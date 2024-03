El adelanto de las catalanas pincha a Sánchez el balón de oxígeno de la votación de la amnistía

La negociación entre PSOE y Junts per Catalunya para desenmarañar la ley de amnistía no ha sido fácil. Para muestra, el frenazo que supuso el voto en contra de los posconvergentes el 30 de enero, cuando se opusieron al texto final de la ley en un giro sorpresivo que parecía imposible unos días antes. Después, un largo proceso de diálogo entre ambas formaciones —con el permiso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)— ha dado como resultado un texto definitivo que recibirá, a todas luces, el apoyo de la mayoría de la Cámara.

La votación de la amnistía iba a ser el mayor balón de oxígeno para Sánchez en lo que va de legislatura, pero las elecciones catalanas han terminado de un plumazo con ese respiro. La negativa de los Comuns a aprobar los Presupuestos catalanes, además, afecta de rebote a los estatales: el cambio en el escenario político que suponen los comicios catalanes ha obligado al Gobierno a renunciar a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, y centrarse en la preparación de los de 2025, que deben debatirse y aprobarse a partir de septiembre.

En cualquier caso, desatrancar la amnistía era fundamental para Pedro Sánchez. No en vano, confió a dos de sus primeros espadas, Santos Cerdán y Félix Bolaños, la misión de alumbrar un acuerdo con Junts. Las conversaciones con los de Carles Puigdemont fueron al último minuto, como casi siempre en la presente legislatura, pero, finalmente, llegó el entendimiento y este jueves, 14 de marzo (aunque con un texto bastante modificado), la amnistía saldrá adelante.

El PSOE, entonces, podrá coger oxígeno y poner a punto una legislatura sostenida, en gran medida, por el acuerdo que alcanzaron PSOE y Junts, por un lado, y PSOE y ERC, por otro, en torno a la propia amnistía.

Todas las votaciones que se han llevado a cabo en el Congreso han demostrado la extrema necesidad del Gobierno de contar con los votos de la práctica totalidad de sus potenciales socios, lo que se ha dado en llamar "bloque de investidura". El hecho de que Sánchez haya facilitado el acuerdo para la amnistía a Junts, abriéndose a modificar el texto en varias ocasiones, y, por tanto, haya dado cumplimiento al pacto de investidura apuntala la relación entre ambos, más allá de la imprevisibilidad de los movimientos de los junteros. En principio, eso debería aportar un extra de solidez al Gobierno.

Matices en el terrorismo y amnistía más larga

El proceso de negociación sobre la amnistía, especialmente en su último tramo, se ha fundamentado en la inclusión, o no, de las referencias al terrorismo en el texto de la ley. Junts per Catalunya pretendía, en un principio, que no se incluyeran esas referencias en el apartado de Exclusiones, pero el PSOE trazó ahí una línea roja.

Finalmente, las dos posturas terminaron por aproximarse. PSOE y Junts hallaron una solución que consistió en vincular los eventuales delitos de terrorismo a una directiva del Parlamento Europeo en lugar de al Código Penal español. Este medio preguntó a expertos por ello y concluyeron que los jueces tendrán que seguir aplicando, de todas formas, el Código Penal.

También se matizó la exclusión de la amnistía de los delitos de alta traición. En concreto, el texto que pasó el filtro de la Comisión de Justicia y que se votará en Pleno este jueves, día 14 de marzo, apostilla que quedan fuera de la amnistía los delitos de traición "siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".

La amnistía abarcará todo el tiempo entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023

En la última fase de la negociación, entre otras cosas, también se acordó ampliar la horquilla temporal de la ley de olvido penal hasta el 1 de noviembre de 2011 o establecer algunas concreciones en el apartado de indemnizaciones. Esta última redacción dice que la amnistía "no dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa", pero con excepciones: las infracciones "muy graves" al amparo de la ley de protección de la seguridad ciudadana, siempre que así lo decida Administración, según su "criterio".

Carrera de obstáculos en el Senado

Con todo, salvo monumental sorpresa, la amnistía culminará su recorrido en el Congreso y pasará, directamente, al Senado. Es otra pantalla completamente distinta. El Partido Popular, con mayoría absoluta, lo ha dispuesto todo para convertir el paso de la ley por la Cámara Alta en una carrera de obstáculos. Para empezar, promovió una reforma del Reglamento del Senado para arrogarse la potestad de decidir cuándo una ley se tramita por la vía de urgencia y cuándo no con tal de evitar seguir, como hasta ahora, el dictamen del Congreso.

El PP tratará de torpedear la ley, aunque el Senado no tiene capacidad para impedir su aprobación final. Sí, para introducir enmiendas, que, más tarde, debería aprobar o tumbar el Congreso; o para vetar la ley, aunque la Cámara Baja puede restituirla. Con lo cual, los populares pueden aspirar, a lo sumo, a alargar los plazos de su aprobación definitiva y ganar tiempo para preparar futuras estrategias en el ámbito judicial.

Durante los dos meses que se espera que dure ese recorrido en el Senado, deberían ir saliendo a la luz los varios informes sobre la constitucionalidad de la amnistía que ha pedido la Mesa de la Cámara Alta a los letrados de la misma, como también se lo solicitó a la Comisión de Venecia, en ese caso, sobre si la amnistía respeta la separación de poderes. No le salió bien al PP, toda vez que la Comisión terminó avalando la ley en su borrador. Se espera que el Pleno para la aprobación de la ley de amnistía comience entre las 11 y las 12 horas.