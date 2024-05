Aragonès abandona la primera línea de la política

Pere Aragonès anuncia que abandona la primera línea de la política tras los malos resultados que obtuvo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en las elecciones catalanas de este 12 de mayo. El líder republicano, hasta ahora president de la Generalitat, ha explicado que ha dado pasos hacia adelante cuando la ciudadanía lo ha demandado y que, en este punto, vuelve a hacerlo, aunque en sentido contrario. "Ha sido un honor ser presidente de la Generalitat de Catalunya".

El dirigente ya avisó, en la noche del domingo, que sería necesario evaluar "responsabilidades individuales y colectivas". Las individuales no han tardado. Aragonès ya ha anunciado que se marcha. "Esta mañana he comunicado a la Permanente Nacional mi decisión de no tomar el acta de diputado, no formaré parte del próximo Parlament de Catalunya", ha dicho. Está por ver cuáles son las otras responsabilidades, las colectivas, y de qué manera se negocian.

Era de esperar que se tomaran decisiones más o menos rápidas tras el descalabro de Esquerra, pero existía la incógnita acerca de si sería esta misma mañana cuando Aragonès anunciara su dimisión. "Honestidad y responsabilidad son los dos valores que inspiran y han inspirado mi actuación política", ha apuntado. El político, que fue investido president en mayo de 2021, ha explicado que continuará trabajando por el bien de Catalunya y de su formación desde otro ámbito.

"En las próximas semanas", ha continuado, "centraré mis esfuerzos en facilitar la transición desde un gobierno en funciones, hasta que haya un nuevo presidente de la Generalitat". Para eso, en cualquier caso, harán falta pactos y ERC, pese a los malos resultados, es una pieza absolutamente fundamental para que Salvador Illa (PSC), ganador de los comicios, pueda optar a la presidencia. También lo es en la aventura de Carles Puigdemont, que ha anunciado que tratará de lograr una mayoría amplia, a pesar de que los números no le dan.

Sin embargo, Pere Aragonès ha insistido en una idea: "Aceptamos nuestro papel en la oposición" y "son PSC y Junts quienes han ganado las elecciones y les corresponde a ellos entenderse". No parece, por tanto, que los republicanos vayan a estar por la labor de facilitar un Govern de Salvador Illa.

Aunque es cierto que el hasta ahora president ha deslizado que ERC será un "elemento de desbloqueo", también ha dicho que su formación "no estará para facilitar una investidura de Illa" y tampoco para participar de un acuerdo entre PSC y Junts per Catalunya. Teniendo en cuenta los números, la gobernabilidad de la autonomía parece más difícil tras la comparecencia de Aragonès, que antes de ella.

