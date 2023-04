Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas: "Le pediré a Yolanda Díaz que venga a hacer campaña"

Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas, fue el jueves testigo de cómo se rompía en su municipio una candidatura de unidad de toda la izquierda transformadora a escasas 24 horas para que concluyera el plazo de registro de las coaliciones electorales para el 28M. La dirigente de Izquierda Unida ha reeditado el pacto con Más Madrid y Equo con el que ya se consiguió en 2019 mantener el gobierno municipal de esta aldea gala de la izquierda en Madrid, un hecho que destaca por encima de la decisión de Podemos de descolgarse a última hora de esta candidatura, aunque, reconoce, lo lamenta "profundamente".

Castillejo asegura en esta entrevista con Público que "teniendo unidad política y de modelo de gobierno" es "lamentable" que finalmente no se haya logrado también la unidad electoral, algo que achaca a la decisión de la dirección estatal de Podemos, ya que, apunta, la dirección de Rivas y la asamblea de la formación morada en este municipio habían ratificado el acuerdo. En todo caso, insiste en que desde su candidatura no habrá "ni un acuse a Podemos", ni tampoco a Vanessa Millán, portavoz de la formación morada y actual teniente de la alcaldesa.

Sobre la posibilidad de que la división de la izquierda en dos candidaturas complique la participación de Yolanda Díaz en la campaña electoral, Castillejo es clara: pedirá a la vicepresidenta que acuda al municipio, al igual que "al resto de los compañeros que entiendan que Rivas es una referencia de la defensa a ultranza de los servicios públicos y de poner a los vecinos y a las vecinas en el centro de la política".

¿Qué ha pasado en las últimos días u horas para que un acuerdo que estaba prácticamente consolidado se haya roto?

Lo importante es remarcar que en Rivas sí que tenemos unidad política y, sobre todo, de modelo de gobierno, y es algo que hemos trabajado entre todos los partidos a la izquierda del PSOE; eso es algo que tenemos que celebrar. Es verdad que las decisiones que fuera tomen otros partidos es algo en lo que creo que no debemos entrar, aunque, obviamente, es algo que lamentamos porque teniendo ese acuerdo de unidad política y de gobierno es lamentable que desde fuera se tomen otras decisiones en algunos partidos.

En el comunicado de la coalición apuntan a que la decisión de romper el acuerdo ha sido de la dirección estatal de Podemos, en contra del criterio de Podemos Rivas y también de la dirección regional…

Lo que decía la nota de Izquierda Unida es que nosotros teníamos un acuerdo con la dirección regional de Podemos y sabemos que su asamblea así lo ratificó, pero parece que cuando llegó a su dirección estatal ya no les permitieron firmarlo. Entiendo que eso es algo interno del partido que a mí no me toca entrar, lo que me toca es lamentarlo profundamente porque creo que hubiera sido algo muy bonito para esta ciudad.

¿Creen que la división de la izquierda en dos candidaturas puede hacer peligrar las opciones de revalidar el Gobierno en Rivas?

Lo importante es que reeditamos el acuerdo con Más Madrid y con Equo, que somos quienes nos presentamos a las anteriores elecciones, quienes ganamos esas elecciones; ahí íbamos en dos candidaturas distintas, Podemos ya iba por separado, y lo importante es saber que reeditamos el acuerdo que nos hizo ganar las elecciones y que lo hacemos para seguir pensando en nuestra ciudad. También para continuar ese proceso en el que estamos inmersas en Rivas que es el de repensar el modelo de la ciudad que queremos que sea en las próximas décadas; lo fundamental también es eso, por lo tanto, no hay mucha diferencia respecto a 2019.

Rivas era uno de lo municipios donde la unidad se daba prácticamente por sentada, por lo que había opciones de que Yolanda Díaz hiciera campaña allí ¿La situación actual complica esta posibilidad? Dado que este es un municipio muy importante desde el punto de vista histórico para Izquierda Unida, ¿le pedirán a la vicepresidenta que haga campaña?

Yo le voy a pedir que venga a hacer campaña a todo el mundo que entiende que Rivas es referente en muchas cosas, como la defensa a ultranza de sus servicios públicos; ayer se hacía público que habíamos ganado una demanda que nos interpuso Asprima (patronal inmobiliaria de Madrid) porque entendía que no éramos los vecinos y las vecinas las que teníamos que decidir cómo era el urbanismo en nuestra ciudad. Efectivamente, somos un municipio histórico para la izquierda y queremos seguir siéndolo en el futuro, así que se lo pediré a Yolanda y se lo pediré al resto de compañeros y compañeras que entiende que Rivas es un referente y que tenemos que seguir manteniéndolo. Más allá de cómo nos presentemos a las elecciones, tenemos un trabajo histórico en esta ciudad, un histórico de gobierno; en Rivas no estamos hablando de cómo intentamos mejorar las cosas desde la oposición, sino que lo hacemos desde el gobierno, desde donde se toman las decisiones y desde donde de verdad podemos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Por lo tanto, esto no tendría que ser un obstáculo. Rivas es una ciudad en la que nos gusta referenciarnos, tenemos algunas ciudades que son referencia en la defensa de los servicios públicos y en poner a sus vecinos y vecinas en el centro de la política, pero nos gustaría ser muchas más.

Vanessa Millán, portavoz de Podemos Rivas, es su teniente de alcaldesa, con la que ha compartido gobierno municipal ¿Cómo prevé una campaña en la que ella estará enfrente y no dentro de su candidatura?

Igual que la afrontamos en 2019, cuando la alcaldía la tenía Izquierda Unida con Pedro del Cura. Como te decía, tenemos unidad política y de modelo de gobierno, por lo tanto desde mi candidatura no habrá ni un solo acuse a la candidatura de Podemos porque hemos compartido, seguimos compartiendo y nos queda mucho por compartir todavía.

¿Cree que Mónica García y Más Madrid tienen responsabilidad en esta ruptura en Rivas por haberse negado a negociar en la Comunidad de Madrid con Podemos e IU?

Yo creo que hay que pensar en cada municipio y en lo que estamos hablando cada vez, no sirve poner algunas prebendas o intentar poner algunas excusas. Creo que en Rivas tendríamos que haber pensado en la ciudad, poner a la ciudad por delante de todo lo demás; todo lo demás significa partidos políticos, personas y todo lo demás. Eso es lo que se tenía que haber hecho en Rivas y creo que así es como se construye la unidad desde abajo y desde el trabajo colectivo, que es como lo hemos venido trabajando en Rivas desde hace muchísimo tiempo. No es la primera vez que nos vamos a presentar como coalición y lo hacemos así porque trabajamos desde mucho tiempo antes para generar coaliciones y esa unidad política necesaria que ya tenemos, no pensamos solo en el día de las elecciones.

¿Se plantea IU Madrid descolgarse de acuerdos con Podemos en la región tras lo sucedido en Rivas?



A esto tendrá que dar respuesta la dirección de IU Madrid. Yo, como militante de IU, lo que pido es que pensemos en cada municipio y en lo mejor para los vecinos y las vecinas en cada municipio. Que nos olvidemos de siglas, de nombres y que pongamos en el centro a las vecinas y a los vecinos. El municipalismo es eso y en mi organización somos firmes defensores del municipalismo, y creo que eso es lo que toca en circunstancias como estas: la unidad de la izquierda por el bien de nuestros vecinos y vecinas.