El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha confirmado este martes que el PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para la formación de un Gobierno de coalición. "Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE", anuncia Garzón en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que precisa que hoy "es un día de celebración".

"Gracias a toda la militancia que peleó que pudiéramos llegar aquí. Hemos demostrado que se puede", concluye el líder de IU. Su mensaje se produce antes de que comparezcan los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para anunciar el acuerdo.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado que "por fin" prime el "sentido común" ante el avance "de los discursos de odio y la extrema derecha", ha comentado en la misma red social.

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha celebrado que haya un principio de acuerdo ha subrayado que su partido trabajará para que haya una mayoría. "Nunca es tarde si la dicha es buena", señala Errejón, cuya formación obtuvo el pasado domingo sólo tres escaños.

En un mensaje en Twitter, el que fuera fundador de Podemos señala que los españoles han dado "una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo" y "hay que cumplir con ese mandato". "Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría", concluye.

El presidente gallego Alberto Nuñez Feijóo ha sido de los primeros dirigentes del PP en valorar el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hago un llamamiento para que piense bien lo que está haciendo", ha advertido. "Quería dar dos pinceladas breves: con un PSOE con Felipe Gonzáles y Alfredo Pérez Rubalcaba ya estaríamos hablando entre PP y PSOE", ha señalado. "Lamentablemente, el PSOE ya no está liderado por Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba ya no esta aquí. Si es verdad ese acuerdo entre PSOE y Podemos, si es verdad que nos han engañado a todos durante tanto tiempo, supongo que ya nadie se va a fiar del candidato socialista nunca más. Si no podía dormir antes pactando con Podemos, ahora con un PSOE más débil, se entregue a la política económica y el populismo de Podemos".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el acuerdo y ha acusado a los socialistas de abrazar "al comunismo bolivariano", ante lo que le ha hecho responsable "de cada daño que se produzca a la convivencia y al orden constitucional".