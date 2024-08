Los acusados de la 'Pretoria' usaban sus relaciones para influir en CiU y PSC.

Las escuchas telefónicas y la documentación intervenida a los principales imputados en la operación Pretoria ponen de manifiesto la frecuencia y la naturalidad con la que los protagonistas del escándalo se relacionaban con políticos catalanes al más alto nivel para conseguir sus fines. Lluís Prenafeta y Macià Alavedra recurrían a dirigentes de Convergència, como su candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, pero también del PSC, como el conseller de Economia, Antoni Castells, o el titular de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.

De este pasteleo han quedado numerosas huellas en el sumario de la investigación dirigida por el juez Baltasar Garzón, cuyo contenido fue conocido ayer tras el levantamiento del secreto decretado por el magistrado Santiago Pedraz. Edificio Fòrum

La Guardia Civil ha documentado las intensas gestiones desarrolladas por Prenafeta ante el conseller de Economia para convencer a la Generalitat de la adquisición de un inmueble en la Diagonal de Barcelona, entre las que destaca la carta reproducida en estas mismas páginas y que el sumario considera "un claro ejemplo de la intermediación realizada por los imputados ante organismos oficiales de la Generalitat catalana para favorecer la compra o permuta a Espais Promociones Inmobiliarias, vinculada a [el también imputado] L.C., del Edificio Fòrum".

Prenafeta llega a anotar por escrito que Castells "ha bendecido la operación y ha confirmado su firme interés en la adquisición del edificio", aunque la operación nunca llegó a consumarse.

Los imputados también mantienen una relación similar con el conseller de Obres Públiques, Joaquim Nadal, (en una ocasión le preguntaron si había algún modo de "acelerar o al menos de no retrasar el convenio del Prat") aunque una conversación grabada a Luis García, Luigi, y al ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, sugiere que no les iba bien con el actual Govern: "Hablan de que el Montilla no les da nada, que lo mejor es que gane [las elecciones] el Mas este y les darán más", relata la transcripción incorporada al sumario. En otra ocasión, Macià Alavedra se refirió a los supuestos riesgos que sus actividades podían suponer para Mas: "Este niño al final no le dejaremos ganar las elecciones si hacemos el burro".

No son estas las únicas referencias al líder y candidato electoral de CiU. El 13 de marzo de 2009 L.C. recibe una llamada de Prenafeta en la que éste le dice que ha llamado a Mas para que interceda ante una concejala en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès en un asunto de su interés. Un mes más tarde, Prenafeta confirma a C., que "ha hablado con Artur Mas y que le ha pasado la queja", porque el alcalde parece no estar colaborando. La carta de Prenafeta a Castells

Hble. Sr. Antoni Castells

Barcelona 15 de mayo de 2009

Honorable Consejero y

bienquerido amigo,

Querría poner en tu conocimiento que estamos en una situación muy difícil. Desde mi anterior escrito del día 22 de abril las cosas sobre el edificio Fòrum continúan de manera incomprensible más encalladas que nunca, pese a la magnífica disposición del secretario general de Política Financiera el Sr. Jordi Pericàs, que hace todo el posible para que el tema pueda salir de la situación actual en que se encuentra. Un absoluto silencio de los miembros responsables del DAS y C (Departamento de Acción Social y Ciudadanía) impide cualquier avance. Ahora, parece que este Departamento se haya "enfriado" por lo que respecta a la ocupación del nuevo edificio Forum.



¿Qué crees que debemos hacer? ¿Podría sugerirte que tú pudieses hablar directamente con la consejera Carme Capdevila, con el fin de poder tomar una decisión clara y positiva?

Me permito para tu conocimiento, adjuntarte resumido todo el proceso vivido desde el inicio, ahora hace 15 meses, hasta día de hoy que me ha hecho llegar el Sr. C. y que fue entregado al Sr. Pericas el día 24 de abril. En la reunión del día 5 de mayo no ha asistió ningún miembro del DAS y C.

Como siempre, gracias por todo. Quedo en la espera de tus noticias,

Recibe un fuerte abrazo,

Lluís Prenafeta