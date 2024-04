Aragonès: "La próxima legislatura completaremos Rodalies y pactaremos con el Estado la financiación y un referéndum"

Pere Aragonès i Garcia (Pineda de Mar, 1982) logró hace tres años la presidencia de la Generalitat con los votos de Junts y la CUP y conseguía de esta forma un hito para los republicanos que aspiraban a volver a presidir la primera institución de Catalunya después de Tarradellas y la etapa de la República, ya que después de la restitución de la Generalitat no lo habían logrado. La formación de un Govern de coalición entre ERC y Junts, las tensiones entre los socios hasta la ruptura final y la inestabilidad parlamentaria de un Govern que se quedó con 33 diputados ha marcado la legislatura que finalmente concluyó con el revés del rechazo a los presupuestos liderado por los comuns y Junts y la convocatoria electoral que Aragonès decidió para el 12 de mayo.

Aragonès no esconde las dificultades de un Govern en franca minoría, pero asegura que continuar "es lo que tocaba hacer" y sin embargo destaca el refuerzo de los servicios sociales, la buena marcha de la economía y el empleo, o la amnistía como grandes logros alcanzados. Y fija para la próxima legislatura la culminación del traspaso de Rodalies, un nuevo sistema de financiación singular para Catalunya y cerrar una negociación que sienta las bases de un referéndum de autodeterminación acordado con el Estado. Y pese a su habitual tono moderado no se priva de realizar duras críticas a Salvador Illa y al PSC que considera que "no son de izquierdas" y a Carles Puigdemont y Junts por "no presentar propuestas". Aragonès es tenaz y optimista y así se plantea la campaña electoral, como una oportunidad para darle la vuelta a unas encuestas que no son muy favorables para Esquerra Republicana.



Usted como candidato de Esquerra Republicana se presenta para la reelección como president. ¿Cómo definiría esta legislatura en la presidencia de la Generalitat?

En mi primer debate de investidura, hace tres años, me comprometí con tres objetivos delante del Parlament de Catalunya. Reconstruir la economía catalana de la afectación de la pandemia, reconstruir los servicios del estado del bienestar, especialmente la sanidad y la educación, y avanzar en la resolución del conflicto político, consiguiendo una amnistía y entrando en el debate de fondo del conflicto con el Estado, persistiendo en la negociación. Hoy, tres años después, la economía catalana tiene el menor paro de los últimos 15 años. Hemos creado 316.000 puestos de trabajo en esta legislatura, pese a la Covid, a pesar de la guerra de Ucrania, la inflación y pese a la sequía.

Hemos avanzado en la reindustrialización del país y tenemos un crecimiento por encima de la media española. Tenemos más sanitarios, más educadores, maestros y profesores y más Mossos que nunca y en mejores condiciones que nunca. Y finalmente, la amnistía será aprobada en las próximas semanas en las Cortes españolas y logramos que se liberaran a los presos políticos y que se acabara con el delito de sedición. Y aquella negociación que algunos criticaban o arrastraban los pies ahora los tres grandes partidos de Catalunya coincidimos en que es la vía adecuada. Por tanto, una valoración positiva.

Usted dijo concretamente en su investidura: "Presento mi candidatura para hacer posible la culminación de la independencia de Catalunya, hacer inevitable la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación, gobernando para toda la ciudadanía". La primera parte no se ha cumplido.

La culminación de la independencia de Catalunya es evidente que necesita tiempo y sobre todo necesita condiciones para que sea posible. Y hemos trabajado para que estas condiciones permitan avanzar. Y la primera era acabar con la represión. Para avanzar en la resolución del conflicto entre Catalunya y España en la que se reconozca el derecho de los catalanes a decidir libremente su futuro, primero debíamos tener una negociación en condiciones de igualdad. Y, por tanto, era imprescindible acabar con la represión y eso es lo que nos hemos dedicado a hacer, muchas veces en solitario. Ahora hemos sumado más voces, por ejemplo a favor de la amnistía, pero yo creo que el camino recorrido nos acerca hoy más a nuestro objetivo.

¿Si tuviera que elegir la acción de gobierno de la que está más satisfecho cuál sería?

