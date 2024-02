Almeida se resiste a eliminar las placas franquistas del distrito de Barajas

Plaza Mayor de Barajas, en Madrid. Allí luce una placa dedicada en honor de los Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo. En el mismo distrito, a menos de 200 metros, una cruz situada en el exterior de la Parroquia de San Pedro Apóstol homenajea a "los caídos por Dios y por España". Son dos de los símbolos franquistas que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida se resiste, por el momento, a retirar pese a que la Ley de Memoria Democrática le capacita para ello.

El asunto será llevado al Pleno del Distrito de Barajas, el próximo martes 20, por el PSOE. Los socialistas presentarán, para que se vote, una proposición, a la que ha tenido acceso Público, instando a la retirada de ambos símbolos. "Vamos a tener que obligar a Almeida a posicionarse", afirma al respecto la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid María Caso.

No es la primera vez que la retirada de estos símbolos se lleva al Pleno del distrito. Concretamente la de la placa situada en la Plaza Mayor. Fue justo hace un año, pocos meses después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Junta acordó por mayoría, con catorce votos a favor de los grupos municipales Más Madrid, Socialista y Mixto, catorce abstenciones de los grupos Municipales Popular y Ciudadanos, y dos votos en contra del grupo Municipal Vox, aprobar el siguiente acuerdo: "Solicitamos que se informe al órgano competente de la existencia en la Plaza Mayor de Barajas de una placa conmemorativa a los hermanos Falcó y Álvarez de Toledo, para su retirada con la Nueva Ley de Memoria Democrática".

Pese a ello no ha habido avances. Por esas fechas, el propio Almeida ya dejó claras sus intenciones. "No va a ser mi ocupación ni mi preocupación", dijo sobre la Ley de Memoria Democrática. El alcalde, al contrario que sí hizo Manuela Carmena, no ha creado ningún tipo de organismo dedicado a la memoria.

En su currículum está también haber votado en contra, junto a Vox, del cambio de calles franquistas o el varapalo judicial por romper a martillazos una placa dedicada a Largo Caballero. "Su política de memoria es nula", señala la concejal del PSOE.

La justificación que usa el Ayuntamiento para no actuar es que todavía no está creado por el Gobierno el catálogo de símbolos franquistas que establece la ley estatal. Pero eso, insisten en el PSOE, no es motivo para que no se pueda actuar, como sí han hecho otros municipios o instituciones. "Tiene que haber voluntad política porque el artículo 35 de la Ley de Memoria le da todo el poder como administración para retirar estas placas", señala Caso.

Imagen de la cruz franquista situada en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Barajas. — Público

"Es incuestionable que muchos municipios de España han venido adoptando medidas para dar cumplimento a esta Ley. Sin embargo, el Partido Popular en la

ciudad de Madrid ha demostrado en reiteradas ocasiones que tiene como objetivo incumplir la Ley de Memoria Democrática. El ejemplo más doloroso fue ver

cómo el alcalde José Luis Martínez Almeida ordenaba retirar y destruir la placa en recuerdo de Largo Caballero. Afortunadamente, nos encontramos en un

Estado de Derecho sólido y, como respuesta a esta actuación, la justicia ha fallado hasta en tres ocasiones indicando que ese hecho nunca se debería haber

producido y, por tanto, se ha ordenado reponer la placa", señala el texto de la proposición que presentará el PSOE.

¿Qué votará el PP este martes? Al PSOE le gustaría la unanimidad aunque dan por descontado el voto en contra de Vox. "Espero que el PP se posicione del lado de la justicia y la verdad, que es un principio del Derecho Internacional y aplique el Estado de derecho y el respeto no solo a las leyes sino a las decisiones judiciales", señala Caso.

¿Qué pone en la placa y en la cruz?

El PSOE recuerda que el Tribunal Supremo en su sentencia nº 1.697 de 14 de diciembre de 2023, dictaminó que "una Cruz, con un listado de personas fallecidas de uno solo de los bandos contendientes en la Guerra Civil, supone exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Por tanto, de acuerdo a este argumento, la sentencia falla que algo con estas características debe ser retirado de acuerdo a la Ley de Memoria

Democrática. Es lo que sucede con los dos símbolos de Barajas. Por un lado en la placa situada en la Plaza Mayor se lee lo siguiente:

Imagen de la placa franquista situada en la Plaza Mayor de Barajas en Madrid. — Público

"El Ayuntamiento de Madrid acordó dar a esta plaza el hombre de Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo en memoria de Manuel Falcó, Duque de Fernán Núñez y Tristan Falcó, Conde de Barajas, que cayeron heroicamente en el campo de batalla por Dios y por España. Madrid, 1962". El actual nombre de la plaza es el que tuvo antes de anexionarse Barajas a la ciudad de Madrid, es decir, Plaza Mayor de Barajas. Fue cambiado por la anterior alcaldesa, Carmena, en el año 2017 pero la placa continúa. Precisamente la plaza tenía el nombre de Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo.



Ambos hermanos Falcó se unieron al golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la República. Tristán participó, según diferentes publicaciones, en fusilamientos de republicanos realizados en León. Fue al menos responsable de ordenar 15 asesinatos. Además fue uno de los 21 hombres que, con información privilegiada sobre el golpe militar del 18 de julio de 1936, partió la noche antes de Madrid hacia Somosierra para crear el primer frente de guerra.

Por su parte, la otra placa forma parte de un conjunto (cruz y placa de granito) situado en la fachada exterior de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Barajas. Se puede ver y leer desde la actual calle del Concejal Tomás Serrano Guío. En ella se puede leer: "Caídos por Dios y por España: José Antonio Primo de Rivera, Mariano Acero S., Eugenio Sánchez R., Mariano Sánchez R., Ángel Manso G.: !Presentes!".

En este caso, la ley contempla que tiene que ser la propia Iglesia quien retire este tipo de símbolos. Pero siempre a instancias de la administración municipal. "El procedimiento es que lo haga la Junta de Distrito", señala la concejal del PSOE. Los socialistas confían en que Almeida mueva ficha. Si no, insistirán. "Si nos votan en contra en el distrito lo llevaremos al Pleno de Cibeles", afirma la concejal socialista.