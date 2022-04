El acuerdo de no agresión entre Feijóo y Ayuso: la presidenta madrileña podrá organizar el PP regional a su antojo

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso no están, de momento, dispuestos a enfangar al PP en otro duelo Génova-Sol, pero no por ello la presidenta madrileña va a plegarse al liderazgo del nuevo jefe del PP. Cuando todo eran halagos y adulaciones a Núñez Feijóo, Ayuso intervino en el congreso de Sevilla para mandarle un mensaje: "No nos hemos reunido aquí para ganar un congreso sino para ganar elecciones". Díaz Ayuso sabe que si no consigue ese objetivo ella es principal valor político del partido y el presidente de la Xunta de Galicia sabe que es primordial templar las relaciones con la Puerta del Sol si quiere que la imagen de "unidad" del PP sea creíble a ojos de la opinión pública. Van a convivir y han llegado a un acuerdo que, según Sol, colma los deseos de Ayuso.

El origen del conflicto que enfrentó a los examigos Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso fue la celebración del congreso regional de Madrid. Ayuso, que vio crecer su popularidad de forma vertiginosa, anunció en septiembre de 2021 que quería presentarse a la presidencia del PP de Madrid. Entonces, comenzó a pedir que se convocase el congreso regional que la auparía al poder pero Génova se resistía, llegando a asegurar que no era momento de "personalismos". El choque de trenes se llevó por delante la cabeza de Casado y de su directiva. Un episodio que se leyó como una victoria de Ayuso dentro del partido

El PP celebró este lunes su primer y sobre la mesa estuvo la convocatoria del congreso regional de Madrid que anhela Díaz Ayuso. "Los vamos a celebrar de manera muy muy rápida", aseguró la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Núñez Feijóo le ha encargado al nuevo coordinador general, Elías Bendondo, y al flamante vicesecretario de Organización territorial, Miguel Tellado, que elaboren un análisis de todos los congresos regionales pendientes para presentarlo esta misma semana. El más urgente, el de Madrid.

Fuentes del entorno más cercano de la presidenta madrileña aseguran que Núñez Feijóo le dejará "vía libre" a Ayuso para diseñar un nuevo PP en Madrid a su imagen y semejanza. Tanto es así que en la Puerta del Sol dan por hecho que el Congreso regional se celebrará de forma exprés y apuntan a las últimas semanas del mes de mayo como la fecha más probable. A estas alturas la posibilidad de una candidatura alternativa a la de Isabel Díaz Ayuso es poco probable por lo que, como sucedió con Feijóo, el Congreso de Madrid se hará a su servicio.

"Yo cuando sea, si soy, presidenta del Partido Popular de Madrid, una vez celebrado el Congreso, elegiré a los mejores y no buscaré cuotas territoriales, quiero hacer el mejor equipo para renovar la casa y para ofrecer un proyecto de amplias mayorías", dijo este lunes la presidenta de la Comunidad.



Quien sí buscó cuotas territoriales fue Alberto Núñez Feijóo en la conformación de su nueva directiva. Galicia y Andalucía se han 'repartido el pastel' y los cargos de más influencia interna recaen sobre los hombres fuertes de Feijóo y Moreno Bonilla. El presidente andaluz tendrá a dos de sus consejeros en Génova, Elías Bendodo, como coordinador general, y Juan Bravo, como vicesecretario de Economía. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo le ha dado a su número dos, Miguel Tellado, la vicesecretaría de Organización territorial.

Una coronación como la de Feijóo

Madrid también tendrá su representación en la dirección del partido nacional y, según fuentes de la Puerta del Sol, Díaz Ayuso "colocó" a Pedro Rollán, senador por la Comunidad de Madrid y exalcalde de Torrejón de Ardoz, en el área de Coordinación Autonómica y Local. El entorno de la presidenta madrileña reconoce que buscaban un cargo de más influencia orgánica, como podría ser el de Economía u Organización territorial. Aunque la presidenta asegura en público que "las propuestas que le he hecho están ahí representadas y ha respondido perfectamente a todas las sugerencias que le hice y a todas las propuestas que me parecía que eran para mejorar su equipo".

El entorno de la presidenta madrileña considera que Rollán ha sido fiel a Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses durante su batalla con Génova y ponen en valor su labor como alcalde en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, donde consiguió la mayoría absoluta más amplia de España.

Si bien es cierto que la influencia del PP de Madrid queda diluida en la nueva dirección de Feijóo, más aún si se tiene en cuenta que el presidente saliente, Pablo Casado, pertenecía a las filas madrileñas, en la Puerta del Sol están más que satisfechos con un acuerdo tácito de no agresión que les permite hacer en Madrid lo que Núñez Feijóo ha hecho en Génova: un congreso a su medida para diseñar un nuevo partido bajo el híper liderazgo de Isabel Díaz Ayuso.