Hay muchas, pero por lo que representa como modelo de país es la gratuidad de L'I2 (ciclo escolar infantil 2 años). Que la guardería pueda ser gratuita significa que pueden acceder todos los niños y niñas independientemente de si sus familias tienen más recursos o menos. Y si queremos un país libre y socialmente justo los niños y niñas desde el inicio de la vida no deben sufrir las desigualdades. Creo que éste es un símbolo del país que queremos construir.

¿Y el tema que le ha dado más dolor de cabeza o el que le ha preocupado más? ¿La sequía, el final de la pandemia, la mala relación con los compañeros de Junts y la ruptura del Govern?

Yo diferenciaría lo que forma parte de la dinámica política, que son los acuerdos y desacuerdos, las negociaciones... A mí estos aspectos no me preocupan. He tenido que destinar tiempo y he tomado decisiones en este ámbito, pero para mí lo que es importante es la afectación sobre la ciudadanía. Ha sido una legislatura en la que hemos salido de una pandemia que afectó a la gente, no sólo en términos humanitarios de vidas humanas y sobre la salud, sino también económicamente, con una guerra como la de Ucrania en la que en Catalunya acogimos a decenas de miles de refugiados, una inflación que se comía los ingresos de las familias y ahora y últimamente la sequía. Evidentemente, éstos son los temas que me han preocupado. Nunca me he despertado a medianoche preocupado por acuerdos o desacuerdos políticos, sino sufriendo por los efectos de la sequía o de la Covid.

Gobernar con 33 diputados tras la marcha de Junts del Govern, ¿no ha sido osado?

Era lo que se debía hacer. Nosotros no podíamos abandonar el Govern como lo hizo Junts. No podíamos hacer seguidismo de la irresponsabilidad en un momento tan importante, gestionando circunstancias tan difíciles. Por tanto, salimos adelante y constituimos un Govern renovado. Un Govern republicano, de izquierdas e independentista, pero con una vocación amplia. Y esto nos permitió aprobar presupuestos y continuar hasta que los intereses partidistas y la irresponsabilidad lo han hecho imposible. Hoy vamos a elecciones porque los comuns y Junts rechazaron el presupuesto más expansivo de la historia de Catalunya.

La ciudadanía no entiende que los políticos nos lleven a unas elecciones por un proyecto como el Hard Rock que ni estaba en los presupuestos...

Coincido con usted en que haber mezclado un proyecto que nada tenía que ver con el presupuesto y no se le destinaba ni un euro, con un presupuesto que nos permitía mejorar la sanidad, la educación, mejorar el ámbito de la cultura, la creación de nuevas plazas de residencias para personas mayores y personas con discapacidad, o doblar las inversiones que teníamos al inicio de legislatura, está claro que la gente no lo ha comprendido. Por eso lo que no podíamos permitirnos era estar un año más con este bloqueo. Los comuns y Junts han hecho perder dinero y tiempo a la ciudadanía.

Como dirigente de Esquerra Republicana, le ha tumbado el presupuesto un partido como los comuns y la CUP también ha sido muy beligerante. ¿Por qué no se entienden las izquierdas soberanistas en Catalunya?

Las izquierdas soberanistas, en el Parlament, hemos sumado 50 diputados esta legislatura y la sociovergencia sumaba 65 y siempre tenía la ayuda gratis del Partido Popular o de Ciudadanos para aprobar los proyectos de la agenda más conservadora. Esa correlación de fuerzas yo la he tenido presente, pero creo que otras fuerzas de la izquierda no.

Nos piden a Esquerra Republicana que lleguemos al 100% de los objetivos que podemos compartir, pero no tenemos una mayoría parlamentaria. No tenemos una mayoría parlamentaria para detener el Hard Rock. Nuestra prioridad para el Camp de Tarragona no es el Hard Rock, es la reindustrialización con proyectos ambiciosos que hemos conseguido, pero no se ha realizado una lectura adecuada de la correlación de fuerzas. Si lo hubiéramos hecho, hubiéramos avanzado mucho más porque un bloque de 50 diputados podía hacer muchas más cosas de las que ha hecho.

Si tiene opciones de revalidar la presidencia, ¿con quién formará el Govern de coalición que todas las encuestas auguran que habrá que hacer?

Yo lo que espero es que el bloque que representa Esquerra Republicana se amplíe en estas elecciones y, por tanto, tenga mucha más fuerza. Y cuanta más fuerza tengamos, más cómodo será cualquier esquema de estabilidad parlamentaria que podamos tener.

