en la atención a las víctimas de acoso sexual en el CSIC, "pero también nuestra clara convicción de rechazo frente a esas conductas. A las mujeres les decimos que no están solas. Estamos poniendo nuestro empeño en concienciar".

"No podemos ignorar que las víctimas tienen miedo a denunciar, a no ser creídas, pero si no hay denuncia no podemos actuar. Por lo que vamos a promover esas denuncias", ha dicho la ministra, que ha anunciado que el CSIC está trabajando en un protocolo específico para los barcos científicos, donde es muy frecuente que las mujeres trabajen rodeadas únicamente de compañeros varones y en donde se producen la mayor parte de las denuncias por acoso sexual.

En la actualidad, las mujeres no cuentan con ningún instrumento de ayuda o auxilio a bordo de los buques de CSIC en las campañas científicas, que pueden durar hasta cuatro meses en alta mar.

No ha querido referirse la ministra al caso de la trabajadora del buque García del Cid que desapareció en septiembre de 2023, presuntamente al tirarse por la borda tras coincidir en puerto con el compañero al que denunció por violación.

Este caso, que ha sido archivado por la jueza, hizo aflorar la realidad del acoso sexual que sufren las trabajadoras y científicas en los barcos del CSIC; una realidad que este periódico ha constatado y ha dado voz a las mujeres acosadas.

La ministra Morant ha anunciado que el actual protocolo frente al acoso del CSIC está en revisión desde el verano pasado y que en breve será implementado con novedades, como la posibilidad de poder continuar con el expediente sancionador por vía disciplinaria más allá de los procesos judiciales, algo que ahora no ocurre, y poder comunicar el resultado de esos expedientes a las víctimas.