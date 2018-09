Aunque está en el recuerdo el caso de Maxim Huerta, que primero recibió el respaldo desde el Gobierno y horas después fue forzado a dimitir tras descubrirse que había defraudado a Hacienda, no parece que se vaya a repetir en el caso de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, tras la polémica surgida por las presuntos irregularidades en la obtención de un máster sobre Igualdad organizado por la Universidad Juan Carlos I.

Fuentes oficiales de La Moncloa informaron a Público que, una vez escuchadas las explicaciones de la ministra en conferencia de prensa, se considera que "ha ofrecido explicaciones amplias y transparentes" sobre cómo consiguió el máster, y no admiten comparaciones con los casos de Pablo Casado y Cristina Cifuentes, también envueltos en la polémica por cómo obtuvieron sus respectivos másteres de esta misma universidad.

Según fuentes del Ejecutivo, Montón ha presentado el trabajo final del máster, ha demostrado que el máster no tenía el requisito de ser presencial -lo que no ocurría en los casos de los dirigentes del PP-, y ha despejado las dudas sobre en qué fecha se matriculó, por qué se retrasó en el pago de dicho máster y sobre la asignatura que le convalidaron.

Menos contundente se muestran a la hora de explicar el "error" en la fecha de cuándo obtuvo el máster o por qué no defendió su trabajo ante el tribunal, pero consideran que estas presuntas irregularidades no ponen en duda que la ministra cursó el máster y obtuvo la titulación legalmente. Lo primero se achaca a "un error", y lo segundo a que no se la citó para defender su trabajo.

La ministra, además, ha estado informando puntualmente al presidente del Gobierno de todas las circunstancias que rodean la obtención de este máster, por lo que Pedro Sánchez tiene información de primera mano para tomar una decisión sobre la continuidad de la ministra en su Gabinete.

No obstante, en el Gobierno y en el PSOE preocupa el caso y, ademas, con la decisión de mantener en el cargo a Montón son conscientes de que pierden bastante credibilidad a la hora de censurar al líder del PP al que, actualmente, se le ha pedido la imputación por cómo consiguió su máster en esta Universidad.

Sobre esta cuestión, el Gobierno admite que otra cosa sería que se judicializara el caso de Montón, pero recuerdan que los datos son de la investigación interna de la Universidad y no pesa denuncia alguna contra la ministra.​

En estos cien días de Gobierno de Pedro Sánchez, además del cese/dimisión de Maxim Huerta, también fue cesado por el ministro del Interior el jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí; y la directora general del Empleo, Concepción Pascual, por la legalización del sindicato de las trabajadoras del sexo.