Pero por mucha fuerza que tenga necesitará apoyos. ¿Con quién priorizará una posible negociación para su investidura?

Nosotros no priorizaremos partidos, priorizaremos a Catalunya. Esto significa priorizar los proyectos y las propuestas. La próxima legislatura debemos continuar la negociación con el Estado para llegar a un acuerdo de las bases de un referéndum sobre la independencia de Catalunya. Debemos conseguir la financiación singular que permita acabar con el déficit fiscal que estamos sufriendo de 22.000 millones de euros anuales para reforzar servicios públicos del país. Y un gran paso adelante en la promoción, en el uso y en la defensa de la lengua catalana. Yo me presento y quiero seguir siendo president para lograr estos tres objetivos. Y quien quiera sumarse para conseguirlos tendrá espacio para el entendimiento en lo que yo represento.

La negociación y la relación con el Gobierno español ha estado muy presente en su presidencia. ¿Usted se fía de Pedro Sánchez?

Yo me fío de mí y de Esquerra Republicana. Y, por tanto, soy muy consciente de que, si el PSOE y Pedro Sánchez están negociando con el Govern de la Generalitat, y con Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, es porque las condiciones les fuerzan, no porque quieran. Después se adaptan con más o menos habilidad, pero ésta es la realidad. Porque cuando no nos han necesitado, no lo han hecho. Y ahora tenemos esa ventana de oportunidad que debemos aprovechar. Pero esta legislatura, en cada decisión que tenía la oportunidad de tomar, entre los problemas, el bloqueo y el no a todo, o las soluciones, avanzar y conquistar derechos y libertades, aunque fueran sólo de forma parcial para después seguir avanzando, siempre he elegido la segunda opción. Ante los problemas, soluciones. Frente al no a todo y el bloqueo, negociación, avance y ambición.

Esquerra ha negociado la derogación de la sedición, los cambios del Código Penal o los indultos y ahora hemos llegado a la amnistía, pero todo ello ha sido muy mal valorado por el resto del independentismo, que les acusaban de realizar cesiones. ¿Cómo lo valora esto?

Creo que en ocasiones lo que se quiere es quedar bien con la propia parroquia y no asumir que transformar la realidad puede generar contradicciones. Pero yo no he venido aquí a quedar bien y mantenerme en un purismo de unos ideales que no tengan traslación a la realidad. Mi compromiso es para transformar la realidad, para cambiar lo injusto y eso significa arremangarte. Quien abre camino es quien sufre más rasguños, y Esquerra Republicana y yo hemos abierto camino y estoy contento de haberlo hecho, y lo hemos hecho tan bien que ahora otros se suman. Toda esta idea de la confrontación inteligente en el fondo no era más que un relato para no reconocer el trabajo que estábamos haciendo Esquerra Republicana. Cuando Junts y Puigdemont han tenido la oportunidad de incidir realmente, han hecho lo que hacía Esquerra. Mucho criticar durante mucho tiempo, pero al final ahora la práctica política es la nuestra, y yo les doy la bienvenida, porque a mí lo que me interesa es encontrar soluciones a los problemas.

Pero mucha gente tiene la sensación de que Esquerra ha negociado mal. Y que Junts ahora está consiguiendo más cosas. ¿Lo han vendido mal?

La única cesión real que Junts ha conseguido en la negociación actual, junto a Esquerra Republicana, es la amnistía. No existe ningún otro compromiso. Existe una idea genérica que nadie concreta sobre el ámbito de inmigración. Pero nosotros sí hemos logrado avances. El traspaso de Rodalies no lo consigue Junts, lo consigue Esquerra Republicana. El traspaso del Ingreso Mínimo Vital, la condonación de una parte de la deuda del FLA, 150 millones de euros anuales para investigación... Todo esto lo consigue Esquerra Republicana. Por tanto, cuando lo ponemos en una balanza, creo que nosotros hemos hecho una contribución mucho mayor, entre otras cosas, porque tenemos la experiencia de estos últimos años.

¿La amnistía qué comportará? Se habla de poner fin a la represión y de la desjudicialización de la política, pero vuelve a haber una ola de exiliados huyendo de la acusación de terrorismo...

