El examen de los 13.000 folios de la pieza principal del sumario sobre los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona revela cómo la Guardia Civil y la Fiscalía mantuvieron escondida durante año y medio la declaración del testigo clave sobre las actividades en Bélgica del imán de Ripoll y cerebro de la matanza, justo antes de regresar a España para formar la célula terrorista que asesinó a 13 personas, incluidos dos niños.

Tal como explicamos en la anterior exclusiva de esta investigación de Público, el presidente de la mezquita Youssef de Diegem (Bélgica), Soliman Akaychouh, declaró a la Fiscalía Federal belga –el 20 de agosto de 2017, sólo tres días antes de la masacre de Las Ramblas– que Abdelbaky Es Satty le aseguró que hablaba por teléfono desde ese país con "los servicios secretos españoles" en 2016. Pero ese testimonio no fue remitido a la Audiencia Nacional hasta mayo de 2018 y el magistrado recibió un informe de 300 páginas en neerlandés –cuya traducción estaba en un CD Rom sin índice– y resúmenes del contenido que ni siquiera citaban al testigo Soliman ni su declaración.

La traducción al castellano, impresa en papel, de ese testimonio –solicitado urgentemente a Bélgica el 29 de agosto de 2017 mediante una comisión rogatoria internacional de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior–, no fue entregada hasta el 19 de febrero de 2019 al juez del Central Nº4 de la Audiencia que ha instruido la macro-causa del 17-A. Pero no como conclusión de aquella comisión rogatoria –que nunca se ha cerrado procesalmente–, sino como anexo del "informe final" de la Guardia Civil sobre Said ben Iazza, imputado en la causa y presunto cómplice secundario de los atentados.

El informe de la Guardia Civil con el testimonio sobre el CNI

Folio 11.410 del sumario de la causa de los atentados cometidos en Barcelona el 17-A.

Tal como se aprecia en el correspondiente oficio de la Unidad Central Especial (UCE-2) Nº2 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil –al que ha tenido acceso Público y que reproducimos aquí– el magistrado recibió ese informe un año y medio después de que Soliman testificase que las llamadas de Es Satty "con los servicios secretos españoles" le hicieron sospechar de él. Y el teniente coronel de la UCE-2 no mencionó, en su oficio al juez sobre el contenido del envío, que en uno de los anexos figuraba (completa y traducida) la declaración testifical solicitada a Bélgica con urgencia una semana después de la matanza:

Adjunto se remite informe final con anexos, del detenido por esta Unidad Said BEN IAZZA (NIE X2151679C) el cual se encuentra actualmente en prisión provisional, en relación con el procedimiento de referencia.

Acompaña al informe, las evidencias incautadas durante el registro del domicilio del detenido sito en la calle Xxxxx, XX, X, X de Xxxxxxx (CS) y que son objeto de estudio en el informe número 1763 de fecha 04 de enero de 2019, elaborado por el Grupo de Informática Forense del Área Técnica de la Jefatura de Información, que se remite igualmente en el anexo correspondiente del presente informe.

Folio 11.411 del sumario de la causa de los atentados cometidos en Barcelona el 17-A.

En el folio siguiente comienza el "Informe de implicación de Said ben Iazza", cuya portada reproducimos aquí, que está fechado el 20 de febrero de 2019 y dedica casi cien páginas (incluyendo anexos) a detallar –con fotografías, tablas, gráficos y testimonios– la participación de Ben Iazza en la célula terrorista, que fundamentalmente consistió en proporcionar documentación y una furgoneta en la que transportar las sustancias precursoras para fabricar explosivos que les ayudó a adquirir y que estallaron en Alcanar.

También describe la situación personal y actividad laboral de dicho cómplice, quien facilitó a dos de los terroristas "que accedieran a la compra de grandes

cantidades de estas materias, que posteriormente se trasformarían en sustancias y artefactos explosivos listos para su utilización".

El segundo de los cinco bloques del informe –al que Público ha tenido acceso en su totalidad– "describe la conformación y composición de la célula terrorista, el papel de Abdelbaki ES SATTY en la misma, y la utilización de Alcanar (T) como lugar de producción de sustancia explosiva y confección de artefactos explosivos".

El apartado donde se cita la declaración de Soliman

Folio 11.420 del sumario de la causa de los atentados cometidos en Barcelona el 17-A.

