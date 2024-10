Alamany (ERC), sobre Junqueras: "Es absurdo querer prescindir de uno de los mayores activos políticos"

Elisenda Alamany (Sabadell, 1983) es la gran sorpresa de la candidatura de Militància Decidim en la carrera para conseguir la dirección de ERC en la elección del próximo 30 de noviembre. Licenciada en Filología Catalana, Alamany está especializada en diversidad lingüística y cultural. Comenzó en política en el ámbito local en candidaturas transversales de izquierdas y posteriormente fue diputada en el Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem. Espacio político que abandonó para impulsar a Sobiranistes y Nova-Nou Futur, proyecto con el que se incorporó a ERC. Como candidata a secretaria general del partido, habla de cómo cree que debe ser la ERC del futuro, no esquiva el asunto de los carteles del alzhéimer sobre los que muestra su rotundo rechazo y voluntad de llegar al fondo del caso y también habla del posicionamiento ideológico de la candidatura. Como jefa del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, recalca que la posible incorporación al Gobierno de Jaume Collboni lo decidirá la militancia, pero no renuncia en ningún caso a influir en las decisiones sobre la ciudad, dentro o fuera del Gobierno municipal.

¿Por qué decidió aceptar la propuesta de ser la candidata a secretaria general de ERC, por Militància Decidim, junto a Oriol Junqueras?

Porque ERC es la principal herramienta que hoy existe en Catalunya para construir un país desde el independentismo y desde las izquierdas. Esquerra Republicana es un partido que tiene vocación de mayorías y que puede liderar un discurso nacional mayoritario. Esto hace que el reto sea estimulante.

¿Le preocupa que el proceso congresual esté tan polarizado?

No está tan polarizado. Creo que existe un gran contraste entre lo que escuchamos en los medios y lo que realmente nos encontramos en los encuentros con la militancia.

¿Y que se encuentran con la militancia?

En los encuentros, la gente nos pide que nos presentemos para que el partido vuelva a manos de la militancia y que en las decisiones relevantes se tengan en cuenta las preocupaciones de la Catalunya de hoy. Y creo que esta candidatura, respecto a las demás, tiene un liderazgo muy claro, que es el de Oriol Junqueras. Un liderazgo que no sólo es de partido, sino también de país. Creo que en las demás candidaturas este liderazgo no está tan claro.

Precisamente los adversarios los critican por un exceso de liderazgo de Junqueras...

Cuando un partido está en la situación en la que estamos en Esquerra, en la apertura de un nuevo ciclo, necesita liderazgos que sean reconocibles para el conjunto del país. Nuestra candidatura representa esto, y representa la voluntad de abrir el partido a la Catalunya de hoy. Esto significa recuperar sectores en que hemos perdido la confianza, como los médicos, los maestros, campesinos o referentes de la cultura, entre otros. Por tanto, con esta voluntad de apertura, y de hacer grande el partido, y de modernizarlo para que hable el lenguaje de Catalunya de hoy.

En este congreso de ERC hay una gran pugna por ver qué candidatura es o no renovadora. ¿Usted representa la renovación que tal vez Junqueras no puede representar?

Es evidente que cuando Oriol [Junqueras] me pide dar el paso con él, es porque cree que mi responsabilidad tendrá que ver con la voluntad de abrir el partido y de modernizarlo. Y de llevar cierta frescura a un partido que ha estado en las instituciones durante mucho tiempo, pero que debe construir hegemonía política más allá de las instituciones. Y que, por tanto, debe relacionarse y hablar como lo hace la gente. ERC debe estar donde está la gente joven y hablar su lenguaje en las cosas que realmente les preocupan. El país ha cambiado mucho y deberemos adaptar el partido a las transformaciones y los cambios que ha habido en Catalunya. Junqueras me encomendó esto y creo que somos dos perfiles complementarios.

¿Cómo encaran la campaña?

Pues encaramos la campaña en términos profundamente democráticos.

¿Qué quiere decir?

Pues que parece que existen otras candidaturas que la están encarando de una forma que recuerda a una campaña de contraste. Que basan su campaña en exigir que alguien no se presente. Y esa decisión no es suya, es de la militancia. De hecho, nosotros pedimos que los candidatos hagan más entrevistas y se expliquen, en vez de sacar figuras que han acumulado cargos durante años para exigirle a Oriol Junqueras que no se presente.