La causa del Tsunami Democràtic instruida por la Audiencia Nacional, y ahora también por el Tribunal Supremo, son los últimos coletazos de la represión. Intentan impedir que la voluntad popular, expresada en una ley orgánica de amnistía, pueda materializarse. Pero estoy convencido de que vamos a ganar. Una vez aprobada la ley, y con el paso del tiempo que necesitaremos, de algunas semanas o meses, para consolidar la aplicación de la ley, se vencerán y superarán estos obstáculos. Es una muestra de la impotencia de una parte de la extrema derecha judicial para detener lo que es una realidad, que es la amnistía.

Completar el traspaso de Rodalies, conseguir el sistema de financiación singular o pactar un referéndum de autodeterminación. ¿Qué orden de prioridades tiene en estos tres objetivos estratégicos?

Todo a la vez. Porque los problemas que tiene este país, el problema de la falta de soberanía, de unos trenes que no funcionan y de un expolio fiscal, los sufrimos a la vez. Por tanto, debemos batallar en todos los frentes a la vez y tenemos la plataforma para hacerlo, que es una negociación con el Estado, y unos consensos hechos en Catalunya.

¿Lo contempla para la próxima legislatura?

Evidentemente, sí. La próxima legislatura completaremos el traspaso de Rodalies, debemos conseguir una financiación singular para Catalunya que nos permita recaudar todos los impuestos, y debemos pactar con el Estado las bases de un referéndum sobre el futuro político de Catalunya. Tenemos una ventana de oportunidad, que es que el Gobierno del PSOE depende de los votos de los independentistas catalanes y no tiene alternativa como la tenía la pasada legislatura con Ciudadanos. Tenemos tres años y medio por delante de una legislatura en el Estado que Catalunya debe aprovechar. Porque la ventana de oportunidad se puede cerrar y cuando ha estado cerrada lo hemos sufrido en forma de represión, falta de diálogo, falta de actuación en muchos ámbitos y puertas cerradas.

¿El referéndum de autodeterminación también será una línea roja para mantener la gobernabilidad en el Estado? ¿Qué hará Esquerra si el PSOE no se aviene a ello?

Si vamos a la literalidad de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez que tenemos, se incluye la ley de amnistía, pero también existe el compromiso de continuar la negociación para resolver el conflicto de soberanía entre Catalunya y España. Un conflicto de soberanía que el PSOE reconoce. Y que la resolución de este conflicto debe acabar con grandes acuerdos y que la ciudadanía tendrá que pronunciarse. Evidentemente, la posición de partida del PSOE y la nuestra está alejada, pero existe el compromiso de negociar. La cuestión de la financiación también está presente en estos acuerdos.

No sería más lógico que estos grandes retos se negocien conjuntamente desde el independentismo. ¿Al menos entre ERC y Junts?

En esta legislatura, incluso cuando Junts decidió marcharse del Govern, mi propuesta para conseguir un referéndum reconocido, que es el Acuerdo de Claridad, estaba abierta a apoyos. Cómo lo está la propuesta de financiación o el trabajo que ya hemos hecho para el traspaso de Rodalies. Por tanto, las puertas abiertas por completo para conseguir el máximo de apoyos y alinear estrategias. Ahora, la unidad no se predica en los últimos tres días antes de las elecciones. Si no que se practica en los últimos tres años. Y ese sentimiento de unidad no lo hemos sentido nosotros por parte de Junts cuando le ha correspondido a Esquerra Republicana estar al frente porque había tenido más votos.

¿Mantendrá la mesa de diálogo y negociación si continúa en la presidencia?

Mire, nosotros hemos defendido una mesa de negociación entre gobiernos porque el conflicto es entre Catalunya y España. No es entre dos partidos, no es entre Esquerra y el PSOE. Quien tiene la legitimidad para llegar a acuerdos en el nombre de su nación es el Govern. Podemos llegar a acuerdos con el PSOE como partido, pero quien quiero que se comprometa a aceptar un referéndum para Catalunya es el Gobierno del Estado español. Y evidentemente, con la conformación del nuevo Govern, tendremos la oportunidad de continuar esta negociación.

¿No cree que ha sido minusvalorada por Junts, pero también por el PSOE?

El PSOE quería una negociación entre partidos porque así sólo se compromete al partido. Yo quiero una negociación entre gobiernos porque no quiero el compromiso del PSOE, quiero el compromiso del Estado español.

