Anticorrupción investigará a Peter Lim, dueño del Valencia CF, por falsedad documental y blanqueo

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada el pasado mes de junio por el exvicepresidente del Valencia CF y portavoz de Marea Valencianista, Miguel Zorío, que trasladó al ministerio público que la presidenta del club, Layhoon Chan, supuestamente habría traspasado 23 millones de euros a Meriton, la empresa de Peter Lim, dueño y máximo accionista del club, "sin reflejarlo en las cuentas presentadas en la Junta de Accionistas".

La apertura de la investigación la ha avanzado eldiario.es y la han confirmado a Europa Press fuentes fiscales. Ya se ha designado al fiscal instructor encargado de estas diligencias. Zorío presentó el 7 de junio una denuncia ante Fiscalía contra Peter Lim, Layhoon y cargos ejecutivos del club por presuntos falsedad documental, blanqueo, administración desleal y otros recogidos en la Ley de Sociedades de Capital y en la de Sociedades Anónimas Deportivas, según ha informado el propio Zorío en un comunicado.

"Esta ha sido una labor muy dura, de muchos años, pero que por fin parece que da sus frutos. Peter Lim y todo su entorno económico y deportivo están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción de València", ha indicado Zorío, que sostiene que, hasta ahora, han podido demostrar "que en determinados fichajes del club, había una diferencia brutal entre el dinero que salía del Valencia CF y el que finalmente llegaba al club vendedor".

Como ejemplo, cita el fichaje de Rodrigo, "comprado por 30 millones más 10 en variables al Benfica, y que al club portugués solo llegaron 13 millones de euros, con Meriton Capital de intermediario, según la propia Bolsa de Lisboa; o se hacían operaciones de intercambio de jugadores por encima de su precio de mercado (Neto-Cillesen) y que en otros países llevaron a la Justicia a condenar a todo un consejo de administración de la Juventus".

Asimismo, añade que "se regalaban jugadores que después terminaban siendo vendidos al PSG por más de 20 millones de euros con un sustancioso porcentaje de la venta para el agente de Kang-in Lee; o que se pagaban barbaridades por jugadores representados por Jorge Mendes a clubes en los que el agente del portugués era socio del dueño (Mónaco)".

"Pero esto no ha servido hasta este momento para que la Justicia se pusiera en marcha para investigar cómo era posible que el Valencia CF de Peter Lim comprara y vendiera jugadores por un valor superior a los 1.000 millones de euros, obtuviera un superávit en ese mercadeo de casi 200 millones de euros, la sociedad tuviera unas pérdidas brutales incomprensibles, el equipo tuviera que pelear por no descender a segunda división y la caja de la SAD no tuviera ni para pagar la nómina de los jugadores", relata en el comunicado.

A su juicio, con estos datos, "los días de bendiciones políticas y empresariales en València deben terminar ya para Peter Lim y su equipo de ejecutivos. El Ayuntamiento debe paralizar inmediatamente la tramitación del nuevo pelotazo urbanístico y los empresarios valencianos deben hacer un cordón sanitario al investigado".

Esa denuncia inicial la amplió posteriormente con documentación relativa a Layhoon y al acuerdo urbanístico del Nuevo Mestalla adoptado en Comisión de Urbanismo y en el Pleno del Ayuntamiento.

"Vaciando el club"

Según Zorío, su denuncia demostraría "cómo han estado vaciando el club" y que en los ejercicios 2022 y 2023, Meriton Holdings Ltd "facturó al club 17.200.000 y 6.147.000 euros, por servicios y cifras que no se recogen en las cuentas que la sociedad presentó en la Junta de Accionistas del año pasado".

Esas cantidades "podrían haber servido para que Meriton recuperara de forma presuntamente ilícita el préstamo capitalizado en 2022 de 17.600.000 euros y para pagar los sueldos de Layhoon en Asia, ya que la presidenta no declaró ingreso alguno en España, tal y como demuestra la documentación remitida".

Miguel Zorío pidió a la Fiscalía la práctica de una serie de diligencias: solicitar a la AEAT y al Valencia CF los movimientos de dinero de la SAD con la sociedad dominante, con las sociedades del grupo y participadas, con los agentes de jugadores directamente relacionados con Peter Lim y "todos aquellos movimientos extraños e ilegales que pudieran demostrar una administración desleal de la sociedad, entre otros delitos societarios".

Igualmente solicitó la declaración de Lim y sus consejeros en el Valencia CF SAD, a los diferentes presidentes y presidentas de la sociedad en la etapa del dueño del club, y a las personas que han ocupado puestos de responsabilidad ejecutiva (directores generales, financieros, deportivos, corporativos); así como al asesor legal del club y de Meriton; a los responsables de LaLiga, por su labor de control financiero sobre la sociedad; y al auditor de la SAD, en el caso que consideren que las cuentas no reflejan el estado real de la sociedad.