¿Se refiere a la exigencia de Marta Rovira y buena parte de la candidatura de Nova Esquerra Nacional de que Junqueras se retire?

Cuesta entenderlo. Porque es absurdo prescindir de uno de los mayores activos políticos que tenemos. Cabe preguntarse cuál será la gran aportación que habrán hecho las personas que están exigiendo que Oriol Junqueras no se presente cuando el proceso congresual termine. ¿En que hacen más grande a ERC desgastando uno de los mayores activos políticos que tiene el partido? Cada uno tendrá que ajustar cuentas y hacer balance de cómo ha hecho su campaña. La nuestra la haremos en términos democráticos propositivos. Y la suya me parece que es de tierra quemada donde no quieren que gane nadie. ERC tendrá que gobernarse al día siguiente del 30 de noviembre y no nos gusta la campaña que están haciendo porque nos recuerda a una política que creemos que hay que dejar atrás a toda costa.

¿Qué política hay que dejar atrás en ERC?

Pues esa política de ataques directos, de coacción, de guerra sucia, etc. A nosotros esto no nos gusta, y creo que a la militancia, tampoco.

Pues a ustedes les acusan de haber instrumentalizado el asunto de los carteles del alzhéimer y de filtraciones interesadas...

Todo el mundo puede repasar las entrevistas y el contenido de las propuestas que hace Oriol Junqueras y yo misma. Y no atacamos personalmente nunca a nadie, ni le exigimos a nadie que no se presente. Simplemente decimos que aquí ha habido unas malas prácticas que deben resolverse. Insisto, como creo que el resto de las demás candidaturas deberían tener el mismo interés que nosotros en aclarar todo este asunto.

¿Qué opina usted de toda esta cuestión y de la embarrada que se ha producido?

Pues lo que pienso espero que sea lo mismo que piensan las demás candidaturas que se presentan en este congreso. Hemos sabido más por los medios de comunicación que por los canales oficiales del partido. Y, por tanto, es necesaria una investigación seria, y que la militancia disponga de toda la información en los órganos formales antes de que salga publicado. Por las informaciones que tenemos, creo que las cosas no se han hecho muy bien y, por tanto, lo primero que deberemos hacer cuando gobernemos Esquerra Republicana será hacer una investigación mucho más seria de lo que se ha hecho.

En la presentación de Olesa de Montserrat fueron muy duros. ¿Por qué?

Es que la militancia está indignada con lo ocurrido. Y piense que yo era la número dos de la candidatura por Barcelona cuando se colgaron esos carteles infames. Todavía no entiendo quién pensó que esto podía beneficiarnos. Y yo no sabía nada. Me enteré por la prensa. Entonces, ¡por supuesto que estamos indignados! ¡Por supuesto que tenemos que llegar hasta el final! Con esto se debe ser muy contundente y espero que las demás candidaturas también lo sean. Con las malas prácticas que debemos dejar atrás hay que ser contundente, como lo fue Oriol Junqueras, pero eso no debería incomodar a nadie.

Si usted es secretaria general, ¿cómo piensa recoser el partido?

Afrontando la realidad. Y con las relaciones personales que existen entre candidaturas. Yo tengo amigos y amigas en las demás candidaturas. Debemos partir de consensos básicos como realizar la investigación que toca para que estas prácticas no vuelvan a suceder. Y después hablar de las divergencias ideológicas o estratégicas que tenemos.

¿Cuáles son las divergencias ideológicas? ¿Cuál es la propuesta de Militància Decidim?

Nosotros somos muy claros. Queremos un partido con vocación de mayorías que hable de tú a tú con el resto de los otros partidos, y que no se deje acomplejar, ni supeditar a la agenda política de otros. Y estoy convencida de que seremos capaces de hacerlo como lo hemos hecho en otras ocasiones. Yo me pondré a disposición del resto de sensibilidades, porque cuando digo que quiero un partido grande, quiere decir que lo quiero plural y diverso. Y, por tanto, es evidente que deberemos englobar todas las sensibilidades. La ERC que nosotros queremos tendrá que dar respuesta a la Catalunya completa y, por tanto, yo recorreré el país, por todas las comarcas, para incorporar las demandas de todos, pero también para buscar los nuevos referentes de Esquerra Republicana. Éste también será un trabajo que deberemos hacer de cara al nuevo ciclo, porque necesitamos muchos más referentes de Esquerra Republicana en todas partes.

