Sergio Gómez Reyes: "Quiero una Marinaleda viva y rebelde"

Sergio Gómez Reyes es profesor de historia y el candidato de Podemos e IU en Marinaleda (2.579 habitantes). Por primera vez desde las primeras municipales, en 1979, cuando se presentó por la CUT, no estará al frente de la lista Juan Manuel Sánchez Gordillo. El histórico dirigente, un mito, tiene achaques y problemas de salud.

Gómez Reyes, que ya fue número dos en las pasadas municipales y es por tanto concejal, ha asumido ya el peso y toma el relevo de un proyecto de tintes míticos en un momento crítico: hace cuatro años, la candidatura liderada por Sánchez Gordillo ganó por escasos 44 votos a Avanza, una fuerza local, que aglutina el descontento en el pueblo después del paso de tantos años.

Gómez Reyes recibe a Público en el Ayuntamiento. Es consciente de lo que tiene entre manos: el peso de renovar y adaptar a nuevos tiempos un modelo único de gestión, una isla de referencia para numerosas personas de fuera de Marinaleda y evitar que el proyecto caiga con la ausencia de Gordillo.

Se presenta de candidato bajo el peso del legado de Sánchez Gordillo, ¿Cómo lo enfoca?

"Tenemos que adaptar la idea de Marinaleda a los nuevos tiempos"

Nosotros somos conscientes de que Sánchez Gordillo ha sido el padre ideológico de todo este proyecto; de que sin Sánchez Gordillo, sin su figura, sin su liderazgo a la hora de transmitir, no se habría conseguido tantos logros en este pueblo. Hay gente que incluso lo considera un mesías por su capacidad de transmitir y de convocar las masas, ha sido un líder.

En este nuevo equipo somos conscientes de que una nueva etapa es un desafío. Nosotros tenemos que adaptar la idea de Marinaleda a los nuevos tiempos y somos conscientes de dónde venimos. Está claro. Venimos de las luchas jornaleras, del enfrentamiento con duques para la creación de las cooperativas del Humoso. Uno de los proyectos que tenemos que mejor funciona es el sistema de vivienda y no se puede perder. Somos conscientes de dónde venimos, de lo que tenemos que conservar y lo que tenemos que mejorar.

¿Puede concretar en qué cosas hay que profundizar?

"Intentamos por todos los medios posibles que los buitres de la construcción no aparezcan"

Aquí hay ciertas cosas que están asentadas. El proyecto de vivienda es pionero en el mundo y nos comprometemos a seguir invirtiendo en la construcción de viviendas para quien las necesite, a través del modelo de autoconstrucción o en régimen de alquiler. Con el modelo de autoconstrucción, el Ayuntamiento urbaniza el suelo, urbaniza el terreno, por lo tanto ya está abaratando desde el minuto uno los costes de urbanización al vecino, y después se crea una especie de cooperativa con las viviendas que se vayan a realizar.

Y son los mismos vecinos los que van construyendo su propia vivienda: el Ayuntamiento pone los oficiales, los técnicos e incluso pone el proyecto, y lo que hacen los vecinos es aportar su mano de obra. En el momento en que las viviendas están terminadas, se reparten entre los vecinos que han participado en la construcción de su propia vivienda. Hay situaciones en las que esa persona no puede trabajar, pues tiene que aportar la equivalencia en dinero. Al final, cuando se termina el conjunto de todas las viviendas, todos deben tener las mismas aportaciones, o bien en mano de obra o bien en dinero.

Después, una cuota mensual de entre 12 y 15 euros mensuales. Esa es la hipoteca simbólica que los vecinos tienen que aportar al Ayuntamiento como contraprestación a todos los servicios. La propiedad es pública. No es en propiedad porque pretendemos justamente lo contrario. Nuestra filosofía es que la vivienda es un derecho y no se puede especular con ella. Aquí lo que intentamos es evitar la especulación. Cuando se produce un fallecimiento, el pleno municipal lo que hace es cambiar ese usufructo de la vivienda a los herederos, porque las propiedad es municipal. Con ese sistema evitamos la especulación.

Hay más de 350 viviendas hechas y estamos haciendo ahora 24 más en régimen de alquiler. Se trata de un alquiler social de entre doce y quince euros. Ahí no están aportando mano de obra los vecinos, por tanto, es totalmente municipal. Se hace con trabajadores municipales: no hay ningún tipo de constructora. Aquí intentamos por todos los medios posibles que los buitres de la construcción no aparezcan.

¿Qué más proyectos tiene

"Queremos que la energía sea completamente pública"

La esencia de Marinaleda es la vivienda pública, la tierra pública. También tenemos otra cosa, que yo creo que es importante: el poder asambleario. Eso son los pilares fundamentales. De cara al futuro, queremos que la energía sea completamente pública. Es decir, nosotros tenemos entre ceja y ceja que los vecinos no tengan que pagar ningún tipo de recibo por una luz. Entendemos que al final somos la zona de Europa con más horas de sol al día y sin embargo tenemos los recibos más altos, prácticamente, de toda Europa.

