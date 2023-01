¿Asalto bolsonarista en Brasil? Ya lo hacía el 15M. ¿Protestas en Perú? No existen

El asalto violento a las instituciones de Brasil por parte del bolsonarismo recuerda mucho al asalto al Capitolio en Estados Unidos por los partidarios de Trump. Esto tiene una derivada interna aquí en España, porque recuerda también a la estrategia que están siguiendo aquí las derechas, que consiste en negar la legitimidad del Gobierno de coalición y en usar sus posiciones dentro del Estado, en particular su control ilegítimo del Poder Judicial, para hacer oposición por vías no democráticas, llegando incluso a intentar impedir un debate parlamentario, como hicieron el mes pasado. La derecha mediática española, por tanto, necesitaba evitar que se instale en España un marco mental que les relacione con la actitud antidemocrática de la derecha brasileña, ¿no?

Que los malos son los de Podemos y la izquierda en general, eso es lo que dicen. Ah, y los catalanes también. En concreto, comparan el asalto ultraderechista a las instituciones en Brasil con el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Además de con el "Rodea el Congreso", que fue una manifestación legal que se celebró el 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del Congreso en Madrid, en la que por supuesto nadie puso un pie, no ya dentro del Congreso, sino ni siquiera en la calle en la que está ubicado; y en la que aparte la policía cargó con brutalidad y detuvo a varias personas.

Pero fijaos: Libertad Digital: "La izquierda española, pionera en el asalto a las instituciones democráticas. Mucho antes de lo sucedido en el Capitolio y en Brasil, la izquierda asaltó parlamentos en España y agredió a partidos de derechas".

Pues claro que sí. Todo eso, golpes de Estado. Menos lo de Franco, que ya sabemos que fue un "alzamiento". Y lo de Brasil no es para tanto, ya sabéis que es lo mismo que hacía aquí el 15M, y además expresa, atención, "el sentir de la zona".

"¿Esto no expresa el sentir de la zona?" Una tragedia, la verdad, que esta sea la pregunta que se hacen en la televisión pública en España sobre la intentona golpista en Brasil.

En Televisión Española entrevistaron a su enviado especial en Brasil, Marcos López. Entre otras cosas, dijo lo siguiente:

"La derecha brasileña es diferente a la del resto de América Latina, esto de Brasil es una excepción que no se ha producido en ningún otro lugar, en los otros países las derechas que han perdido las elecciones no han intentado subvertir la legalidad".

¿Golpe oligárquico? Nada, nada, en Perú no pasa absolutamente nada, circulen que no hay nada que ver ahí. ¿O no habéis escuchado al corresponsal de Televisión española explicando que las derechas latinoamericanas, y cita en concreto a Perú, están aceptando limpiamente sus derrotas electorales? En fin.

Esto de "circulen que no hay nada que ver en Perú" no es una forma de hablar, es el resumen de cómo lo está tratando la prensa española. No hay prácticamente información sobre lo que está pasando allí, y eso que hablamos de decenas de personas asesinadas en las calles por la represión del Gobierno. ¿Os imagináis qué se diría en los medios en España si por ejemplo en Venezuela la policía y el ejército estuvieran asesinando a decenas de personas en la calle? No se hablaría de otra cosa, los telediarios abrirían con eso, se promoverían "caravanas humanitarias" y conciertos en la frontera y prácticamente se pediría la intervención militar para derrocar a la malvada dictadura.

Pues te lo resumo rápidamente: en Perú el poder mediático sigue dos líneas fundamentales. Una es culpar de la situación al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, acusándole de estar detrás de un contubernio bolivariano indigenista para desestabilizar el Perú. Y la otra es criminalizar a los manifestantes acusándoles de terroristas y vinculándolos con Sendero Luminoso.