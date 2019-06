Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, fue entrevistada en TV3 en el programa Preguntes freqüents, donde habló sobre Valls, el PSC y ERC, todos los agentes relacionados con el proceso de investidura que le ha llevado a revalidar el cargo: "¿Dónde está escrito que un pacto entre el PSC y ERC sea imposible? Se ha producido en decenas de municipios. Si hablamos de la ciudad, Barcelona es progresista y de izquierdas y tenemos un sentimiento mayoritario de superar los bloques", pregunta la política durante la entrevista.

Sobre la investidura, asegura que fue algo excepcional: "Era una investidura con un carácter excepcional. No nos tenemos que justificar [sobre el acuerdo con el PSC], la situación era muy complicada, con Quim Forn preso y con una plaza llena de gente que protestaba. Ese día en la plaza de Sant Jaume había algo más que una protesta. Había alguna gente que estaba muy agresiva, que hizo comentarios machistas", asegura Colau.

"Es importante para el pacto pensar en que no tenemos que hacer dos gobiernos juntos, sino que tenemos que hacer un único gobierno y no separar el Ayuntamiento en dos trozos, es bueno que nos mezclemos y que trabajemos juntos", comenta en relación a la alianza con el PSC.



También se mostró crítica con ERC: "Nos tendría que aceptar como una fuerza de izquierdas y nos cuesta entender que en los últimos años ha podido gobernar con la antigua Convergència, en cambio aquí no votaba con nosotros los presupuestos, no apoyaba las medidas de nuestro programa... Creo que mutuamente nos tenemos que apoyar para superar esta fase. Para que haya acuerdo has de confiar en el otro y pensar en un proyecto común", arguye.

Sobre la noche electoral, se muestra a disgusto con Maragall: "Las declaraciones de Ernest Maragall me decepcionaron mucho, hizo un discurso marcadamente independentista, situó el tema nacional muy en el centro y dijo que primero quería hablar con JuntsxCat y después complementariamente con nosotros", asegura.

"Valls va por libre"

En el debate posterior a la entrevista, Ana Pardo de Vera aseguró que no cree que Colau haya cedido ante nada ni nade: "No creo que haya habido algún tipo de concesión. Valls va por libre, y siempre se sitúa bien en función de sus perspectivas futuras".

Sobre las opciones de montar una triple alianza junto a PSC y ERC, la directora de Público encuentra malestar en la alcaldesa: "Sí veo en Ada Colau resentimiento por no lograr un tripartito de izquierdas. A veces tengo la sensación de que los gestos intenta hacerse perdonar", concluye.

Además, Ada Colau fue entrevistada en El Periódico tras revalidar el cargo habló de los objetivos de su proyecto para los próximos cuatro años: "Hay prioridades en marcha, como la producción de vivienda pública".

Sobre su relación con ERC y Maragall, Colau concluye con más elementos positivos que negativos: "Juntos gobernamos bien. Y hubo dificultades por la situación que se vivió en Catalunya. Nuestras relaciones se resintieron pero siempre pudimos hablar. Ya quisiera yo ese pacto, con ERC y el PSC, para Barcelona. Y lo seguiré defendiendo", declara. Sin embargo, sí se muestra crítica con el líder del partido independentista tras los insultos a su persona tras la jornada de investidura.

"Las mujeres de ERC condenaron claramente los comentarios machistas. En cambio, Maragall los condenó pero puso un pero, dijo que si hubiéramos pactado con él eso no hubiera pasado. No hay justificación para un comentario machista". dice en El Periódico. De igual manera, critica la postura de ERC: "Los republicanos nos acusaban de hablar con los carceleros, por el PSC, cuando en decenas de municipios ha habido pactos entre con los socialistas", asegura.