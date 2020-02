La crisis interna en el PP a propósito del cese a Alfonso Alonso no parece afectar a Ciudadanos, a pesar de que ha sido el pacto con los naranjas el que ha dinamitado los puentes entre el exministro vasco y la dirección de Madrid. La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, ha rechazado este lunes pronunciarse sobre el cambio de cabeza de lista de la candidatura conjunta en Euskadi en favor de Carlos Iturgaiz: "Yo no me meto en casa ajena", ha señalado Arrimadas en un desayuno informativo organizado por el Diario de Castilla y León.

La jerezana ha evitado hacer valoraciones sobre Iturgaiz a pesar de que es también el candidato de Cs y desde su formación tendrán que hacer campaña por él. Se ha limitado a confirmar que el acuerdo entre su formación y los conservadores sigue vigente y que le corresponde al PP elegir al candidato a lehendakari: "Es un tema interno del PP. Pablo Casado me llamó ayer para informarme de este cambio. Nosotros por nuestra parte vamos a cumplir el trato", ha inquirido.

De 54 años y de familia con orígenes carlistas, Iturgaiz representa a los más duros entre los duros del PP. Creció políticamente a la sombra de Jaime Mayor Oreja y de José María Aznar. Hace apenas diez meses, Iturgaiz anunciaba "sorprendido, triste y desilusionado" que dejaba la política porque la dirección del PP, encabezada por Pablo Casado, le obligaba a figurar en un puesto sin posibilidad de ser elegido eurodiputado en Bruselas.

En su primera entrevista desde que se anunció que sería el candidato, el cabeza de lista de la coalición electoral de PP+Cs a las elecciones vascas ha pedido "aunar fuerzas" con Vox para hacer frente al "Gobierno fasciocomunista que quiere romper y destruir España", ha señalado en Esradio. Desde Ciudadanos siempre se habían negado a incluir a la extrema derecha en la coalición.

"Se trata de un acuerdo excepcional para un territorio excepcional en condiciones excepcionales", ha explicado, convencida de que se trata de "sumar esfuerzos" en un "momento muy importante", aunque ha lamentado que este acuerdo no se haya extendido a Galicia: "Feijóo tendría que tener en cuenta que Fraga perdió la mayoría absoluta por once mil votos. Cs en las últimas elecciones obtuvo cincuenta mil".

Arrimadas niega, sin embargo, que esta fusión con el PP se vaya a producir a nivel nacional, como ansía Casado: "Quiero que Ciudadanos siga luchando como lo que es pero siendo consciente de la amenaza que tenemos enfrente. Habrá que tener acuerdos excepcionales con otros partidos en algunos territorios amenazados por el nacionalismo", ha justificado.