Y es en este "Bloque B: La célula terrorista" –cuyo arranque reproducimos aquí–, donde los dos agentes que lo redactan se encuentran en la necesidad de explicar su "conformación y estructura" (apartado B.2.) resumiendo cómo llega Es Satty por segunda vez a Ripoll, tras su estancia en Bélgica. Y de sus actividades en ese país sólo tienen una referencia: el informe que la Fiscalía Federal belga envió en octubre de 2017, como respuesta a la comisión rogatoria de Interior, que incluye el testimonio completo de Soliman Akaychouh. Ese apartado comienza:

​En el mes de octubre de 2015, Abdelbaki ES SATTY se traslada a Bélgica, supuestamente con la intención de encontrar trabajo como Imam en alguna mezquita próxima a Bruselas. A finales de octubre, principios de noviembre comenzó a ejercer como Imam no oficial en la Mezquita "Youssef" de la localidad de Diegem (Bélgica).

Luego veremos que esa afirmación es errónea –y copiada de informes anteriores de la Guardia Civil–, pues según el testimonio del propio presidente de esa mezquita, Es Satty no la visitó por primera vez hasta enero de 2016.

En cualquier caso, el informe continúa citando la declaración de Soliman Akaychouh, como se puede ver en el siguiente folio que reproducimos aquí:

Folio 11.421 del sumario de la causa de los atentados cometidos en Barcelona el 17-A.

El 13 de abril de 2016, Abdelbaki ES SATTY regresó a España tras cesar su actividad en la Mezquita "Youssef" debido a la desconfianza que había sembrado en el presidente de la Mezquita, Soliman AKAYCHOUH, quien mencionó (7) que tenía una actitud bastante extremista y radical en cuestiones religiosas.

En estas fechas se había producido una escisión en la comunidad islámica de ElFath, propiciando la creación de una nueva comunidad islámica en la localidad de Ripoll, denominada "Annour" (8).

​La recién constituida comunidad islámica Annour contrató como Imam a Abdelbaki ES SATTY, atrayendo a la gran mayoría de los jóvenes que formaban la antigua comunidad Islámica. Entre ellos se encontraban Youssef AALLA, Younes ABOUYAAQOUB y Mohamed HICHAMY, quienes formarían en el futuro junto a Abdelbaki ES SATTY el verdadero núcleo de dirección de la célula terrorista que atentaría en Cataluña.

Este es posiblemente el punto de inicio en la preparación de los planes para cometer una o varias acciones terroristas en España.

El informe resume en cinco líneas el testimonio de cinco páginas de Soliman ante la Fiscalía Federal de Bélgica

Más sucinto no puede ser el resumen que hacen los agentes de la UCE-2 sobre la larga declaración de Soliman ante la Fiscalía Federal Belga: "Es Satty regresó a España tras cesar su actividad en la Mezquita "Youssef" debido a la desconfianza que había sembrado en el presidente de la Mezquita, Soliman AKAYCHOUH, quien mencionó (7) tenía una actitud bastante extremista y radical en cuestiones religiosas". Eso es todo.

Sin embargo, esa nota (7) a pie de página remite a: "Documentación sobre las investigaciones realizadas sobre los atentados en relación con Bélgica, remitidos por la Fiscalía Federal Belga". Y, por tanto, en el último anexo del informe se reproduce íntegra la traducción del testimonio de Soliman, que por fin aparece en los folios (del 11.503 al 11.509) del sumario del 17-A. La solicitud de comisión rogatoria reclamando ese testimonio está en el folio 008 de la Pieza 9 (Tomo 1) de ese mismo sumario, y está fechada un año, cinco meses y veintiún días antes.

De hecho, la traducción de la declaración de Soliman no fue hallada por los letrados de las víctimas hasta que transcurrió otro año más, y fue gracias a la minuciosa investigación procesal del exmagistrado Agustí Carles Garau, contratado por Jaume Alonso-Cuevillas para el equipo de abogados de la defensa, a la vista de la magnitud del sumario que tenían que estudiar.

Y en esa larga declaración hay contenido bastante más llamativo que el del sesgo integrista del imán de Ripoll. A continuación, reproducimos dos de las cinco páginas (y transcribimos diversos párrafos) de esa traducción oficial del trestimonio de Soliman Akaychouh ante la Policía Judicial Federal belga de la provincia de Amberes, que está encabezada como "CONFIDENCIAL":

Soliman Akaychouh: "Le pregunté quién era y me contestó que estaba hablando con los servicios secretos de España"

Folio 11.506 del sumario de la causa de los atentados cometidos en Barcelona el 17-A.

Hacia la mitad del cuarto folio de ese "Atestado sucesivo" policial belga (identificado como 520423/2017 - 20-08-2017 Anotación FD.35.98.000223/2017), se puede leer, del testimonio de Soleiman, lo siguiente:

​"Me pregunta también qué información tengo sobre Abdelbaki ES SATTY. Él sabía que estábamos buscando un imán y se ofreció a nosotros. Le dejamos claro que buscábamos a alguien con todas las cosas oficiales en regla, apto para un nombramiento oficial. Tenía que tener todos los papeles de la residencia en regla y cosas así.

