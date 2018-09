Ione Belarra, la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, ha criticado que la ministra de Sanidad, Carmen Montón todavía "no ha aclarado nada" sobre las informaciones que desvelan irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. También ha sentenciado que en el caso de que las informaciones desveladas por Eldiario.es y corroboradas por la propia Universidad Rey Juan Carlos se confirmen, "no cabe ninguna duda de que tendría que dimitir".

Podemos y Ciudadanos pidieron a lo largo del lunes la comparecencia de la ministra en el Congreso para dar las explicaciones sobre cómo consiguió su máster. Este martes, Adriana Lastra ha confirmado que Montón comparecerá, también a petición propia. Los socialistas, de momento, defienden las explicaciones de la ministra. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el partido morado.

En Podemos creen que no se han dado las explicaciones suficientes. Belarra también ha aclarado que hay "muchas dudas sobre la mesa" y que las informaciones que se han conocido "son muy graves". En este sentido, la portavoz alega que no entienden por qué pasó de las clases presenciales a hacer el máster online o por qué no sabía en qué campus acudía a las clases.

Carmen Montón tendrá que comparecer en el @Congreso_Es para dar explicaciones sobre su máster, realizado en el mismo Instituto que los de Casado y Cifuentes.



¿Por qué cambió la ministra su versión inicial?



Nuestra universidad pública se merece respeto y decencia. pic.twitter.com/lb9uKgZQpx — Ione Belarra (@ionebelarra) 10 de septiembre de 2018

Además, también ha insinuado que hay puntos oscuros sobre sus estudios como la coincidencia de que lo cursara en el mismo instituto que realizaron sus máster Pablo Casado y Cristina Cifuentes: "Si no da las explicaciones suficientes, debería dimitir como ya hizo Cifuentes y también debería hacer Casado".

Belarra no ha sido la única diputada que ha puesto esta posición sobre la mesa. Pablo Echenique, Secretario de Organización de Podemos, ha sido uno de los que ha más ha criticado y señalado las informaciones sobre las irregularidades del máster. Por Twitter, además de recriminar que no permita fotocopiar su Trabajo de Fin de Máster también ha señalado que "cada irregularidad que sale a la luz hace la situación de la Ministra más insostenible".

La Ministra Carmen Montón hoy ha llevado su trabajo de fin de máster a @HoyPorHoy con @PepaBueno y les ha dicho en directo que no les permitía fotocopiarlo. ¿Cuál es la razón?



Yo estoy muy orgulloso de que todo el mundo pueda leer mi tesis doctoral 👉 https://t.co/eq1f2FssGj — Pablo Echenique (@pnique) 11 de septiembre de 2018

La relación entre Podemos y el PSOE pasa por un momento crucial para el futuro de la legislatura porque ambos partidos están en fase de negociaciones para alcanzar un acuerdo global para aprobar la senda de déficit y los Presupuestos Generales de 2019. Según fuentes del partido morado, esto no está afectando a las relaciones entre los dos partidos y esta semana se esperan que puedan anunciar avances en las negociaciones.