Destacan mucho su vocación municipalista. ¿Por qué es tan importante esto para ustedes?

En nuestra candidatura para la Ejecutiva nacional del futuro de Esquerra Republicana, 27 de los 30 miembros son concejales o concejalas y siete son alcaldes. Creemos firmemente que para abrir el partido al país como proponemos, y para reconectar con las preocupaciones, con las angustias, con los retos e incluso con las ilusiones de la gente, los mejores embajadores son los que están en la política municipal. Ésta es nuestra guardia de Militància Decidim. Son nuestras antenas que marcan el camino. Por eso el 60% de los alcaldes de ERC nos apoyan. Nuestra Ejecutiva tiene un gran equilibrio territorial y aspira a incorporar a este ADN municipalista. Lo hemos hecho desde el contacto con la gente y buscando la proximidad con la ciudadanía, que creo que es lo que se ha perdido también en los últimos años en Esquerra Republicana. Se ha desconectado de la militancia y se ha desconectado del país. Hemos hecho mucha cirugía tratando de incorporar todas las sensibilidades de la Catalunya completa, desde el mundo rural hasta el área metropolitana.

¿Que usted sea la jefa del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona tiene que ver con esta vocación municipalista? ¿Conoce bien el resto del país para ostentar un cargo como secretaria general de ERC?

Sí, mi compromiso con la capital de Catalunya está claro. Llevo seis años trabajando en Barcelona y nunca me he movido de aquí, mi compromiso siempre ha sido éste. Pero si soy la secretaria general de ERC tendré que ocuparme, evidentemente, del resto del país. Un 61% de los municipios en Catalunya son pequeños y agrupan sólo al 4% de la población del país. Tienen retos que son diferentes a los del área metropolitana, pero que forman parte también de la primera línea de preocupación de Esquerra Republicana. Como son el despoblamiento, la movilidad y cómo llenamos de vida y damos futuro a estos pequeños municipios. Es necesario un gran diálogo de país entre las áreas más urbanas y las más rurales.

¿Usted piensa seguir encabezando el grupo municipal del Ayuntamiento de Barcelona si gana la secretaría general de ERC?

¡Sí!

¿Cree que es compatible?

Sí.

La veo convencida...

Sí, porque creo que Barcelona, durante mucho tiempo, ha dado la espalda al país y ésta es una gran oportunidad para que la persona que lidere el partido con Oriol Junqueras, que tendrá una gran responsabilidad a la hora de mirar al país, entienda que Barcelona debe dejar de dar la espalda al resto de Catalunya. Es necesario entender los retos del país desde Barcelona en temas como la movilidad o la transición ecológica. Muchas veces hacemos discursos en Barcelona que poco casan con la realidad. Cuando le estamos diciendo a la gente que utilice el transporte público, es necesario saber cuánto tarda un ciudadano de cualquier punto de Catalunya para venir a la capital del país. Y si este trayecto puede hacerlo cada día. Es una reflexión que corresponde hacerla también en Barcelona.

Perdone que insista, pero ¿eso será así también si ERC entra en el Gobierno municipal?

Esta decisión deberá tomarla la militancia y todavía no está tomada.

¿Y cuándo se tomará?

Cuando todo esté tranquilo y cuando podamos tomar una decisión serena.

¿Después del congreso entiendo?

Sí. Esta decisión deberá ir alineada con la futura dirección nacional del partido.

¿Lo que pasó con la frustrada primera convocatoria para votar el acuerdo municipal teme que decante a la militancia hacia el rechazo a la entrada de ERC en el Gobierno de Collboni?

Intento aprender de los errores. En cuanto fui presidenta del grupo municipal recorrí los casals –sedes- del partido en Barcelona para hacer una reflexión estratégica. Sobre cómo queríamos influir en la vida de Barcelona, ​​la capital del país, y en qué lugar queríamos estar. Y creo que, al margen de lo que acabemos decidiendo, no podemos renunciar a ser protagonistas de la vida de Barcelona. Hoy lo somos pese a ser la tercera fuerza en la oposición, porque en Barcelona no se hablaba de la emergencia lingüística del catalán, ni de eliminar los pisos turísticos. El Gobierno municipal no hablaba de proteger el comercio de proximidad y ahora lo hace. Esto no es azar, es que nosotros hemos sido decisivos, hemos influido y condicionado. Y estemos donde estemos este trabajo lo seguiremos haciendo.