¿Cómo se hace eso?

Vamos a crear un huerto solar, a pesar de que sabemos que las leyes están en nuestra contra porque al final las leyes benefician a las grandes compañías. Ponen muchas trabas. Entonces lo que nosotros vamos a intentar es crear un huerto solar para suministrar la luz a los vecinos. Ese va a ser nuestro caballo de batalla en los próximos años. En el momento que tengamos energía pública, tierra pública y vivienda pública, yo creo que nos acercaremos a ese modelo social al que aspiramos.

La utopía...

La famosa utopía. Hay una frase de Eduardo Galeano muy famosa que dice: caminamos dos pasitos y la utopía se aleja y dice bueno, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso mismo, para caminar. Entonces eso es lo que nosotros intentamos, caminar todos los días para intentar llegar a esa utopía a la que aspiramos.

¿Cómo está de gente el pueblo? ¿Hay chavales? ¿La gente se queda en el pueblo?

"Si Marinaleda no tuviera este proyecto político y social, ahora mismo sería la mitad de población"

Hay chavales aquí, sí, pero es verdad que estamos igual que en toda Andalucía. El hecho es el envejecimiento de la población. Somos un pueblo envejecido, pero aquí hay una cosa muy importante. Si tú a la gente le garantizas el trabajo y le garantizas una vivienda, al final estás fijando la población en el territorio. Si Marinaleda no tuviera este proyecto político y social, ahora mismo sería la mitad de lo que actualmente es a nivel de población.

Vivienda, un trabajo y servicios sociales al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, la guardería infantil son doce euros al mes. Es decir, cualquier persona que tenga su niño o su niña puede perfectamente escolarizarla. El requisito económico es mínimo, es prácticamente simbólico. Después, la piscina municipal cuesta seis euros el bono de temporada. Son servicios públicos que nosotros ponemos el alcance de la gente porque entendemos que el dinero no debe ser la barrera que separe quién puede acceder o quién no puede acceder a ellos.

¿El 'boom' del turismo ha llegado a Marinaleda?

"El turismo que tenemos es de corte político"

No. Somos conscientes de que, a pesar de que tenemos la A-92 a un lado y la A-4 que conecta Córdoba al otro, estamos en una zona totalmente aislada y rural. Aquí el turismo que nosotros prácticamente tenemos es un turismo de corte político, el que viene a conocer el proyecto político, el que viene a interesarse.

¿Y hay iniciativa privada?

Nosotros en ningún momento nos oponemos a la iniciativa privada y particular, lo que pasa es que nosotros como Ayuntamiento, como organismo público, defendemos el bienestar general.

Las cosas que se han hecho, ¿se han hecho con libertad, no ha habido imposiciones?

A pesar de lo que nos quieren vender o de lo que quieren vender los grandes medios de comunicación, aquí en ningún momento vamos coartando las libertades de nadie. Al contrario, yo creo que aquí la gente es totalmente libre, no tenemos ni [policías] municipales.

¿Y los van a poner?

"El mejor alcalde es el pueblo"

Bueno. Habría que estudiarlo, pero de momento la idea es que no. Está claro. Habría que estudiarlo dependiendo de lo que piense la gente, tenemos y convocamos asamblea. Tenemos un poder asambleario bastante fuerte y al final es lo que la gente decida. Hay una frase que a nosotros siempre nos gusta decir, porque es la realidad: el mejor alcalde es el pueblo.

¿Cómo funcionan las asambleas?

Ahora hemos convocado varias, a la carrera, por los acontecimientos últimos relacionados con Vox. Hemos convocado varias para informar a la gente de lo que estaba pasando, de las posibles consecuencias, de la situación de estos chavales. Normalmente las hacemos periódicas, al mes. Pasamos con un megáfono por las calles, a tal hora, tal día, asamblea y ya la gente participa. Son abiertas. Ahora queremos convocar asamblea de barrio en las distintas zonas del pueblo y asisten los vecinos que quieren: proponen, debatimos.

¿Y las técnicas de Sánchez Gordillo? ¿Las ocupaciones? ¿Se pondrá al frente?

Aquí hay algo que nosotros llevamos en vena, que es la rebeldía. Cuando consideramos que una cosa es injusta, pues automáticamente la enfrentamos para cambiarla.

Como Sánchez Gordillo, ¿tiene también esa vocación de participar en los asuntos regionales y en las estructuras orgánicas?

De momento, no me lo planteo. Yo lo que pretendo es eso, que Marinaleda no se apague una vez que Juan Manuel deje de estar como alcalde. Yo quiero una Marinaleda viva, una Marinaleda rebelde y, al final, una Marinaleda que se siga escuchando en todo el territorio nacional. Yo creo que vamos por muy buen camino. El hecho de que Vox haga una campaña y utilice este pueblo para hacer el foco mediático es señal de que estamos todavía muy vivos.