¿Y está satisfecho de los resultados y de la actitud del Gobierno español hasta ahora?

El Gobierno español siempre arrastrará los pies. Y los dejan de arrastrar cuando le obligamos a hacerlo. Por tanto, seguimos obligándoles. Imagínese a Salvador Illa de president de la Generalitat. ¿Qué negociación hará? No irá a Madrid a negociar, irá a Madrid a que le expliquen qué debe hacer. Nosotros debemos ir a Madrid a negociar, a hacerlo con firmeza, y con un criterio que se mantenga en el tiempo.

Hace un año, Junts decía que la negociación era casi equivalente a una traición. Ahora parece que sean los que más saben negociar del mundo, pero ¿dentro de un año que pasará? Yo hace un año defendía la negociación, la defiendo hoy y la defenderé dentro de un año, dentro de dos y dentro de tres, porque creo que es la vía y debemos generar las condiciones para poder avanzar aquí, y hacerlo lo con toda la fuerza.

Ha sido una legislatura de mucha tensión social con huelgas de maestros, de sanitarios, funcionarios de prisiones o la revuelta campesina que han impactado contra su Govern. ¿Qué han hecho mal?

Es una legislatura en la que hemos hecho transformaciones y en la que hay sectores sociales y profesionales que esperan que el Govern haga estas transformaciones. Si no esperaran que el Govern mejorara las condiciones laborales no habría movilizaciones. ¿Pero cuál es el resultado? El resultado es que empezamos esta legislatura con un 30% de maestros y profesores interinos y la terminaremos por debajo del 10%. Un cambio substancial, con una mejora de las condiciones en todos los ámbitos y con la incorporación de más de 8.000 maestros y profesores. Las condiciones laborales de los sanitarios se habrán incrementado de forma significativa en esta legislatura. Hacía 17 años que no existía un convenio laboral en el Institut Català de la Salut. Cuando abres una negociación, lógicamente, los sindicatos utilizan sus instrumentos de presión, que incluyen las movilizaciones, todavía más en un ámbito tan plural como es la sanidad. Pero al final llegamos a acuerdos. Y yo creo que esto es positivo y es un síntoma de que se ha avanzado.

Da la impresión de que el PSC, quizás también Junts, les han impuesto junto a algunos poderes fácticos el debate sobre el modelo de país con temas como la autopista B-40, la ampliación del aeropuerto o el Hard Rock. ¿Le ha faltado iniciativa al Govern en estos debates?

El PSC tiene hoy una agenda que no es de izquierdas. Su agenda política es la de la derecha catalana de siempre. Ahora parece que han incorporado a Unió Democràtica y han abandonado lo que eran los principios de la socialdemocracia y han abrazado la agenda económica conservadora. El PSC es el gran partido conservador de Catalunya. Y la mejor forma de verlo es qué propuestas económicas defiende. Y ellos, con la ayuda inestimable de Junts y del Partido Popular, han conformado una mayoría en el Parlament de bloqueo. Las fuerzas de izquierdas suman 50 diputados en el Parlament de Catalunya porque al PSC no lo cuento como fuerza de izquierdas, porque está aplicando una agenda conservadora. Se sitúa a la derecha del PSOE. El PSOE está a la izquierda del PSC. Una de las cuestiones que deberemos resolver en estas elecciones es tener mucho más peso desde posiciones progresistas avanzadas para continuar con las transformaciones.

¿El catalán está en peligro? ¿Qué hay que hacer para preservar la lengua?

En el pasado, el catalán también tuvo momentos en que tenía retos muy importantes. Cuando cambió la composición social del país, fruto de fenómenos migratorios, hemos tenido retos y los hemos superado siempre. Por tanto, esta experiencia nos debe dar la confianza de que hoy que la sociedad catalana también está cambiando, con una sociedad mucho más diversa, el catalán seguirá siendo, si todos ponemos el esfuerzo, ese elemento de cohesión social y de identificación colectiva de una misma nación.

¿Pero porque el catalán está retrocediendo, por ejemplo en la escuela donde la inmersión debería ser una herramienta de fomento de la lengua?