¿Qué cree que puede aportar Esquerra al Gobierno de Barcelona?

A ver, a mí por supuesto lo que me gustaría es que Esquerra Republicana tuviera la alcaldía en Barcelona, y con mayoría absoluta a ser posible. A partir de ahí, quisiera ser el máximo de útil a la ciudad. Y yo creo que las personas que estamos al frente de las organizaciones, debemos plantear escenarios posibles donde debemos movernos. Y la militancia debe decidir. Debemos hablar de ciudad y debemos intentar que si hoy en Barcelona sólo se habla en catalán un 36% pues lleguemos a un 50%. Que si la gente tiene dificultades para acceder a la vivienda, pues tenga más. O que los vecinos y vecinas puedan blindar a sus comunidades de tener pisos turísticos. Es decir, que Barcelona sea una ciudad en la que se pueda vivir bien y que los acontecimientos que lleguen a la ciudad dejen un legado. Yo, esto quiero hacerlo porque creo que es bueno para la ciudad.

¿La Copa América dejará un legado?

Es muy cuestionable. De hecho, yo creo que la Copa América no tiene sentido que vuelva a repetirse en Barcelona. El legado va asociado al retorno que supone, y a quién paga la fiesta de ciertos eventos. Yo creo que durante mucho tiempo, en esta ciudad, no se han redistribuido los costes y beneficios de los grandes eventos y que se han subvencionado con los bolsillos de los barceloneses y barcelonesas. Cómo el turismo se ha subvencionado con el bolsillo de los barceloneses y barcelonesas. Y en esto también hemos sido decisivos, con propuestas como el recargo turístico, o en decir que la gestión de los residuos que generan los turistas deberían pagarla los turistas. Nosotros seguiremos haciendo estas propuestas y yo nunca renunciaré a ser influyente y decisiva en el Gobierno de Barcelona. Desde dónde, lo decidirá la militancia.

¿Cómo valora los ocho años de Ada Colau en la alcaldía?

En mi opinión, los comuns hacen un gran análisis sobre la ciudad, en el sentido de que Barcelona tiene el riesgo de dejar de ser Barcelona, ​​y yo esto lo comparto. En Esquerra defendemos que Barcelona debe seguir siendo Barcelona y no podemos perder su identidad, personalidad y carácter. Sin embargo, las soluciones que han aportado a esta diagnosis han sido insuficientes. El paso de Ada Colau por la alcaldía de Barcelona ha estado caracterizado por grandes análisis y grandes discursos, e incluso muy buenas intenciones, pero no ha logrado los resultados que se esperaban. Cada vez más, los jóvenes se sienten expulsados ​​de esta ciudad. Cada vez hay menos oportunidades para trabajar y quedarte en tu ciudad. Existe la sensación de que estamos perdiendo Barcelona.

Usted ha sido diputada de Catalunya en Comú Podem y viene de las izquierdas alternativas del mundo municipal. ¿Por qué ERC no ha podido llegar a acuerdos con los comuns en Barcelona?

Perdimos una gran oportunidad en 2019, cuando ganó Ernest Maragall las elecciones municipales y los comuns prefirieron al Partido Socialista, pactando con Manuel Valls, para seguir teniendo la alcaldía. Perdimos una oportunidad de construir una propuesta del independentismo de izquierdas ligado al soberanismo de izquierdas, y poder gobernar la capital de Catalunya juntos. E incluso que esto pudiera tener un efecto más allá de Barcelona. Pero no fue responsabilidad de Esquerra Republicana.

Después también les frustraron el pacto con Trias para hacer alcalde a Collboni con el PP...

En 2023 intentamos que hubiera un alcalde independentista y precisamente fueron los soberanistas de los comuns quienes prefirieron poner de nuevo en la alcaldía al Partido Socialista con la ayuda del Partido Popular, como usted dice. Nosotros siempre hemos estado predispuestos a contribuir. De hecho, en el mandato anterior, Colau alcanzó grandes acuerdos con Esquerra Republicana. Creo que el independentismo y el soberanismo deben entenderse, porque si queremos realmente construir un país nuevo, una República catalana, creo que aquí tenemos que estar todos.