La primera vez que nos visitó fue en el mes de enero de 2016. Hubo un momento que me di cuenta de algo que no me gustó. Entré en su habitación y estaba hablando por teléfono con alguien en español. Le pregunté quién era y me contestó que estaba hablando con los servicios secretos de España y que, entre otras cosas, le preguntaban dónde estaba y cosas así. No le podría decir exactamente cuándo fue eso, fue durante los tres meses que estuvo él aquí.

Y entonces fui a ver a Tarik de la policía de Vilvoorde, quien me dijo que trajera sus papeles, así que llevé una copia de sus documentos de identificación a Tarik.

Tarik me dijo que esperara quince días, pero después de quince días aún no había recibido respuesta de las personas a las que había pedido información.

Más tarde me dijo que no podía mencionar nada con respecto al imán que no estuviera en regla.

"Aquí no se sentía a gusto. Tenía la sensación que aquí todo el mundo lo vigilaba, mientras que en España te dejan en paz"

Pedimos entonces a ES SATTY que nos presentara un certificado de buena conducta. Dijo que iba a ir a España para solicitarlo. Cuando regresó no traía ese certificado.

Dijo que no podía presentarlo porque había cometido una falta y que por eso no podía presentar ningún certificado. Entonces le explicamos que no podíamos seguir trabajando con él.

Nos contó que había una nueva mezquita en España y que iría a trabajar allí. Me ha preguntado dónde era, pero no se lo sé decir con exactitud. No era en Barcelona, pero sí en algún punto cercano a Barcelona.

Aquí no se encontraba a gusto. Tenía la sensación que aquí todo el mundo lo vigilaba, mientras que en España te dejan en paz. Así es como salió.

A partir de ahí nunca más tuvimos ningún contacto".

Esta explicación sobre por qué regresó el imán a Ripoll brilla por su ausencia en el breve resumen de lo que el informe de la Guardia Civil estima que fue "posiblemente el punto de inicio en la preparación de los planes para cometer una o varias acciones terroristas en España", como hemos visto antes.

Soliman: "Es Satty me había dicho que en España casi todos los imanes están en contacto con el servicio secreto"

Folio 11.507 del sumario de la causa de los atentados cometidos en Barcelona el 17-A.

Soliman vuelve a mencionar en la siguiente página (que aquí reproducimos) los supuestos contactos telefónicos de Es Satty con "el servicio secreto" español:

​"Me pregunta qué impresión me causaba ES SATTY. Me pareció una persona radical, bastante extremo en cuestiones religiosas. Una vez llegamos a hablar de San Valentín. En el Corán se habla mucho del profeta Mohammed y cómo se comportaba con su mujer. Empezó a comparar peras con manzanas y sacar a relucir cosas que no venían a cuenta, sobre Historia y cosas así. Le dejé claro que era algo improcedente. Me hizo sospechar. Al igual que esa llamada suya en español y cosas por el estilo, hizo que sospechara de él. Pues, sobre esa llamada había dicho que era con el servicio secreto y que en España casi todos los imanes están en contacto con el servicio secreto.

Me pregunta si sería capaz de situarlo dentro de alguna corriente. Yo diría que pertenece al salafismo, pero existen muchas variantes del salafismo. Yo lo situaría dentro de una corriente extremista, por lo extremo de sus puntos de vista.

Son muy listos, al principio nunca se muestran tan extremos.

No dirías que fuera así por cómo se comporta con la gente, sino por cómo son sus sermones.

Otro ejemplo: es bastante habitual recitar un capítulo del Corán entre maghreb e isha. Pero a ES SATTY le parecía algo innovador y lo desaprobaba".

La declaración testifical del presidente de la mezquita belga en la que el imán de Ripoll dirigió los rezos antes de regresar a España para preparar los atentados del 17-A es mucho más extensa, pero estos extractos dejan claro que las cinco líneas que le dedican los investigadores en el sumario, como único resumen informativo dirigido al juez, no hacen honor al contenido de sus afirmaciones.

Tampoco se compadece esta declaración del que fuera jefe de Es Satty justo antes de que empezara a formar la célula terrorista, con la respuesta de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que denegó la solicitud de las defensas de que se hicieran diligencias sobre los contactos del imán de Ripoll con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alegando que fueron muy anteriores a los atentados y por tanto no podían tener nada que ver con el 17-A.