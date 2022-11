La Audiencia Nacional archiva la querella contra Ghali y el Frente Polisario por presuntas torturas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archiva la querella del bloguero y activista saharaui Fadel Breica por presuntas torturas contra el Frente Polisario y su líder, Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario.

"Ello es así por cuanto de las diligencias practicadas no pueden seguirse indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos investigados respecto de la comisión de los delitos imputados", consta en el auto de Pedraz, al que ha tenido acceso este diario.

Breica denunció al Frente Polisario por haber sido presuntamente torturado durante su estancia en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), en 2019.



Pero el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 indica que "las testificales practicadas se basan en meras referencias no constatadas, concretándose en apreciaciones subjetivas y no coincidentes en casos con las fechas y momentos que se señalan en los hechos; sin que en todo caso se siga que Brahim Ghali ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara".

La Audiencia Nacional investigaba por presuntos delitos de detención ilegal y torturas a Brahim Ghali y a varios dirigentes del Frente Polisario tras la denuncia de Breica, un supuesto disidente saharaui detenido en 2019. Sin embargo, dos informes del CNI, fechados los días 18 de mayo y 24 de junio de 2021, a los que ha tenido acceso Público, señalan que Breica estaría directamente relacionado con la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí.