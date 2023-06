El arraigo de IU en los municipios salva a la izquierda alternativa andaluza de una debacle aún mayor el 28M

La izquierda alternativa y las coaliciones Con Andalucía –allí donde lograron confluir IU, Podemos y Más País– retrocedieron en las pasadas municipales tanto en términos globales como en número de representantes: de las elecciones de hace cuatro años se salió con unos mil ediles y del 28M con unos 840, la inmensa mayoría de ellos de IU (803). Además, la alcaldía de Cádiz volvió al PP, después de ocho años dirigida por José María González Kichi.

Público consultó a las direcciones de las cuatro fuerzas fundamentales –IU, Podemos, Más País y Adelante Andalucía– sobre las razones y causas del avance de la "ola reaccionaria" en Andalucía, en donde la debilidad última del PSOE, la fuerza otrora hegemónica, unida al retroceso de Podemos y, en general, de las candidaturas de izquierdas, ha facilitado una victoria sin paliativos a la derecha y la ultraderecha, que les da opciones de gobierno en las ocho capitales y seis diputaciones, además de en la Junta de Andalucía.

De la lectura de los resultados se puede extraer que lo que explica que el retroceso no sea mayor se debe al arraigo de IU, una fuerza muy asentada en el territorio, con decenas de alcaldes y experiencia de gestión en numerosos municipios. Esto ha evitado una derrota mayor en un contexto de cierta y paulatina desconexión del electorado con Podemos.

Los datos de ediles son 803 concejales de IU, 28 de Podemos. De ellos, 545 vinieron a través de las coaliciones Con Andalucía, que lograron colocarse en tercera posición, tras PP y PSOE: hace cuatro años, Ciudadanos, en proceso de desmantelamiento hoy, había superado a la confluencia de entonces, Adelante, como tercera fuerza. IU ha sido la lista más votada en 57 municipios y ha obtenido 40 mayorías absolutas. Alcaldías, en función de los pactos, podrían ser más.

La apuesta, el relevo de Kichi y Teresa Rodríguez, David de la Cruz, un buen candidato, perdió Cádiz y se quedó como tercera fuerza, con seis ediles, por detrás de PSOE y PP y con quince mil votos menos –de 26.000 a 11.000–. Podemos, por razones locales, no entró en esa confluencia. En Adelante Andalucía creen que hay numerosas razones para explicar lo sucedido, entre ellas que a Rodríguez y Kichi, a pesar de todos los líos y de que hoy estén en otro partido político, mucha gente les vincula aún con Podemos, o expresado con algo más de profundidad, con el ciclo iniciado en las europeas de 2014 –uno de los frutos del 15M– que parece haber llegado a su fin este 28M.

Cambios sociológicos y división

Entre las causas que explican lo sucedido, fuentes de IU, a vuelapluma apuntan que "se constata un cambio profundo en el sentido común de las capas populares, en gran medida condicionado por la nueva estructura social de las grandes ciudades y áreas metropolitanas".

"La batalla cultural dada en los medios nos arrasa en esos ámbitos. La teoría de Pablo Iglesias de que montando un canal de TV se puede confrontar es ingenua, como también lo es la que dice que vendiendo medidas progresistas del gobierno de coalición vamos sobrados", agregan estas mismas fuentes.

"Solo se aguanta donde hay arraigo organizativo y espacios de socialización más autónomos de la influencia mediática. Por eso en el medio rural todavía se aguanta: la gente conforma su posición política desde más allá del marco mediático y las organizaciones de izquierda todavía son referencia social", remachan.

"Está claro –aseguran las fuentes de Podemos– que concretamente en Podemos no jugamos con las mismas cartas que el resto de partidos, desde no tener liberados territoriales, sólo militancia voluntaria para hacer campañas y para todo el trabajo que se hace durante todo el año, a no pedir ni un euro a los bancos, pero hoy tenemos grupo en el Parlamento andaluz con tres diputados nuestros y hemos mantenido concejales, hemos perdido otros, y ganado otros donde no teníamos antes".

En Podemos destacan además que "está claro que tanto IU como nosotras hemos resistido mejor [a la ola reaccionaria] dónde ha habido una construcción de trabajo conjunto en las capitales y muchos municipios: la división penaliza". Fuentes de Más País coinciden en que las broncas desmotivan al votante: "No hemos sabido transmitir nuestro proyecto. Hemos hablado más de nosotros que de los problemas de la ciudadanía. Toca reflexionar para hacer las cosas de otro modo".

Ahora asoman las elecciones generales en el horizonte y la confluencia en Sumar, que aún no está cerrada. La experiencia de Andalucía, donde se cerró un acuerdo in extremis y entre un ruido tremendo que lastró las expectativas en las autonómicas, según algunas fuentes, debería servir de contraejemplo. Otras fuentes creen que es tarde ya.

"Podemos va a trabajar como lo ha hecho siempre por seguir siendo una herramienta útil para la mejora de la vida de millones de personas en este país y por supuesto vamos a seguir trabajando para que todo el espacio político nos presentemos juntas en las elecciones generales del 23 de julio. Hemos perdido la primera mitad del partido pero vamos a disputar la segunda para hacer lo mejor que sabemos hacer: la remontada", remachan las fuentes consultadas. Todas están de acuerdo en que debe haber unidad. Adelante Andalucía debate qué hacer de cara a las generales, donde sería para ellos estratégico colocar un diputado.