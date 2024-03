El Congreso aprueba la ley de amnistía y la manda a la carrera de obstáculos del Senado

El Congreso aprueba la ley de amnistía. Tanto Junts per Catalunya, como Esquerra Republicana (ERC) han celebrado que la ley termine por superar este tramo de su recorrido parlamentario, aunque han avisado de que la amnistía solo "devuelve a la política lo que es de la política". El juntero Josep Maria Cervera ha negado que esta ley termine "con el conflicto político" en Catalunya y Pilar Vallugera, de Esquerra, ha remarcado esa idea: "Seguiremos el camino de la liberación nacional".

La amnistía, con todo, no ha culminado este jueves todo su recorrido parlamentario, de modo que este paso en el Congreso no significa, en sentido estricto, que la ley se haya aprobado de forma definitiva. Ahora, la amnistía viajará al Senado, donde el Partido Popular ha preparado una carrera de obstáculos. Allí, se entretendrá unos dos meses. Después, casi con total seguridad con el veto del Senado, volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación final.

Cervera, con la vista puesta en la bancada del PSOE, ha deslizado que "los socialistas presentaron la proposición de ley, aunque no por convicción", sino a resultas de "un acuerdo de investidura con Junts". El diputado ha rechazado, además, que la amnistía esté "hecha a medida" para nadie, en referencia al caso de Carles Puigdemont, y, a continuación, ha enumerado una serie de actuaciones por parte del Estado que, a su juicio, "sí que han estado hechas a medida" contra el procés: "Cloacas, noticias fake, espionaje o informes policiales".

Tanto él como Vallugera han recordado que la amnistía todavía deberá pasar por el Senado, donde el PP, en palabras de Cervera, tratará de "contaminarla". Vallugera, por su parte, ha agradecido el tono de Junts, aunque ha recordado que Esquerra apostaba por aprobar la ley ya en la primera votación porque "incluía a todo el mundo".

La diputada ha terminado su intervención subrayando que los promotores de la amnistía "conocemos perfectamente la estructura subyacente del Estado y su judicatura secuestrada por la ultraderecha" y que saben que "habrá cuestiones de inconstitucionalidad" y "cuestiones prejudiciales ante el TJUE", pero que todas esas "trabas" se superarán porque está "en su ADN".

Mikel Legarda, diputado del PNV, ha reiterado su voto favorable a la ley. Legarda ha denunciado la "persecución obsesiva de la alta judicatura española" al independentismo catalán. "Se hace preciso cerrar un ciclo político traumático y abrir otro para desjudicializar el procés", ha destacado el diputado jeltzale. "La convivencia en Catalunya legitima la amnistía", ha añadido Legarda, al tiempo que reclama "devolver a la política lo que nunca debió salir de ella".

Por parte de EH Bildu ha intervenido el diputado Jon Iñarritu. "La amnistía saca de los tribunales lo que nunca debió llegar a ellos", ha afirmado. El diputado vasco ha denunciado los "atropellos" que ha sufrido la ley aunque ha añadido que solo "el tiempo dirá" si con el nuevo texto se evitarán las injerencias judiciales. "Hoy es un buen día", ha añadido Iñarritu.

Desde el grupo plurinacional de Sumar ha intervenido en primer lugar la diputada de los Comuns Aina Vidal. "Votar a favor de la amnistía es defender las políticas del diálogo, votar en contra es apostar por la confrontación y el odio o de la defensa ultra de una España en blanco y negro. PP y Vox votarán a favor de la venganza", ha afirmado. Vidal ha destacado que es una "ley colectiva" por la que ha apostado todo el bloque de la investidura de Pedro Sánchez.

También ha intervenido Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida en el grupo Sumar. "Es un paso definitivo para alejarnos de situaciones de enfrentamiento", ha destacado. Santiago ha insistido en que hay un "consenso" en Catalunya para la normalización del conflicto. Y ha apelado a aceptar el dictamen de la Comisión de Venecia pedido por el PP en el Senado.

Patxi López carga contra el PP

Por el PSOE ha intervenido su portavoz en el Congreso, Patxi López. El diputado vasco ha comenzado con una defensa enérgica de Francina Armengol ante las acusaciones del PP. Ya sobre la amnistía, López ha recordado las políticas de los populares sobre Catalunya. "Solo la política podría resolver el problema político de Catalunya. La política es el diálogo con quien piensa diferente", ha afirmado. "Teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon", ha insistido López.

Para los socialistas, con la amnistía se abre un tiempo de reconciliación y encuentro. Algo que deberíamos buscar todas las formaciones políticas pero que desgraciadamente no es así porque el PP. "Pasará el tiempo y comprarán la ley de amnistía", ha señalado López. "Solo los acuerdos entre distintos son cimientos sólidos para construir países plurales y diversos. Los socialistas no queremos repetir historias de enfrentamientos sin solución", ha insistido.

"Dejen los anuncios apocalípticos, no digan que los socialistas rompemos España. Dejen de decir que nos vendemos al independentismo", ha añadido el portavoz del PSOE. López ha cerrado su intervención con una referencia al adelanto electoral en Catalunya. "Ustedes no aparecen en las quinielas, los socialistas vamos a ganar porque la ciudadanía ha entendido lo que hemos hecho", ha afirmado.

Feijóo: "No pasará el filtro del Senado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado el turno de intervenciones y lo ha hecho pisando el acelerador de la campaña electoral catalana. "Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno", dijo desde la tribuna. Y añadió: "De aquí al 12 de mayo va a haber un partido que defienda los intereses de la mayoría de los catalanes (...) y que no va a pedir el voto de los catalanes constitucionalistas para entregárselo a los independentistas".

Sobre amnistía, Feijóo aseguró que "no es reconciliación, es sumisión" y que "divide" a España y Catalunya "en dos". "Esta ley no pasará el filtro del Senado, de la justicia y de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la constitución así", añadió. El presidente del PP le espetó a la bancada del PSOE que "la calle la tienen perdida".