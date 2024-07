Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez: "En más de 30 años de ejercicio profesional no había visto nada igual"

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido este viernes suspender la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 30 minutos después de su llegada al juzgado. Su abogado, Antonio Camacho, ha afirmado en una entrevista en Hora 14 que "es altamente anormal. En más de 30 años de ejercicio profesional no había visto nada igual".

El abogado ha señalado "el derecho de defensa" de su cliente y que "carecía totalmente de sentido que se pretendiera tomar declaración" sin antes poder revisar la querella de Hazte Oír −de la que no habían sido notificados− y preparar una respuesta adecuada. "El juez sugirió que la leyera en el pasillo durante una o dos horas y luego procediera a declarar, a lo que también me negué. El derecho de defensa requiere un estudio detallado, y preparar una estrategia no es algo que se pueda hacer leyendo una querella de más de 200 folios en el descansillo de los juzgados", ha afirmado.

Camacho ha enfatizado que primero deberá revisar "la nueva ampliación sorpresiva realizada esta mañana por el juez" para determinar si Gómez podrá responder adecuadamente a las preguntas preparadas por Peinado. "Lo que tengo claro es que, en este momento, y con el auto emitido por el juez estableciendo el objeto del procedimiento hace tres días, mi representada no es investigada por ningún hecho, ya que aquello por lo que se inició el procedimiento está actualmente en manos de la Fiscalía Europea", ha aclarado el abogado.

No obstante, el abogado de Begoña Gómez ha señalado que su clienta "quería colaborar con la Administración de Justicia" y "estaba dispuesta a declarar si el juez aclaraba los hechos objeto de investigación". Ha matizado que toda persona investigada tiene derecho a conocer los hechos por los que será interrogada.

"Creo que hemos tomado la mejor decisión no solo para garantizar el derecho de defensa de la investigada, sino también para la defensa del Estado de derecho", ha insistido, adelantando además que se opondrán a que este viernes se tome declaración testifical al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, dado que se le iba a interrogar sobre hechos recogidos en la querella del lobby ultra.

Begoña Gómez "tiene ganas de demostrar su inocencia"

Camacho ha explicado que en esta causa se están produciendo "situaciones singulares, como querellas que no son notificadas y notificaciones que llegan tarde". Sin embargo, ha apuntado que "probablemente esto tenga que ver con la carga de trabajo del Juzgado". Finalmente, Begoña Gómez ha sido citada nuevamente para comparecer el próximo 19 de julio a las 10.00 horas, en relación con presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El letrado ha afirmado que Gómez se encuentra bien, "como se encuentran las personas que son inocentes, aunque esto no sea agradable para nadie". Ha reiterado que "tiene ganas de demostrar su inocencia". Además, ha recordado que tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que acotaba la investigación a los hechos que quedaron en manos de la Fiscalía Europea, referidos a contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, "esta causa no está investigando a mi representada".