En el caso de las aulas, la diversidad es mucho mayor. También ha habido ataques judiciales contra la lengua catalana que han formado parte de esta ofensiva general contra Catalunya. La represión y los ataques contra la lengua forman parte de la misma estrategia. Este elemento no es menor, intentar meter miedo a los profesionales y a los servidores públicos en muchos ámbitos, también en las escuelas. Y en tercer lugar, ha habido durante muchos años una complacencia de las grandes etapas convergentes de este país. Que éramos un país que lo teníamos todo hecho. Pues mire, no estaba todo hecho. Porque un país nunca se acaba de hacer, siempre está en constante evolución y en construcción permanente. Y nosotros hemos puesto sobre la mesa el debate, hemos reconocido que hay déficits y que hay que realizar cambios. La próxima legislatura también debe ser la de la lengua catalana.

Por eso, propongo que haya una conselleria de lengua catalana y de política lingüística que tibe y que haga de tractor de todas las políticas transversales de lengua del Govern. Éste es un gran reto, pero tenemos una ventaja en que uno de los elementos de identificación con el país es el aprendizaje de la lengua. Y esto puede hacerse independientemente del origen, de donde se haya nacido y de lo que se piense.

La inmigración se está ubicando como un tema central de debate. ¿Tenemos un problema de inmigración o de xenofobia?

Todas las sociedades europeas y occidentales debaten sobre cómo hacer la inclusión de una inmigración que continuará en el tiempo. Europa seguirá recibiendo inmigración. Nosotros desde Catalunya debemos seguir construyendo un sistema de acogida que permita la plena inclusión y la plena identificación con la sociedad de acogida de las personas migradas. Y esto pasa por elementos materiales como es la vivienda y evitar guetos en el país. Y buenas condiciones laborales y reconocidas. La inmigración es clave para mantener el sistema de pensiones viendo la natalidad que tenemos de 1,2 hijos por mujer en tasa de natalidad.

Y en tercer lugar, hay una parte que no es material, que es sentirse parte de una misma comunidad y en eso, la lengua catalana y los valores compartidos son claves. Porque cuando una persona migrada incorpora la lengua catalana existe un proceso de identificación tanto de ella con el país, como también de la sociedad de acogida con la persona migrada.

La sociedad catalana tiene unos valores bastante modernos, de sociedad abierta que debe permitir esta acogida y debemos poder hacerlo en mejores condiciones que lo que ha pasado en otros países europeos.

La candidatura de Carles Puigdemont ha irrumpido en esta precampaña electoral con fuerza. ¿Cuál es su relación con el expresident y cómo le ve de candidato adversario?

Yo tengo una relación correcta con Carles Puigdemont. De hecho, como president he ido manteniendo la relación con él, como con el resto de expresidents de la Generalitat. Y también porque es el liderazgo de un ámbito político, un espacio político, que tiene una relevancia en el país. Y por tanto, he mantenido la relación como mantengo una relación correcta, con todas las diferencias que pueda haber, con otros líderes de otros espacios políticos.

Pero creo que también debemos decir las cosas como son. El Parlament de Catalunya de estos años ha sido un Parlament legítimo. Los presidents, los dos que lo hemos estado desde el 2017, el president Torra y yo, somos presidents legítimos porque nos ha escogido el Parlament de Catalunya votado en las urnas. En ambos casos con los votos de Junts. Por tanto, no debe haber ningún debate sobre la legitimidad. Y creo que, más allá de una restitución personal, porque la presidencia de la Generalitat ha continuado, me gustaría saber lo que propone. Y no hay propuesta. La única propuesta de Carles Puigdemont es Carles Puigdemont. La de Salvador Illa es España y la de Esquerra Republicana es Catalunya. Y yo creo que debemos hablar de Catalunya y de qué haremos. Yo he sido muy claro sobre qué haré en los próximos cuatro años. Acordar las bases del referéndum, financiación singular para el país y lengua catalana y refuerzo del estado del bienestar. De los demás candidatos cuesta ver cuáles son las propuestas.

La ciudadanía de Catalunya merece escuchar las propuestas, para que después no haya sorpresas. Y creo que los eufemismos, las frases grandilocuentes de uno u otro, de Salvador Illa o de Carles Puigdemont, pero que tienen poco contenido, no sirven para dar respuesta a lo que harán los próximos cuatro años. Y yo creo que estoy explicando qué haré en los próximos cuatro años y por eso creo que es bueno que lo podamos debatir, que podamos comparar propuestas y por eso me he ofrecido a debatir dónde esté y con quien sea.