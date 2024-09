El alcalde de Vita (Ávila) se niega a dimitir tras interpretar una canción con contenido pederasta

El alcalde de Vita (Ávila), Antonio Martín, ha asegurado que, "por el momento", no renunciará a su cargo, pese a haber sido expulsado del grupo municipal del PP tras interpretar una canción con contenido que hace apología de la pederastia y de la cultura de la violación durante las fiestas del pueblo.



Martín, quien afirma haber recibido el "apoyo de los vecinos" en las últimas horas, ha quedado en el centro de la polémica tras la difusión de un vídeo en el que se le ve cantando una canción con letra pederasta durante la verbena de las Fiestas de San Bartolo, celebrada el pasado 25 de agosto. La controversia ha generado una reacción unánime de los partidos políticos, que han exigido su dimisión, incluido el PP, que lo ha expulsado del grupo municipal popular. Al ser preguntado por esa decisión del PP, ha asegurado: "Quieren a gente que no sea polémica".



Además de expresar su arrepentimiento y asegurar que no volverá a cantar la polémica canción, Martín ha subrayado que no tuvo la intención de ofender a nadie. Ha explicado que dicha canción "se cantaba tradicionalmente" en Vita, un pequeño pueblo ubicado a 45 kilómetros al oeste de la capital abulense. "Me he criado con ella", ha declarado, intentando contextualizar su interpretación.



Antonio Martín cuenta que en alguna ocasión "a una chica no le gustó" la canción

Martín ha admitido que "de haber sabido estas consecuencias" no habría actuado de esa manera, ya que "una gracia sale cara". También ha mencionado que en alguna ocasión "a una chica no le gustó" la canción, aunque asegura que no fue su intención causar malestar. Al ser preguntado sobre una posible dimisión, Martín ha indicado que "de momento no" tiene planes de renunciar. Sin embargo, ha adelantado que cuando regrese de sus vacaciones evaluará "las cosas" antes de tomar una decisión definitiva.



Podemos exige la destitución de Martín: "No se debe tolerar"

El vídeo, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra al alcalde subido a un escenario mientras canta una controvertida canción con frases como "me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita", y "la eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el secretario de organización y portavoz, Pablo Fernández, fueron de los primeros en difundir y denunciar las imágenes en X (antes Twitter). Tras compartir el vídeo, ambos exigieron de inmediato la destitución de Martín, intensificando la presión política para que el alcalde de Vita abandone su cargo.



Belarra expresó su indignación ante los hechos e instó a Alberto Núñez Feijóo a expulsar a Martín del partido, afirmando que "esto es cultura de la violación y no se puede tolerar". Por su parte, Fernández calificó el acto de "vergüenza" y "asco", exigiendo también su destitución. "Es intolerable que representantes públicos muestren este tipo de comportamientos", enfatizó Fernández, destacando la necesidad urgente de erradicar conductas que promuevan el machismo desde las instituciones.

El Ministerio de Juventud e Infancia también se ha involucrado en el caso. Sira Rego ha declarado que se evaluarán "todas las medidas posibles" contra el alcalde debido al "repugnante" vídeo y ha exigido "tolerancia cero a la cultura de la violación".