Ernest Maragall ha sido muy duro con su candidatura y con Oriol Junqueras después del asunto de los carteles, aunque ustedes se han desvinculado totalmente. ¿Lo entiende?

Ernest Maragall y su familia son las víctimas de todo. Es legítimo que Ernest Maragall haya perdonado a las personas que idearon el asunto de los carteles e incluso los apoye. Y yo nunca le haré ningún reproche. A mí, ningún proceso congresual me hará olvidar los cinco años que he pasado junto a Ernest Maragall. Ahora bien, si soy secretaria general, me corresponderá ir hasta el final de esta investigación, al margen de si el señor Maragall ha perdonado o no a las personas implicadas.

¿Cuál es la posición ideológica de Militància Decidim: avalan el pacto de izquierdas con el PSC y los Comuns o el frente independentista con Junts y la CUP?

Es curioso que a Esquerra Republicana se le pregunta siempre sobre con quién debe pactar. Pero nunca se le pide al PSC. Ni a Junts, que pacta en muchos municipios con ERC o el PSC y en Madrid incluso con el PSOE. Ninguno de ellos está supeditado a un pacto en concreto y la futura Esquerra Republicana que nosotros queremos construir tampoco lo estará.

¿Y en Madrid ERC debe variar la estrategia? ¿Cree que ha tenido una imagen demasiado supeditada al PSOE?

El problema que hemos tenido es que se han dado por descontado nuestros votos demasiadas veces. Es evidente que nosotros debemos ser útiles, pero también es evidente que, cuando nos toman el pelo, debemos plantarnos.

¿Pero que proponen ideológicamente?

Nuestra candidatura quiere una Esquerra Republicana para recuperar la conciencia nacional colectiva que se ha perdido en Catalunya. Estamos en momentos de resistencialismo, donde es necesario recuperar luchas que creíamos superadas, como por ejemplo por el uso social del catalán, por la cultura, por la memoria democrática. Lo que queremos es ser una fuerza independentista, netamente de izquierdas, un partido laborista que se ocupe del mundo del trabajo y que priorice las cosas que preocupan en lo cotidiano a la gente. Porque es así como el independentismo convence a aquellos que no están convencidos, ofreciendo respuestas a su día a día. La inflación devora el salario de los trabajadores y trabajadoras, los jóvenes son multiempleados y no llegan a fin de mes. Esto tiene relación con la dificultad en el acceso a la vivienda. Las pensiones y todas estas cuestiones que forman parte de las preocupaciones de la Catalunya de hoy son a las que un partido grande como Esquerra debería dar respuesta. Y creo que nos hemos ocupado de temas que quizás no interesaban, o no preocupaban lo suficiente a la gente. Y cuando hemos logrado poner en el centro cuestiones como la financiación singular, después lo aguamos, cuando es un gran avance en materia de soberanía fiscal. Por tanto, somos grandes, y debemos ser grandes. Debemos tener una actitud desacomplejada y con vocación de mayorías. Esto es lo que defiende Militància Decidim para ERC.

Marta Rovira dijo en su conferencia de esta semana que candidaturas como la suya quieren diluir el carácter independentista de Esquerra. ¿Qué opina al respecto?

Ya se sabe que en campaña se tiende a la hipérbole.

¿En qué se notará la diferencia en ERC, respecto a la Esquerra actual, si ustedes ganan el congreso?

Será una Esquerra Republicana que no aceptará que es suficiente estar en las instituciones. Será una Esquerra Republicana que querrá construir alianzas con el país rehaciendo alianzas que se han roto con ámbitos estratégicos. Será una Esquerra Republicana mucho más moderna, que querrá llegar a las nuevas generaciones, a la gente joven. Será una Esquerra Republicana que apostará por una comunicación adaptada a los tiempos actuales. Será una Esquerra Republicana que hablará de tú a tú con el resto de los partidos y que querrá recuperar la centralidad de una fuerza con la que muchísima gente se ha visto identificada, porque ofrece la visión de construir un país nuevo desde la óptica independentista y de izquierdas. Si hacemos esto y nos parecemos al país, si hablamos como la gente y si nos adaptamos a los cambios que el país ha vivido, volveremos a ganar y volveremos a hacer que la militancia se sienta orgullosa de su partido.