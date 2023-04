Más allá de la parodia de TV3 sobre la Virgen del Rocío: laicidad, identidad y política

Una parodia, que se puede ver en este enlace, con la Virgen del Rocío como protagonista emitida en Està passant, un programa satírico de TV3, la televisión pública de Catalunya, ha levantado en Andalucía una amplia polvareda, alimentada sobre todo por el Gobierno andaluz y del propio presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que reclamó disculpas y llevó a la RTVA a anunciar una queja formal a la Forta, (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos).

Para Antonio Sanz, consejero andaluz de la Presidencia, la sátira supone una "afrenta" que "ha provocado la absoluta indignación de las instituciones y los andaluces porque traspasa los límites del humor y la libertad de expresión: Supone una auténtica falta de respeto al pueblo andaluz, su cultura y sus tradiciones". Sanz exigió al Gobierno de Catalunya "que no permita este tipo de ataques en medios públicos, que dividen incluso a la propia sociedad catalana". La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya llegó a reclamar la "restitución del honor de la Virgen del Rocío".

Laicismo

La polémica en Andalucía llevó a la ONG Andalucía Laica a lamentar que "en el caso que nos ocupa, la acusación de anti-andalucismo se basa en una cuestión de creencias e identificaciones religiosas". "Desde el laicismo –asegura a Público José Antonio Naz, de la ONG–, defendemos que las creencias y sentimientos religiosos no deben disfrutar, respecto a los no religiosos, de prerrogativa alguna que limite el derecho a la libertad de expresión, incluyendo en ésta la caricatura, la sátira, la burla y otras formas de humor".

"Nos parece una aberración que se tipifiquen como delitos penales las ofensas contra los sentimientos y creencias religiosas; como sabemos, esto da pie a frecuentes denuncias por parte de la Iglesia católica y de organizaciones fundamentalistas que persiguen no sólo la censura, sino la propagación de la autocensura. Lo que realmente nos parece una falta de respeto a Andalucía y a la ciudadanía andaluza, es que el propio presidente de la Junta, como tantas otras autoridades civiles y militares, exhiban un comportamiento confesional que nos retrotrae al nacionalcatolicismo franquista y sus tópicos sobre lo andaluz", afirma Andalucía Laica.

Para Antonio Manuel, profesor de Derecho, escritor y Patrono de la Fundación Blas Infante, "la sátira de TV3 con la Virgen del Rocío no es un ataque a Andalucía sino un ejercicio de libertad de expresión". "Otra cosa –añadió en un hilo de Twitter– es su mala sombra y que a muchas personas les ofenda o moleste. Y por la misma razón que este caso concreto no es andalufobia (en mi opinión), tampoco se convierten en catalanófobos quienes lo denuncien por estimar que se utiliza un marcador identitario andaluz. Temía que esto ocurriera y, desgraciadamente, está pasando. Paremos ya. Qué difícil se está poniendo ser heterodoxo en el país de la heterodoxia".

Política

Portavoces de los partidos en Andalucía, además de Moreno, terciaron en la polémica. Juan Espadas, secretario general del PSOE afirmó: "Es una provocación y desgraciadamente estamos acostumbrados los andaluces a que esto se produzca, una falta de respeto, pero no les voy a dar más publicidad de la que se le ha dado a este tema. Los andaluces sabemos que la cultura es respeto a las opiniones de todos".

Martina Velarde, secretaria general de Podemos Andalucía, publicó un tuit en el que reivindicaba la "libertad de expresión para esto [en referencia al sketch de TV3], aunque sea casposo o no me haga ninguna gracia" y también libertad de expresión para el coño insumiso o el chumino rebelde, porque por ello "te empapelan". Después, afirmó en otro tuit: "Hablar de sketchs cuando Moreno Bonilla nos ha privatizado la atención primaria, está dejando Doñana como un solar, no ejecuta los fondos, tiene a los bomberos sin conocer su futuro y vamos a una sequía de aúpa sin ningún plan de choque, es, como mínimo, sonrojante".



Y la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, afirmó: "El humor hacia dentro y hacia arriba. Si no, es opresión". "No es lo mismo que una tele catalana se meta con La Moreneta a que lo haga con la Virgen del Rocío y de esa manera en concreto. Los estereotipos que todos usamos en la vida y los usamos para hacer humor, sobre todo cuando es con uno mismo, están filtrados con herramientas que ofenden a otros, pues está bien que alguien te lo diga, sin más. A lo mejor pretendían hacer una critica a la iglesia, pero ha sido un chorreo de estereotipos de lo andaluz", dijo en La Sexta.

"No queremos una censura, pero sí [decir] que desde Andalucía lo hemos sentido, evidentemente no todos, algunas personas, como una ofensa. La Junta de Andalucía tiene que ponerse las pilas para evitar que miles de personas tengan que irse a Catalunya a buscarse la vida. Está bien que se diga que no vamos a tolerar discursos antiandaluces y también trabajar para evitar esa diáspora", agregó Rodríguez.

Identidad

¿Por qué ofende una broma en Andalucía una broma sobre la Virgen del Rocío? El antropólogo de la Universidad de Sevilla, Curro Cuberos, avanza una explicación. "La sociedad andaluza, como todas, es diversa, y no todo el mundo se ha sentido ofendido ni en la misma forma y grado. Hay que distinguir dos cosas: el debate sobre una parte de los andaluces que se puedan sentir interpelados por la broma y el debate sobre la libertad de expresión. Y la broma es legítima".

"En el análisis hay que hilar fino y ahí me parece interesante la explicación de cómo los símbolos cobran significado en función del contexto: un símbolo que en principio tiene una connotación religiosa, cuando se activa en una relación interétnica, puede funcionar como marcador de un grupo. La gracia está en el acento, en la estética asociada a lo andaluz. No se ha hecho la broma sobre la semana santa castellana. Eso no activa el humor, la gracia está en un tipo de religiosidad muy concreto que se asocia a Andalucía", agrega Cuberos.

"A mí me parece perfecto, yo no digo que los pueblos sean sagrados y que no se pueda hacer una broma. Pero este chiste no se entendería si fuese sobre la religión. En antropología hacemos una distinción entre lo sagrado y lo religioso. Lo sagrado es lo que no se puede cuestionar. Hay cosas sagradas que lo son aunque no sean religiosas. El humor y sobre todo, el tipo de humor como el de este programa, consiste en rascar un poco en lo que se considera sagrado para levantar ampollas. La clave del gag está en la identidad. No es algo al 100%, es ambivalente, ahí radica la gracia y juega con la provocación con la religiosidad específicamente andaluza", añade el antropológo.

"El tipo de humor como el de este programa, consiste en rascar un poco en lo que se considera sagrado para levantar ampollas"

"Es legítimo. Pero cuando –remacha Cuberos su explicación– no puedes extrañarte de que haya gente que se ofenda. Hay gente que se ha sentido aludida no como cristianos, sino como andaluces: se solapa lo religioso con lo que puede considerarse andaluz. En una sociedad secularizada como la nuestra, lo andaluz es el elemento polémico que explica la gracia: si haces una broma sobre los milagros de Santa Teresa de Jesús, no va a pasar nada. La gracia es la Virgen del Rocío. En la defensa que han dado desde Catalunya del sketch dicen que han hecho bromas sobre la Virgen de Montserrat: esto demuestra que tienen sentido del humor, pero volvemos al terreno de las relaciones interétnicas. Cuando las bromas están hechas desde dentro del grupo, no se percibe como una agresión, porque está hecha entre nosotros. Lo que explica la reacción es que la broma se ha hecho desde fuera. Un poco esa lógica de que sobre mi familia, opino yo".