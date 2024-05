La aprobación de la amnistía permite al Gobierno resetear la legislatura en su momento más inestable

Las sensaciones en el Congreso de los Diputados a raíz de la aprobación de la ley de amnistía van por barrios. En el PSOE lo leen como una prueba de que es posible alcanzar acuerdos a pesar de la compleja aritmética. No en vano, cumplen con algunos de sus aliados parlamentarios más incómodos. Sus socios de Gobierno, Sumar, reconocen que esperan que "arranque" la legislatura de una vez por todas. La ley de amnistía es condición sine qua non. Para ERC o Junts, la votación de este jueves es la culminación de un proceso necesario y la antesala de una "guerra judicial" en la aplicación de la norma.

"La amnistía se aprobará sin pena ni gloria", señala una fuente autorizada de la formación que lidera Yolanda Díaz, en el sentido de que se trata de un mero trámite, toda vez que lo único que se votará en la sesión de este jueves es la aprobación del dictamen que salió de la Comisión de Justicia del Congreso y que ya se votó a favor en marzo. Después, la ley pasó al Senado, donde el Partido Popular la terminó vetando. Lo que se hará este jueves es levantar ese veto.

Tanto Junts, como Esquerra Republicana han evidenciado que el éxito en la tramitación de la amnistía era imprescindible para la continuidad de la legislatura. Por eso, jamás ha estado encima de la mesa que la proposición de ley, que registró el Partido Socialista en solitario en noviembre de 2023, pudiera fracasar. Ha habido divergencias en la negociación, pero nunca un riesgo real de que no saliera.

Una vez votada la amnistía y cuando pasen las elecciones europeas, en Sumar esperan un cambio de tono real en la legislatura. Le afean al PSOE en público y en privado que haya dejado que el estrés electoral impregne la actividad parlamentaria, algo que niegan desde las filas socialistas. Lo cierto es que las dos formaciones han marcado un claro perfil propio en las últimas semanas.

Fuentes de los Comuns, una de las formaciones integradas en el grupo parlamentario de Sumar, deslizan que el PSOE tiene que entender que "esta legislatura solo tiene un marco". Se refieren a que hay dos bloques, el de investidura y el de Partido Popular y Vox. "Es imprescindible que el PSOE entienda que es muy difícil construir alianzas fuera de esos dos bloques", continúan las fuentes: "Es posible que haya un reseteo de la legislatura a partir de estos próximos días, pero ese reseteo, para el PSOE, no puede ser ir a buscar lo votos del PP".

Se refieren, especialmente, a lo que ocurrió con la reforma de la Ley del Suelo, que el PSOE trató de llevar al Congreso a pesar de saber que no contaba con los apoyos suficientes entre sus aliados parlamentarios con la esperanza de que el PP sopesara un voto a favor. No consiguió los apoyos suficientes y terminó retirando la iniciativa. Por eso, las distintas fuentes de Sumar consultadas reclaman que el PSOE no continúe fiándose de los populares.

En el entorno del grupo parlamentario de Sumar coinciden en que la concatenación de la aprobación de la amnistía, las elecciones europeas, que se celebran el domingo 9 de junio, y la conformación de la Mesa del Parlament de Catalunya, programada para el día 10, marcarán la próxima etapa en la política nacional.

Desde Compromís son, incluso, más drásticos. "Si hay repetición electoral en Catalunya, la legislatura puede complicarse muchísimo". Están de acuerdo con sus compañeros de grupo, en cualquier caso, en que la aprobación de la amnistía puede funcionar como un importante desatascador.

Objetivo: Presupuestos Generales de 2025

Una vez la amnistía salga de las Cortes Generales, empezará el camino de la implementación por parte de los jueces, un proceso que los partidos interesados en su éxito intuyen complejo y, probablemente, lento. Aunque, a la vez, funciona como una clave que puede apuntalar la legislatura según varias fuentes parlamentarias. ¿Por qué? "Porque, en un eventual contexto de guerra judicial contra la amnistía, tanto Junts, como ERC preferirán contar con un Gobierno progresista, que arriesgarse a tener que pelear con Abascal como vicepresidente".

Todos los aliados del Gobierno, eso sí, coinciden en que un nuevo fracaso en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, como ocurrió con los de 2024, sí colocaría la legislatura en una situación de jaque. En cualquier caso, desde Sumar insisten en que el horizonte de los Presupuestos se puede entender, también, como la llave definitiva para completar la legislatura y ahuyentar fantasmas de convocatoria electoral. "Si se aprueban, y confiamos en ello, la legislatura tirará adelante". En verano comenzarán las negociaciones.